IRW-News: MAG Silver Corp.: MAG Silver meldet Finanzergebnisse für das zweite Quartal

IRW-PRESS: MAG Silver Corp.: MAG Silver meldet Finanzergebnisse für das zweite Quartal

Vancouver, B.C. MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) ("MAG" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/ - gibt die ungeprüften konsolidierten Finanzergebnisse des Unternehmens für die drei Monate bis 30. Juni 2024 ("Q2 2024") bekannt. Einzelheiten zu den ungeprüften, verkürzten konsolidierten Zwischenabschlüssen des Unternehmens für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 ("Q2 2024 Financial Statements") und den Erläuterungen und Analysen des Managements für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 ("Q1 2024 MD&A") finden Sie in den Einreichungen des Unternehmens im System for Electronic Document Analysis and Retrieval Plus ("SEDAR+") unter (www.sedarplus.ca) oder im Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval ("EDGAR") unter (www.sec.gov).

Alle Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in Tausend US-Dollar ("US$") angegeben (C$ bezieht sich auf Tausende von kanadischen Dollar).

WICHTIGSTE HIGHLIGHTS FÜR Q2 2024 (auf 100%-Basis, sofern nicht anders angegeben)

- MAG meldete einen Nettogewinn von 21.614 $ (0,21 $ pro Aktie), der auf Einnahmen aus Juanicipio (nach der Equity-Methode) von 25.123 $ und ein bereinigtes EBITDA Das bereinigte EBITDA, die Cash-Kosten pro Unze, die nachhaltigen Gesamtkosten pro Unze und der freie Cashflow sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Eine detaillierte Abstimmung dieser Kennzahlen mit den Finanzberichten für Q2 2024 finden Sie im Abschnitt Nicht-IFRS-Kennzahlen" und in Abschnitt 12 der MD&A für Q2 2024.

von 50.353 $ zurückzuführen ist.

- Bei Juanicipio wurden insgesamt 336.592 Tonnen Erz mit einem Silberhauptgehalt von 498 Gramm pro Tonne (g/t") verarbeitet (entspricht einem Silberhauptgehalt Der äquivalente Silberkopfgehalt und die äquivalente Silberproduktion wurden anhand der folgenden Preisannahmen berechnet, um Gold, Blei und Zink in einen "äquivalenten" Silberkopfgehalt und eine "äquivalente" Silberproduktion umzurechnen: 23 $/oz Silber, 1.950 $/oz Gold, 0,95 $/lb Blei und 1,15 $/lb Zink.

von 746 g/t).

- Juanicipio erreichte eine Silberproduktion und eine Silberäquivalentproduktion2 von 5,0 bzw. 7,1 Millionen Unzen.

- Juanicipio erzielte einen starken operativen Cashflow von 92.766 $ und einen freien Cashflow1 von 88.637 $.

- Aufbauend auf der robusten Kostenentwicklung im ersten Quartal 2024 verbesserte sich Juanicipio weiter mit Cash-Kosten1 von 1,15 $ pro verkaufter Silberunze (8,86 $ pro verkaufter äquivalenter Silberunze Die verkauften Unzen Silberäquivalent wurden anhand der realisierten Preise berechnet, um Gold, Blei und Zink in verkaufte Unzen Silberäquivalent umzurechnen (Metallmenge, multipliziert mit dem Metallpreis, dividiert durch den Silberpreis). Realisierte Preise für die drei Monate bis 30. Juni 2024: 30,17 $/oz Silber, 2.379,85 $/oz Gold, 0,99 $/lb Blei und 1,33 $/lb Zink.

) und nachhaltigen Gesamtkosten1 von 4,49 $ pro verkaufter Silberunze (11,31 $ pro verkaufter äquivalenter Silberunze3 ).

- Angesichts der anhaltenden operativen Leistung in der ersten Hälfte des Jahres 2024 wurde die Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Wie Fresnillo plc ("Fresnillo"), der Betreiber von Juanicipio, mitteilte, wird der Silbergehalt bei Juanicipio im Jahr 2024 voraussichtlich zwischen 420 g/t und 460 g/t liegen (zuvor 380 g/t bis 420 g/t). Es wird erwartet, dass Juanicipio zwischen 16,3 Millionen und 17,3 Millionen (zuvor 14,3 Millionen und 15,8 Millionen) Silberunzen produzieren wird, wobei zwischen 14,5 Millionen und 15,4 Millionen (zuvor 13,2 Millionen und 14,6 Millionen) verkaufte Silberunzen zu nachhaltigen Gesamtkosten1 zwischen $8,50 und $9,25 (zuvor $9,50 und $10,50) pro verkaufter Silberunze erzielt werden.

