Montréal, Québec, Kanada, 21. April 2020. Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC2) (TRADEGATE: 9SC2) (OTC Pink: SNCGF) (Manganese X oder das Unternehmen) freut sich, über die aktuelle Lage in verschiedenen seiner Projekte sowie über die Erfolge und Ziele des Unternehmens zu informieren. Wir möchten betonen, dass wir trotz des buchstäblichen Stillstands im Zuge der COVID-19-Pandemie weiterhin an einer Reihe von Initiativen arbeiten und hier auch gute Fortschritte erzielen. Wir sind sehr optimistisch gestimmt und freuen uns schon auf die Weiterführung der nachfolgenden Projekte:

Kemetco Research Inc.

Am 27. Februar 2020 gab die Firma Kemetco Research Inc. (Kemetco) bekannt, dass ein Mangansulfat-Endprodukt mit einem (EV-konformen) Reinheitsgrad von über 99,95 % MnSO4 hergestellt werden konnte. Der hohe Reinheitsgrad, gepaart mit einem geringen Grad an Verunreinigungen, entspricht den Anforderungen der Branchen für Elektrofahrzeuge und Speichersysteme. Wie uns Kemetco soeben mitgeteilt hat, arbeitet die Firma derzeit an der Verfahrensentwicklung. Man wird sich nun auf die Entwicklung eines optimierten Fließbildes konzentrieren und die ausgearbeiteten Schritte zu einem nicht nur effizienten, sondern auch kostengünstigen Gesamtverfahren zusammenfügen. Zwischenzeitlich wird das Unternehmen das fertige MnSO4-Produkt an verschiedene Firmen übersenden, die das Produkt sozusagen als Vorläufer für Elektrofahrzeugbatterien und Speichersysteme bewerten. In dieser Hinsicht forcieren wir derzeit unsere Entwicklungsmaßnahmen. Martin Kepman, Chief Executive Officer von Manganese X, erklärt: Wir sind sehr zufrieden, trotz der globalen Verwerfungen, die von der Covid-Krise verursacht wurden, die Weiterentwicklung dieser speziellen Projekte fortsetzen zu können. Wir glauben, dass diese Krise die technologische Modernisierung befeuern wird. Manganese X will zu dieser Evolution durch die Förderung umweltfreundlicher und relevanter Manganlösungen beitragen.

Disruptive Battery Corp.

Unsere eigenständige Tochtergesellschaft Disruptive Battery Corp., die gegründet wurde, um rasch eine Manganlösung für den Einsatz in Brennstoffzellen bereitzustellen, gibt mit Freude bekannt, dass derzeit Gespräche mit einer in Quebec ansässigen Firma geführt werden, um diese bei der Entwicklung und Lieferung von Manganwerkstoffen in Batteriequalität für den Lithiumionenbatteriemarkt in Nordamerika zu unterstützen. Die Firma in Quebec hat die Absicht, eine nationale Lieferkette für Kathodenwerkstoffe zu errichten, die vom Bergbaubetrieb bis hin zur fertigen Batterie alle Teilbereiche abdeckt. Um dies zu ermöglichen, werden Partnerschaften mit verschiedenen Firmen der Batteriebranche geschlossen und Manganese X wurde ausgewählt, sich an der Entwicklung und Lieferung von Lithiumionenbatterien zu beteiligen. Wir werden über die weiteren Entwicklungen informieren.

Außerdem führt Disruptive Battery Corp. derzeit erste Gespräche mit einem kanadischen Batteriehersteller, der demnächst die dritte Generation von Batterien auf den Markt bringen und hier seinen Schwerpunkt auf Mangan legen wird. Ziel von Disruptive Battery Corp. ist es, das mehrere Milliarden Dollar schwere Marktsegment der Industriebatterien zu revolutionieren. Disruptive Battery Corp. führt derzeit eine Due-Diligence-Prüfung durch und hat die Absicht, ein Drittunternehmen als Spezialisten mit der Evaluierung zu betrauen. Dies ist eine großartige Gelegenheit für unser Unternehmen und wir bleiben optimistisch, dass wir den Unternehmenswert weiter steigern können.

Mangan-Konzessionsgebiete Battery Hill und Woodstock (New Brunswick)

Das Unternehmen hat eine Ausschreibung in die Wege geleitet, um den NI-43-101-konformen Fachbericht auf ein neues Fundament zu stellen. Wir gehen davon aus, dass wir im Herbst - abhängig von der Marktlage - die Mineralisierung in die Kategorie der abgeleiteten Ressourcen hochstufen und in eine geplante wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) überführen können.

Graphit-Konzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux LAB)

Das Board of Directors hat einstimmig einem sogenannten Dividenden-Spinoff zugestimmt, bei dem eine Newco (eine neue namenlose Gesellschaft) aus dem Konzessionsgebiet LAB ausgegliedert und, je nach Marktlage, entweder im September oder Oktober an der Börse TSX Venture Exchange gelistet wird. Die Dividende wird so aussehen, dass die Aktionäre von Manganese X für jeweils acht Aktien von Manganese X eine Aktie der Newco erhalten. Wir werden über die weitere Entwicklung berichten.

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung zum Konzessionsgebiet Battery Hill, zur Graphitkonzession Lac Aux Bouleaux (LAB) sowie die aktuellen Daten zum Metallurgieprojekt von Kemetco Research Inc. wurden von Roger Dahn, P.Geo. geprüft und freigegeben. Roger Dahn ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101.

Manganese X hat es sich zur Aufgabe gemacht, Manganbergbauprojekte in Nordamerika mit großem Potenzial zu erwerben und auszubauen. Das Unternehmen hat die Absicht, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen. Außerdem ist unser Unternehmen bemüht, neue Methoden, die aus umweltfreundlichen, geographisch und ethisch vertretbaren sowie ökologisch nachhaltigen bzw. emissionsfreien Verfahren entwickelt werden, einzusetzen und gleichzeitig Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten herzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.manganesexenergycorp.com.

