IRW-News: MAG Silver Corp.: Mag Silver reicht vorläufigen Basisprospekt ein

IRW-PRESS: MAG Silver Corp.: Mag Silver reicht vorläufigen Basisprospekt ein

Mag Silver reicht vorläufigen Basisprospekt ein

Vancouver, B.C. MAG Silver Corp. (TSX:MAG) (NYSE Amerika:MAG) (MAG) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen bei den Wertpapierbehörden in jeder kanadischen Provinz mit Ausnahme von Quebec einen vorläufigen Kurzprospekt eingereicht hat. Dieser Basisprospekt bietet MAG die Möglichkeit, über einen Zeitraum von 25 Monaten von Zeit zu Zeit Stammaktien, Vorzugsaktien, Schuldverschreibungen , Zeichnungseingänge, Einheiten und Warrants im Wert von bis zu 200.000.000 US-Dollar zu begeben, nachdem die kanadischen Wertpapierregulierungsbehörden den Erhalt des endgültigen Kurzprospekts bestätigt haben. Die besonderen Bedingungen einer zukünftigen Platzierung von Wertpapieren werden (sollte es welche geben) in einem Prospektnachtrag ausgewiesen. Das Unternehmen hat diesen Basisprospekt eingereicht, um sich ein gewisses Maß an finanzieller Flexibilität zu bewahren, hat aber nicht unmittelbar die Absicht, eine Platzierung durchzuführen.

Eine entsprechende Registrierungserklärung (Shelf Registration Statement) mittels Formular F-10 wird bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung und nach dem US-amerikanischen/kanadischen Berichterstattungsverfahren für mehrere Rechtssysteme zum Zeitpunkt der Auflage des endgültigen Kurzprospekts eingereicht. Nach Einreichung wird eine Kopie der Registrierungserklärung auf der EDGAR-Webseite unter www.sec.gov veröffentlicht.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf solcher Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Diese Pressemeldung stellt generell kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf von Wertpapieren dar bzw. dürfen die Wertpapiere in keinem Rechtssystem verkauft werden, in dem ein Verkaufsangebot, ein Vermittlungsangebot oder der Verkauf von Wertpapieren vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen des jeweiligen Rechtssystems rechtswidrig wäre.

Eine Kopie des vorläufigen Kurzprospekts bzw. Basisprospekts können Sie auf der SEDAR-Webseite unter www.sedar.com abrufen.

Über MAG Silver Corp. (www.magsilver.com)

MAG Silver Corp. ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, durch die Exploration und Weiterentwicklung hochgradiger regionaler Projekte mit überwiegendem Silberanteil in Nord- und Südamerika ein erstklassiges Silberabbauunternehmen zu werden. Unser bedeutsamstes Aktivum ist das Konzessionsgebiet Juanicipio (44 Prozent), das im Rahmen einer Partnerschaft mit Fresnillo PLC (56 Prozent) erschlossen wird und sich im mexikanischen Silbergebiet Fresnillo, dem weltweit führenden Silberabbaugebiet, befindet. Wir erschließen zurzeit die Untertageinfrastruktur im Konzessionsgebiet und bedienen uns dabei des Know-hows unseres Joint-Venture-Partners Fresnillo PLC, um einen Abbaubetrieb mit erwarteten 4.000 Tagestonnen zu unterstützen. Wir führen auch ein erweitertes Explorationsprogramm durch, um andere äußerst vielversprechende Ziele im Konzessionsgebiet zu untersuchen. Außerdem werden wir weiterhin daran arbeiten, im zu 100 Prozent unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Cinco de Mayo in Mexiko wieder einen Oberflächenzugang zu erlangen, während wir nach weiteren hochgradigen regionalen Möglichkeiten suchen.

Im Namen des Board von

MAG SILVER CORP.

George Paspalas

President und Chief Executive Officer

Für weitere Informationen über MAG Silver Corp. kontaktieren Sie bitte Michael J. Curlook, VP Investor Relations and Communications.

Telefon: +1 (604) 630-1399

Gebührenfrei: (866) 630-1399

E-Mail: info@magsilver.com

Fax: +1 (604) 681-0894

www.magsilver.com

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

MAG Silver Corp.