- Juanicipio zahlte insgesamt 29.818 $ an Zinsen und Darlehensrückzahlungen an MAG zurück, wodurch sich die Liquidität von MAG auf 97,337 Mio. $ am Ende des Quartals erhöhte.

CORPORATE

- Am 15. Mai 2024 gab MAG bekannt, dass die Toronto Stock Exchange ("TSX") die Absichtserklärung des Unternehmens, ein normales Emittentenangebot ("NCIB") abzugeben, angenommen hat. Im Rahmen des NCIB kann das Unternehmen insgesamt bis zu 8.643.374 Stammaktien des Unternehmens ("Stammaktien") zum Zwecke der Annullierung erwerben, was etwa 10 % des öffentlichen Streubesitzes (gemäß der Definition in den Regeln und Richtlinien der TSX) der Stammaktien am 8. Mai 2024 entspricht.

- Am 31. Mai 2024 wurde bei den Wertpapieraufsichtsbehörden aller kanadischen Provinzen und Territorien der endgültige MAG-Kurzprospekt ("Final Shelf Prospectus") und eine entsprechende Registrierungserklärung auf Formular F-10 bei der United States Securities and Exchange Commission gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und dem U.S./Canada Multijurisdictional Disclosure System, die es dem Unternehmen erlauben, während der 25-monatigen Gültigkeitsdauer des endgültigen Verkaufsprospekts Stammaktien, Vorzugsaktien, Schuldverschreibungen , Zeichnungsscheine, Einheiten und Optionsscheine oder eine beliebige Kombination davon im Wert von bis zu 250.000 $ anzubieten. Um die finanzielle Flexibilität aufrechtzuerhalten und in Übereinstimmung mit der bisherigen Praxis, hat das Unternehmen in der Vergangenheit einen Basis-Regalprospekt beibehalten und hat derzeit nicht die Absicht, Wertpapiere gemäß diesem endgültigen Regalprospekt anzubieten.

- Das Unternehmen hat seinen Nachhaltigkeitsbericht 2023 am 18. Juli 2024 veröffentlicht und damit sein kontinuierliches Engagement für Transparenz gegenüber seinen Stakeholdern unterstrichen und gleichzeitig einen umfassenden Überblick über die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen ("ESG") des Unternehmens für 2023 gegeben. Eine Kopie des Nachhaltigkeitsberichts 2023 von MAG und die ESG-Datentabelle 2023 sind auf der Website des Unternehmens unter https://magsilver.com/esg/reports/ Informationen, die auf der Website des Unternehmens enthalten oder anderweitig zugänglich sind, einschließlich des Nachhaltigkeitsberichts 2023 und der ESG-Datentabelle 2023, sind nicht Teil dieser MD&A und werden nicht durch Verweis in diese MD&A aufgenommen.

verfügbar.

EXPLORATION

- Juanicipio:

o Die unterirdischen Infill-Bohrungen bei Juanicipio wurden im 2. Quartal 2024 fortgesetzt und konzentrierten sich in erster Linie auf die Aufwertung der Mineralisierung in Gebieten, die kurz- bis mittelfristig abgebaut werden sollen. Im 2. Quartal 2024 wurden unter Tage 10.699 Meter gebohrt.

o Die Oberflächenbohrungen, die sich auf die Erweiterung und Aufwertung der tieferen Zonen und eine breitere regionale Exploration konzentrieren, begannen im April 2024 und konzentrieren sich derzeit auf die Cañada-Honda-Struktur. Im 2. Quartal 2024 wurden 4.546 Meter von der Oberfläche aus gebohrt.

o Im Jahr 2024 plant Juanicipio, insgesamt 50.000 Meter zu bohren, davon 33.000 Meter unter Tage und 17.000 Meter an der Oberfläche.

Deer Trail Projekt, Utah:

o Die Bohrungen gingen im letzten Quartal 2023 in Phase 4 über und wurden im 2. Quartal 2024 fortgesetzt. Sie konzentrierten sich auf niedrigere Erhebungen und zielten darauf ab, die Entdeckung Carissa zu kompensieren und andere vielversprechende Ziele im Minengebiet Deer Trail zu erproben. Im 2. Quartal 2024 wurden 1.610 Meter gebohrt; die Ergebnisse stehen noch aus.

o Am 11. Juli 2024 meldete MAG, dass das Projekt Deer Trail vom Silver-King-Feuer im Piute County betroffen ist und die Explorationsarbeiten vorübergehend unterbrochen wurden, wobei das gesamte Personal in Sicherheit ist und der Standort Deer Trail sowie die Infrastruktur gesichert sind. Mit Stand vom 29. Juli 2024 ist das Feuer zu 82 % eingedämmt und das Unternehmen hat die Explorationsarbeiten wieder aufgenommen.

