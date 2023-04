IRW-News: MAG Silver Corp.: MAG Silver - Juanicipio liefert erste kommerzielle Konzentrate aus

IRW-PRESS: MAG Silver Corp.: MAG Silver - Juanicipio liefert erste kommerzielle Konzentrate aus

20. April 2023. Vancouver, B.C. MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) ("MAG" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass es von Fresnillo Plc ("Fresnillo"), dem Betreiber der Mine Juanicipio ("Juanicipio") (56 % Fresnillo / 44 % MAG), darüber informiert wurde, dass die Konzentratproduktion in der hochgradigen Mine Juanicipio mit der Lieferung der ersten kommerziellen Blei- und Zinkkonzentrate Ende März 2023 begonnen hat. Regelmäßige Konzentratlieferungen haben begonnen und sind für die Zukunft geplant.

Die Bauarbeiten sind nun im Wesentlichen abgeschlossen, die Inbetriebnahme und das Anfahren der Prozessanlage sind gut verlaufen, und wir freuen uns darauf, in den nächsten Monaten auf die geplanten Raten hochzufahren. Im März 2023 lag die Vermahlungsrate bei etwa 60 % der geplanten Rate und lieferte durchschnittlich 2.476 Tonnen pro Tag, wobei die Rate zeitweise bis zu 3.900 Tonnen pro Tag erreichte. Die aktuelle Mühlenbeschickung ist eine Kombination aus mineralisiertem Material aus unterirdischen Abbaustellen und niedrig gradigen Halden, die für die Inbetriebnahme vorgesehen waren. Der Bergbaubetrieb läuft weiterhin wie geplant und wird die hochgradige Beschickung erhöhen, sobald sich die Anlage der kommerziellen Produktion nähert und die Gewinnungsraten mit der Planung übereinstimmen.

Im Laufe des März 2023 wurde minderwertiges Inbetriebnahmematerial verarbeitet, wobei die Gewinnungsraten bei Silber im Durchschnitt 84 % betrugen, was in diesem Stadium der Inbetriebnahme leicht über den Erwartungen lag. Wir gehen davon aus, dass die Gewinnungsraten stetig ansteigen werden und mit zunehmendem Durchsatz und höherer Qualität der Zuführung die Planung erreichen.

"Die erste Konzentratproduktion läutet das nächste Kapitel von Juanicipio ein. Wir sind sehr stolz auf die Fortschritte, die auf dem Weg zu einem qualitativ hochwertigen, kostengünstigen Tier-1-Silberproduzenten erzielt wurden", sagte George Paspalas, President und CEO von MAG. "Wir sind sehr erfreut über die hohen Silberausbeuten, die wir so früh im Prozess der Inbetriebnahme sehen, und freuen uns darauf, dass sich der Betrieb zu einem bedeutenden Cashflow-Generator für das Unternehmen entwickelt und einen wesentlichen Beitrag zur lokalen und regionalen Wirtschaft leistet.

Qualifizierte Person: Alle wissenschaftlichen oder technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich der erwähnten Untersuchungsergebnisse und Mineralressourcenschätzungen, basieren auf Informationen, die von oder unter der Aufsicht von Dr. Peter Megaw, Ph.D., C.P.G, einem zertifizierten Berufsgeologen, der eine "qualifizierte Person" im Sinne von National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects ("National Instrument 43-101" oder "NI 43-101") ist, erstellt wurden. Dr. Megaw ist nicht unabhängig, da er eine Führungskraft und ein bezahlter Berater von MAG ist.

Über MAG Silver Corp. (www.magsilver.com)

MAG Silver Corp. ist ein wachstumsorientiertes kanadisches Erschließungs- und Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, ein erstklassiges primäres Silberbergbauunternehmen zu werden, indem es hochgradige Edelmetallprojekte in Nord- und Südamerika erkundet und weiterentwickelt. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf dem Projekt Juanicipio (44 %), das gemeinsam mit Fresnillo Plc (56 %), dem Betreiber, entwickelt wird. Das Projekt befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberbergbaugebiet, wo der Betreiber derzeit die Erschließung der Untertagemine vorantreibt und eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag in Betrieb nimmt. Die unterirdische Minenproduktion von mineralisiertem Erschließungsmaterial begann im dritten Quartal 2020, und es wurde ein erweitertes Explorationsprogramm durchgeführt, das auf mehrere äußerst aussichtsreiche Ziele bei Juanicipio abzielt. MAG führt auch mehrphasige Explorationsprogramme auf dem Projekt Deer Trail, das zu 100 % in Utah liegt, und auf dem vor kurzem erworbenen Projekt Larder, das sich in der historisch ertragreichen Region Abitibi in Kanada befindet, durch.