#770 - 800 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 2B5

Tel: 604-630-1399

Fax: 604-681-0894

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der einschlägigen kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Alle hier enthaltenen Aussagen, die nicht auf historischen oder aktuellen Tatsachen beruhen - so unter anderem auch Aussagen, die Begriffe wie prognostiziert, glaubt, kann, setzt fort, schätzt, erwartet, und wird sowie ähnliche Ausdrücke beinhalten - sind als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 zu werten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen, ohne Einschränkung darauf, möglicherweise auch die Erwartungen hinsichtlich der Einreichung des endgültigen Kurzprospekts und der Registrierungserklärung (Shelf Registration Statement) mittels Formular F-10 bzw. hinsichtlich zukünftiger Wertpapierplatzierungen des Unternehmens, sowie die Informationen, die im vorläufigen Basisprospekt enthalten sind und sich unter anderem auf folgende Aspekte beziehen: den zukünftigen Preis von Silber, Gold, Blei und Zink; die Schätzung der Mineralressourcen; vorläufige wirtschaftliche Schätzungen im Hinblick auf das Projekt Juanicipio; Schätzungen im Hinblick auf Zeitdauer und Menge der zukünftigen, Silber-, Gold-, Blei- und Zinkproduktion für bestimmte Betriebszwecke; die geschätzten zukünftigen Aufwendungen für Exploration und Erschließung sowie andere Ausgaben für bestimmte Betriebszwecke; die Zeitdauer der Genehmigungsverfahren; die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Wertminderung von Rohstoffkonzessionen; die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Verhandlungen mit Ejido in puncto obertägiger Zugang zur Konzession Cinco de Mayo; die prognostizierte Zeitdauer bis zur formellen Produktionsentscheidung im Projekt Minera Juanicipio; die Erwartungen des Unternehmens im Hinblick auf die ausreichende Verfügbarkeit von Kapital und Bedarf an zusätzlichem Kapital; Risiken in Verbindung mit Rechtsstreitigkeiten; Währungsschwankungen; Umweltrisiken und Sanierungskosten; sowie Änderungen bei den Gesetzen und Vorschriften auf Regierungsebene. Alle Aussagen, die sich explizit oder implizit auf Prognosen, Erwartungen, Annahmen, Pläne, Ziele, Vermutungen oder zukünftige Ereignisse bzw. Leistungen beziehen (die häufig, jedoch nicht immer, mit Worten oder Phrasen wie prognostiziert, glaubt, schätzt, erwartet, beabsichtigt, plant, Strategie, Ziele, Projekt, Potenzial oder Abwandlungen dieser Begriffe beschrieben werden bzw. mittels Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden oder werden bzw. Negativformulierungen dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke), und in Bezug zum Unternehmen oder zur Unternehmensführung stehen, sollen zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen darstellen. Solche Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens bezüglich zukünftiger Ereignisse wider und unterliegen bestimmten bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen.

Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen direkt oder indirekt genannt werden. Dazu zählen unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, eine Finanzierung gemäß dem Basisprospekt oder der Registrierungserklärung erfolgreich abzuschließen, sowie jene Risiken, die im vorläufigen Basisprospekt von MAG vom 28. Dezember 2017, der auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com) veröffentlicht wurde, beschrieben sind. Die zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Erwartungen und Annahmen der Unternehmensführung von MAG zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Annahmen, die bei der Erstellung solcher Aussagen getroffen werden, könnten sich möglicherweise als ungenau herausstellen, selbst wenn diese zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, sind wir nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen im Zuge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren. Aus den oben genannten Gründen sollten sich potentielle Anleger nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Weder die kanadische Börse TSX noch die amerikanische Börse (NYSE MKT) haben die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen genehmigt oder missbilligt.

Hinweis:

Den Anlegern wird dringend empfohlen, die in MAGs Jahres- und Quartalsberichten und anderen eingereichten Dokumenten veröffentlichten Informationen zu konsultieren, welche im Internet auf www.sedar.com nachzulesen sind.

www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41944

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41944&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA55903Q1046

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.