- Larder-Projekt, Ontario:

o Die Bohrungen bei Cheminis, Bear und neuen regionalen Zielen beliefen sich im zweiten Quartal 2024 auf insgesamt 10.776 Meter. Zu den getesteten Zielen gehören:

§ die abwärts gerichtete Erweiterung des hochgradigen "Double Knuckle" in der Zone Bear East;

§ die Twist"-Zone in einem wenig erkundeten Gebiet entlang des Cadillac-Larder-Breaks (CLB"), wo die Hauptstruktur von einer südlichen zu einer nördlichen Neigung übergeht, die sich zwischen Cheminis und Bear befindet;

§ die Erweiterung der Minensequenz Cheminis Süd auf 900 vertikale Meter; und

§ regionale Ziele entlang der Struktur zweiter Ordnung und Diskordanz.

o Cheminis Update: Die letzten beiden Bohrlöcher des aktuellen Cheminis-Bohrprogramms betrugen insgesamt 1.455 Meter und dienten dazu, die Minensequenz von der 700-Meter-Ebene bis zur 900-Meter-Ebene abzugrenzen. Beide Löcher haben die Erzgänge von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 900 Metern unter der Oberfläche erweitert und damit die Tiefenausdehnung der bekannten Mineralisierung in der Mine Cheminis verdoppelt, die in der Tiefe weiterhin offen ist.

§ Bear Update: Zwei Richtungsbohrungen mit einer Gesamtlänge von 126 Metern erweiterten die Zone Bear East 1.200 Meter unterhalb der Oberfläche und durchschnitten eine Goldmineralisierung innerhalb einer Mischzone aus stark alterierten Komatiiten-Syeniten und Ultramafiten. Bear East bleibt in alle Richtungen offen.

§ Twist Update: Das Ziel Twist wurde im Rahmen des geologischen Überprüfungsprogramms 2023 identifiziert, wo die CLB-Hauptstruktur von einer südlichen Neigung (Cheminis) in eine nördliche Neigung (Bear) übergeht. Es wird interpretiert, dass es eine potenzielle Dilatationszone entweder im zentralen Teil der Falte/Verwerfung oder entlang der Schenkel beherbergt, ähnlich wie bei der historischen Mine Kerr Addison 5 km östlich des Projekts Larder. Im 2. Quartal 2024 begannen die ersten Bohrungen und es wurden 4.830 Meter gebohrt, um dieses Ziel zu erproben. Die bisher erhaltenen Ergebnisse haben eine Alterationszone identifiziert, die in mehreren Gesteinsarten vorkommt, darunter Vulkangestein, mafischer Tuffstein, Sedimente und Syenite, was entlang des CLB untypisch ist. Die Alteration besteht aus durchdringendem Siliziumdioxid-Karbonat-Serizit und die Strukturen, die mit den weit verbreiteten Zonen in Verbindung stehen, deuten auf eine Reihe von spröden Scherungen hin, die wahrscheinlich aus einer größeren zentralen Dilatationszone stammen. Für dieses Ziel sind insgesamt etwa 10 Bohrungen geplant, von denen 7 verbleiben.

§ Regionale Ziele: Die erste Reihe regionaler Ziele liegt entlang einer 4 km langen Struktur zweiter Ordnung und Diskordanz und wurde durch geophysikalische Untersuchungen mittels magnetotellurischer induzierter Polarisation (MT-IP"), Oberflächenkartierung/-probenahme und geologische Bedeutung identifiziert. Zu den Zielen gehören gemischte Zonen aus Grauwacken, Trachyten, Syeniten, Konglomeraten und Vulkaniten, lithostrukturelle Brüche in der MT-IP-Untersuchung und an der Oberfläche identifizierte Alterationspakete, einschließlich hydrothermal alterierter Konglomerate und Syenite. Im 2. Quartal 2024 wurden 9 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.655 Metern niedergebracht; die Ergebnisse stehen noch aus.

JUANICIPIO-ERGEBNISSE

Alle Ergebnisse von Juanicipio in diesem Abschnitt beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf 100%.

Operative Leistung

Die folgende Tabelle und die anschließenden Erläuterungen geben einen Überblick über die Betriebsergebnisse von Juanicipio in den drei Monaten bis zum 30. Juni 2024 und 2023, sofern nicht anders angegeben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76446/02082024_DE_MAG_NRcleande.001.png

(1) Die äquivalenten Silberhauptgehalte wurden anhand der folgenden Preisannahmen berechnet, um Gold, Blei und Zink in "äquivalente" Silberhauptgehalte im Jahr 2024 umzurechnen: 23 $/oz Silber, 1.950 $/oz Gold, 0,95 $/lb Blei und 1,15 $/lb Zink (2023: 21,85 $/oz Silber, 1.775 $/oz Gold, 0,915 $/lb Blei und 1,30 $/lb Zink).

(2) Die verkauften Unzen Silberäquivalent wurden anhand der realisierten Preise berechnet, um Gold, Blei und Zink in verkaufte Silberäquivalentunzen umzurechnen (Metallmenge, multipliziert mit dem Metallpreis, dividiert durch den Silberpreis). Realisierte Preise für die drei Monate bis 30. Juni 2024: 30,17 $/oz Silber, 2.379,85 $/oz Gold, 0,99 $/lb Blei und 1,33 $/lb Zink (realisierte Preise für die drei Monate bis 30. Juni 2023: 23,69 $/oz Silber, 1.957,47 $/oz Gold, 0,94 $/lb Blei und 1,07 $/lb Zink).

In den drei Monaten, die am 30. Juni 2024 endeten, wurden insgesamt 349.460 Tonnen Erz abgebaut. Dies entspricht einem Anstieg von 35 % gegenüber dem zweiten Quartal 2023. Der Anstieg der geförderten Tonnagen bei Juanicipio ist auf den Betriebshochlauf der Mine zurückzuführen, bei dem die Abbau- und Verarbeitungsziele erreicht wurden.

In den drei Monaten bis zum 30. Juni 2024 wurden in der Anlage Juanicipio insgesamt 336.592 Tonnen Erz verarbeitet; in den nahe gelegenen Verarbeitungsanlagen Fresnillo und Saucito (100 % im Besitz von Fresnillo) wurde kein Erz verarbeitet. Der Rückgang um 11 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Juanicipio die verfügbare Verarbeitungskapazität der nahegelegenen Anlagen Fresnillo und Saucito (zu 100 % im Besitz von Fresnillo) nutzte, während der Betrieb hochgefahren und die Verarbeitungsanlagen in der ersten Hälfte des Jahres 2023 in Betrieb genommen wurden.

Der Silberkopfgehalt und der äquivalente Silberkopfgehalt für das in den drei Monaten bis zum 30. Juni 2024 verarbeitete Erz betrug 498 g/t bzw. 746 g/t (drei Monate bis zum 30. Juni 2023: 498 g/t bzw. 708 g/t). Die Erzgehalte im zweiten Quartal 2024 waren geringfügig höher als im zweiten Quartal 2023 (5 % auf Basis des Silberäquivalents, wobei der Erzgehalt konstant blieb), was darauf zurückzuführen ist, dass in der ersten Hälfte des Jahres 2023 niedriggradige Inbetriebnahmehalden in der Anlage Juanicipio verarbeitet wurden. Die metallurgische Silberausbeute lag in den drei Monaten bis zum 30. Juni 2024 bei 92 % (drei Monate bis zum 30. Juni 2023: 87 %), was den Beginn der kommerziellen Pyritproduktion im zweiten Quartal 2024 widerspiegelt, die eine zusätzliche Silber- und Goldausbeute liefert, sowie die laufenden Optimierungen in der Verarbeitungsanlage.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die gesamten Cash-Kosten und All-in Sustaining Costs (AISC") von Juanicipio für die drei Monate bis zum 30. Juni 2024 und 2023.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76446/02082024_DE_MAG_NRcleande.002.png

(1) Die gesamten Cash-Kosten, die Cash-Kosten pro Unze, die Cash-Kosten pro Unzenäquivalent, die nachhaltigen Gesamtkosten, die nachhaltigen Gesamtkosten pro Unze und die nachhaltigen Gesamtkosten pro Unzenäquivalent sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Eine detaillierte Abstimmung dieser Kennzahlen mit den Finanzberichten für Q2 2024 finden Sie im Abschnitt "Nicht-IFRS-Kennzahlen" und in Abschnitt 12 der MD&A für Q2 2024. Die verkauften Unzen Silberäquivalent wurden anhand der realisierten Preise berechnet, um Gold, Blei und Zink in verkaufte Unzen Silberäquivalent umzurechnen (Metallmenge, multipliziert mit dem Metallpreis, dividiert durch den Silberpreis). Realisierte Preise für die drei Monate bis 30. Juni 2024: 30,17 $/oz Silber, 2.379,85 $/oz Gold, 0,99 $/lb Blei und 1,33 $/lb Zink (realisierte Preise für die drei Monate bis 30. Juni 2023: 23,69 $/oz Silber, 1.957,47 $/oz Gold, 0,94 $/lb Blei und 1,07 $/lb Zink).

Finanzielle Ergebnisse

Die folgende Tabelle enthält Auszüge aus den Finanzergebnissen von Juanicipio für die drei Monate bis zum 30. Juni 2024 und 2023.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76446/02082024_DE_MAG_NRcleande.003.png

Die Umsätze stiegen in den drei Monaten bis zum 30. Juni 2024 um 32.304 $, was in erster Linie auf die um 25 % höheren realisierten Metallpreise und die um 8.217 $ niedrigeren Kosten für die Behandlung, Veredelung und das Mühlengeschäft zurückzuführen ist, die vor allem darauf zurückzuführen sind, dass in den Verarbeitungsanlagen von Saucito und Fresnillo im zweiten Quartal 2024 kein Mühlengeschäft betrieben wurde, während im zweiten Quartal 2023 ein Mühlengeschäft betrieben wurde (siehe Abschnitt Juanicipio-Ergebnisse - Betriebsleistung" weiter oben), was durch ein um 5 % geringeres Metallvolumen ausgeglichen wurde.

Die Produktionskosten sanken um 14.705 $, was darauf zurückzuführen ist, dass Juanicipio während des Betriebshochlaufs und der Inbetriebnahme der Verarbeitungsanlage in der ersten Hälfte des Jahres 2023 teurere, niedriggradigere Inbetriebnahmestapel abbaute.

Die Abschreibungen stiegen um 5.056 $, da die Mühle Juanicipio die kommerzielle Produktion erreichte und die Abschreibung der Verarbeitungsanlage und der dazugehörigen Ausrüstung im Juni 2023 begann.

Die Cash-Betriebsmarge stieg von 60 % auf 76 %, was vor allem auf geringere Betriebskosten sowie positive Rohstoffpreise zurückzuführen ist, die durch die betriebliche Hebelwirkung und den Wegfall der Verarbeitung in den nahe gelegenen Verarbeitungsanlagen von Fresnillo und Saucito noch verstärkt wurden.

Die sonstigen Ausgaben verringerten sich um 790 $, was vor allem auf höhere Wechselkursgewinne (664 $) und niedrigere Zinsausgaben (1.645 $) zurückzuführen ist, da Juanicipio seine ausstehenden Aktionärsdarlehen im Zeitraum September 2023 bis Juni 2024 um 173.339 $ (156.859 $ Darlehensrückzahlungen und 16.480 $, die in Eigenkapital umgewandelt wurden) reduzierte, was durch höhere außerordentliche Bergbau- und sonstige Abgaben (1.396 $) ausgeglichen wurde, die durch den Beginn der Pyritproduktion im zweiten Quartal 2024 beeinflusst wurden.

Die Steuern stiegen um 34.951 $, hauptsächlich aufgrund von nicht zahlungswirksamen latenten Steuerbelastungen auf das Anlagevermögen, die durch die Abschwächung des mexikanischen Peso gegenüber dem US-Dollar verursacht wurden, sowie aufgrund höherer steuerpflichtiger Gewinne im zweiten Quartal 2024.

Im Werk Juanicipio verarbeitetes Erz (Basis 100%)

Drei Monate bis zum 30. Juni 2024 (336.592 Tonnen verarbeitet) Dreimonatszeitraum bis 30. Juni

2023

Betrag

$

Verkaufte Metalle Menge Durchschnittlicher Preis Betrag

$ $

Silber 4.271.991 Unzen 30,17 pro Unze 128,876 115,555

Gold 7.195 Unzen 2.380 pro Unze 17,124 18,668

Blei 4.184 Tonnen 0,99 pro Pfund. 9,151 6,367

Zink 6.911 Tonnen 1,33 pro Pfund. 20,333 10,807

Kosten für Behandlung, Raffinierung und sonstige Verarbeitung (2) (8,405) (16,622)

Vertrieb 167,079 134,775

Produktionskosten (39,866) (54,571)

Abschreibung und Amortisation (1) (22,455) (17,400)

Bruttogewinn 104,757 62,804

(1) Die Untertagemine galt am 1. Januar 2022 als betriebsbereit, während die Aufbereitungsanlage in Juanicipio im Januar 2023 in Betrieb genommen und hochgefahren wurde und am 1. Juni 2023 den Status der kommerziellen Produktion erreichte.

(2) Beinhaltet die Kosten für die Lohnvermahlung bei der Verarbeitung von mineralisiertem Material in den Anlagen Saucito und Fresnillo im zweiten Quartal 2023.

Die Verkaufs- und Behandlungskosten werden auf vorläufiger Basis verbucht und auf der Grundlage der endgültigen Analysen und Preisanpassungen gemäß den Abnahmeverträgen angepasst.

MAG FINANZERGEBNISSE - DREI MONATE BIS 30. JUNI 2024

Zum 30. Juni 2024 verfügte MAG über ein Betriebskapital von 96.460 $ (31. Dezember 2023: 67.262 $) einschließlich Barmitteln in Höhe von 97.337 $ (31. Dezember 2023: 68.707 $) und keine langfristigen Schulden. Auch Juanicipio verfügte zum 30. Juni 2024 über ein Betriebskapital von 129.111 $ einschließlich Barmitteln in Höhe von 51.422 $ (der Anteil von MAG beträgt 44%).

Der Nettogewinn des Unternehmens für die drei Monate bis zum 30. Juni 2024 belief sich auf 21.614 $ (30. Juni 2023: 19.390 $) oder 0,21 $/Aktie (30. Juni 2023: 0,19 $/Aktie). MAG verbuchte seine 44%igen Erträge aus der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligung an Juanicipio in Höhe von 25.123 $ (31. März 2023: 22.419 $), die den 44%igen Anteil von MAG am Nettoertrag aus der Geschäftstätigkeit sowie die Darlehenszinsen aus den an Juanicipio gewährten Darlehen enthielten (siehe oben für eine Erläuterung des Anteils von MAG an den Erträgen aus seiner nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligung an Juanicipio).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76446/02082024_DE_MAG_NRcleande.004.png

NICHT-IFRS-MASSNAHMEN

Die folgende Tabelle enthält einen Abgleich der Cash-Kosten pro Silberunze von Juanicipio mit den Produktionskosten von Juanicipio auf 100 %-Basis (die nächstgelegene IFRS-Kennzahl), wie in den Erläuterungen zu den Finanzberichten für das zweite Quartal 2024 dargestellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76446/02082024_DE_MAG_NRcleande.005.png

(1) Da das dritte Quartal 2023 das erste vollständige Quartal der kommerziellen Produktion war, sind die Angaben zu den Gesamt-Cash-Kosten und den Gesamt-Cash-Kosten für Silberäquivalent zusammen mit den entsprechenden Werten pro Einheit nicht direkt vergleichbar.

(2) Die Einnahmen aus Nebenprodukten beziehen sich auf den Verkauf von anderen Metallen, nämlich Gold, Blei und Zink.

(3) Die verkauften Unzen Silberäquivalent wurden anhand der realisierten Preise berechnet, um Gold, Blei und Zink in verkaufte Silberäquivalentunzen umzurechnen (Metallmenge, multipliziert mit dem Metallpreis, dividiert durch den Silberpreis). Realisierte Preise für die drei Monate bis 30. Juni 2024: 30,17 $/oz Silber, 2.379,85 $/oz Gold, 0,99 $/lb Blei und 1,33 $/lb Zink (realisierte Preise für die drei Monate bis 30. Juni 2023: 23,69 $/oz Silber, 1.957,47 $/oz Gold, 0,94 $/lb Blei und 1,07 $/lb Zink).

Die folgende Tabelle zeigt einen Abgleich der AISC von Juanicipio mit den Produktionskosten und verschiedenen Betriebskosten von Juanicipio auf 100%-Basis (die nächstgelegene IFRS-Kennzahl), wie in den Anmerkungen zu den Finanzberichten für Q2 2024 dargestellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76446/02082024_DE_MAG_NRcleande.006.png

(1) Da das dritte Quartal 2023 das erste vollständige Quartal der kommerziellen Produktion war, sind die Angaben zu den nachhaltigen Gesamtkosten, den nachhaltigen Gesamtkosten für Silberäquivalent und der nachhaltigen Gesamtmarge sowie die damit verbundenen Werte pro Einheit nicht direkt vergleichbar.

(2) Die Einnahmen aus Nebenprodukten beziehen sich auf den Verkauf von anderen Metallen, nämlich Gold, Blei und Zink.

(3) Die verkauften Unzen Silberäquivalent wurden anhand der realisierten Preise berechnet, um Gold, Blei und Zink in verkaufte Silberäquivalentunzen umzurechnen (Metallmenge, multipliziert mit dem Metallpreis, dividiert durch den Silberpreis). Realisierte Preise für die drei Monate bis 30. Juni 2024: 30,17 $/oz Silber, 2.379,85 $/oz Gold, 0,99 $/lb Blei und 1,33 $/lb Zink (realisierte Preise für die drei Monate bis 30. Juni 2023: 23,69 $/oz Silber, 1.957,47 $/oz Gold, 0,94 $/lb Blei und 1,07 $/lb).

In den drei Monaten bis zum 30. Juni 2024 entstanden dem Unternehmen allgemeine Verwaltungskosten in Höhe von 3.473 $ (drei Monate bis zum 30. Juni 2023: 3.175 $), in denen die Abschreibungskosten nicht enthalten sind.

Die dem Unternehmen zurechenbaren verkauften Silberunzen und die verkauften Silberäquivalentunzen für die drei Monate bis zum 30. Juni 2024 beliefen sich auf 1.879.676 bzw. 2.559.454 (drei Monate bis zum 30. Juni 2023: 2.146.082 bzw. 2.811.736), was zu zusätzlichen All-in Sustaining Costs für das Unternehmen von $1.85/Unze bzw. 1,36 $/Unze (drei Monate bis 30. Juni 2023: 1,48 $/Unze bzw. 1,13 $/Unze), zusätzlich zu den in der obigen Tabelle angeführten All-in-Custaining-Kosten von Juanicipio.

Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung des EBITDA und des bereinigten EBITDA, die dem Unternehmen auf der Grundlage seiner wirtschaftlichen Beteiligung an Juanicipio zuzurechnen sind, zum Nettogewinn (die nächstgelegene IFRS-Kennzahl) des Unternehmens gemäß dem Jahresabschluss für das zweite Quartal 2024. Alle Anpassungen werden abzüglich der geschätzten Einkommenssteuer ausgewiesen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76446/02082024_DE_MAG_NRcleande.007.png

(1) Da das dritte Quartal 2023 das erste vollständige Quartal der kommerziellen Produktion darstellt, sind die Angaben zum EBITDA und zum bereinigten EBITDA nicht direkt vergleichbar.

Die folgende Tabelle zeigt einen Abgleich zwischen dem freien Cashflow von Juanicipio und dem Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit auf 100%-Basis (die nächstgelegene IFRS-Kennzahl), wie im Anhang zum Jahresabschluss für das zweite Quartal 2024 dargestellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76446/02082024_DE_MAG_NRcleande.008.png

(1) Da das dritte Quartal 2023 das erste vollständige Quartal der kommerziellen Produktion darstellt, sind die Vergleichsdaten für den freien Cashflow von Juanicipio nicht direkt vergleichbar.

Qualifizierte Personen: Alle wissenschaftlichen oder technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich der erwähnten Untersuchungsergebnisse, Mineralressourcenschätzungen und Mineralisierungen, basieren auf Informationen, die von oder unter der Aufsicht von Gary Methven, P.Eng., Vice President, Technical Services, und Lyle Hansen, P.Geo, Geotechnical Director, erstellt oder von diesen genehmigt wurden; beide sind "qualifizierte Personen" im Sinne von National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über MAG Silver Corp.

MAG Silver Corp. ist ein wachstumsorientiertes kanadisches Bergbau- und Explorationsunternehmen, das sich auf die Förderung von hochgradigen Edelmetallprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. MAG entwickelt sich durch seine (44 %) Joint-Venture-Beteiligung an der Mine Juanicipio (4.000 Tonnen pro Tag), die von Fresnillo plc (56 %) betrieben wird, zu einem erstklassigen primären Silberbergbauunternehmen. Die Mine befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberbergbaulager, wo neben der Untertageproduktion und der Verarbeitung von hochgradigem mineralisiertem Material auch ein erweitertes Explorationsprogramm durchgeführt wird, das auf mehrere äußerst viel versprechende Ziele abzielt. MAG führt auch mehrstufige Explorationsprogramme auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Deer Trail in Utah und dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Larder in der historisch ertragreichen Region Abitibi in Kanada durch.

Für weitere Informationen im Namen von MAG Silver Corp.

Kontakt Michael J. Curlook, Vizepräsident, Investor Relations und Kommunikation

Telefon:--(604) 630-1399---

Gebührenfrei: -(866) 630-1399---

E-Mail: --info@magsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die Toronto Stock Exchange noch die NYSE American haben die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung, die von der Geschäftsleitung erstellt wurde, überprüft oder übernehmen die Verantwortung dafür.

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen, einschließlich jener, die sich auf die zukunftsgerichteten Finanzinformationen von MAG beziehen, sind "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze (im Folgenden zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet), einschließlich der "Safe Harbour"-Bestimmungen der Wertpapiergesetze der Provinzen, des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner aktuellen Fassung und Abschnitt 27A des U.S. Securities Act. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf:

- Erklärungen, die sich auf die Aufrechterhaltung der Nennleistung von 4.000 Tonnen pro Tag bei Juanicipio beziehen;

- Aussagen, die sich auf unsere Erwartungen hinsichtlich Exploration und Bohrungen beziehen;

- Aussagen über die Produktionserwartungen und das Typenschild;

- Aussagen über die voraussichtliche Inanspruchnahme der Kreditfazilität;

- Aussagen über das NCIB und künftige Käufe im Rahmen dieses Instruments;

- Aussagen über den endgültigen Verkaufsprospekt;

- Aussagen über zusätzliche Informationen aus zukünftigen Bohrprogrammen;

- geschätzte künftige Explorations- und Erschließungsarbeiten und entsprechende Ausgaben und sonstige Aufwendungen für bestimmte Arbeiten;

- der voraussichtliche Kapital-, Betriebskapital- und Umlaufkapitalbedarf von Juanicipio, einschließlich des Potenzials für zusätzliche Barabrufe;

- erwartete Vorteile durch zusätzliche Exploration;

- die erwarteten Ergebnisse der Bohrungen im Projekt Deer Trail;

- erwartete Ergebnisse vom Projekt Larder auf den Zonen Fernland, Cheminis, Bear und Twist sowie anderen regionalen Zielen;

- erwarteter Kapitalbedarf und Finanzierungsquellen; und

- sonstige künftige Ereignisse oder Entwicklungen.

Wenn in dieser Mitteilung Aussagen verwendet werden, die Vorhersagen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder künftige Leistungsereignisse zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "Strategie", "Ziele", "projizieren", "potenziell" oder Abwandlungen davon), kann es sein, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "Ziele", "Projekt", "Potenzial" oder Abwandlungen davon oder die Aussage, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", oder die Verneinung eines dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke), soweit sie sich auf das Unternehmen oder die Geschäftsführung beziehen, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Solche Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen bestimmten bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen zwangsläufig auf Schätzungen und Annahmen, die naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und von denen viele, was künftige Geschäftsentscheidungen betrifft, Änderungen unterworfen sein können. Zu den Annahmen, die den Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, gehören unter anderem: Die Fähigkeit von MAG, seine verschiedenen Explorations- und Erschließungsaktivitäten fortzusetzen, einschließlich der Zeitpläne für die Projektentwicklung, der rechtzeitige Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, der Preis der produzierten Mineralien, die Kosten für Betriebs-, Explorations- und Erschließungsausgaben, die Auswirkungen der mexikanischen Steuer- und Rechtssysteme auf den Betrieb, die Fähigkeit von MAG, eine angemessene Finanzierung zu erhalten, der Ausbruch oder der drohende Ausbruch eines Virus oder einer anderen Seuche oder epidemischen Krankheit wird auf lokaler, nationaler, regionaler und internationaler Ebene angemessen bekämpft werden.

Obwohl MAG der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, und viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, wie unter anderem: Rohstoffpreise; Änderungen der erwarteten Mineralproduktionsleistung; unerwartete Erhöhungen der Kapitalkosten oder Kostenüberschreitungen; Ausbeutungs- und Explorationsergebnisse; anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung; allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit den Geschäftsaktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Finanzierung der Geschäftsaktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, die restriktiven Auflagen und finanziellen Verpflichtungen gemäß den Bedingungen der Cre dit Facility einzuhalten; die erwartete Verwendung der Kreditfazilität; Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung von Juanicipio und der Minderheitsbeteiligung daran; Risiken im Zusammenhang mit den Eigentumstiteln des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen; Pandemierisiken; Einschränkungen in der Lieferkette und allgemeine Kosteneskalation im derzeitigen inflationären Umfeld, das durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine und die Ereignisse im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Israel und Hamas noch verstärkt wird; Risiken im Zusammenhang mit den Finanz- und anderen Instrumenten des Unternehmens; Betriebsrisiken; Umweltrisiken, politische Risiken, Währungsrisiken, Marktrisiken, Inflationsrisiken bei den Kapitalkosten, Risiken im Zusammenhang mit Bauverzögerungen, Risiken im Zusammenhang mit unvollständigen oder ungenauen Daten, Risiken im Zusammenhang mit den Beschränkungen und Annahmen in Bohrungen, technischen und sozioökonomischen Studien, auf die man sich bei der Erstellung wirtschaftlicher Bewertungen und Schätzungen stützt, einschließlich der Technischer Bericht, der am 27. März 2024 eingereicht wurde; sowie jene Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens vom 27. März 202 4 beschrieben sind und im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen abweichen. Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens beeinflussen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens basieren auf den Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Aus den oben genannten Gründen sollten Anleger den zukunftsgerichteten Aussagen keine unangemessene Sicherheit beimessen und sich nicht auf sie verlassen.

Hinweis: Anleger werden dringend gebeten, die Angaben in den Jahres- und Quartalsberichten von MAG und anderen öffentlichen Unterlagen, die im Internet unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind, genau zu prüfen.

LEI: 254900LGL904N7F3EL14

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76446

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76446&tr=1

