IRW-News: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy Corp.: Aktueller Quartalsbericht

Montréal, Québec, Kanada, 4. Oktober 2019. Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC2) (TRADEGATE: 9SC2) (OTC Pink: SNCGF) (Manganese X oder das Unternehmen) freut sich, im nachfolgenden Quartalsbericht über die aktuellen Projekte, Erfolge und Ziele des Unternehmens zu informieren. Wir sind sehr optimistisch gestimmt und freuen uns darauf, die unten angeführten Projekte auch im vierten Quartal weiter auszubauen.

Kemetco Research Inc:

Am 30. August 2019 unterzeichnete Manganese X mit Kemetco Research Inc. (Kemetco) einen Vertrag über die Fortsetzung des Ultra-Pure Metallurgical Project für die Herstellung von hochgradigem batterietauglichem Material für den nordamerikanischen Lithium-Ionen-Batterie-Markt sowie andere alternative Energiemärkte. Gemeinsam mit Kemetco wird das Unternehmen jetzt weiterhin an der Entwicklung eines kommerzialisierbaren Fließschemas arbeiten, um unter Verwendung der sicheren und nachhaltigen Mineralisierung bei Battery Hill in Nordamerika ein für den Einsatz in Batterien geeignetes Manganprodukt mit einem sehr hohen Reinheitsgrad (>99,9 %) für die wachsenden Elektrofahrzeug- und Energiespeicherbranchen herzustellen.

Manganese X erhielt vergangene Woche einen vielversprechenden aktuellen Fortschrittsbericht von Kemetco. Das Projekt liegt weiterhin im Zeitplan für einen geschätzten Abschluss in 6 bis 10 Wochen. Martin Kepman, Chief Executive Officer von Manganese X, meint: Wir sind mit dem Fortschritt des Projekts sehr zufrieden und sehen weiteren positiven Updates entgegen. Wir scheinen uns der Ziellinie zu nähern.

Disruptive Battery Corp.

Unsere eigenständige Tochtergesellschaft, Disruptive Battery Corp., die gegründet wurde, um mit Hochdruck an einer Manganformel für Brennstoffzellen zu arbeiten, freut sich, bekannt zu geben, dass sie von einem Unternehmen aus Quebec kontaktiert wurde und sich mit diesem in Gesprächen hinsichtlich einer Beteiligung an der Entwicklung und Lieferung von batterietauglichen Manganmaterialien für den nordamerikanischen Lithium-Ionen-Batterie-Markt befindet.

Angesichts der erwarteten Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen wird die Zahl der jährlich produzierten Lithium-Ionen-Batterien innerhalb des nächsten Jahrzehnts vorrausichtlich um ein Zehnfaches steigen. Dieser Produktionsanstieg erfordert die Sicherung stabiler Lieferketten für die für Lithium-Ionen-Batterien essentiellen Elemente wie Lithium, Eisen, Mangan und Phosphor. Diese Elemente sind in bestimmten kanadischen Provinzen, darunter Quebec, verfügbar und der Aufbau lokaler Lieferketten bietet der kanadischen Industrie die einmalige Gelegenheit, eine wichtige Rolle in der sich schnell entwickelnden Lithium-Ionen-Batterie-Branche zu übernehmen.

Das Unternehmen aus Quebec strebt den Aufbau einer nationalen Lieferkette für Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien von der Mine bis zur fertigen Batterie an. Zu diesem Zweck wird es Partnerschaften mit verschiedenen Unternehmen im Batteriebereich aufbauen und Manganese X wurde ausgewählt, sich an der Entwicklung und Lieferung von Lithium-Ionen-Batterien zu beteiligen. Weitere Updates werden folgen.

Mountain Springs Oil and Gas Limited (MSOG):

Wir wurden von MSOG unterrichtet, dass sich MSOG in Verhandlungen hinsichtlich des Abschlusses seiner ersten Absichtserklärung für ein Paket von bestimmten Öl- und Gaskonzessionen in Westkanada befindet. Es gab eine leichte Verzögerung, da die Verkäufer Interesse bekundet haben, ein weiteres Öl- und Gaskonzessionsgebiet in das Paket einzubinden, das sich ebenfalls in Westkanada befindet. Die Parteien haben sich jetzt grundsätzlich auf diese Öl- und Gaskonzessionen geeinigt. Sie befinden sich in abschließenden Verhandlungen über Lizenzgebühren und kleinere Details. MSOG hat zugesagt, den Abschluss der Transaktion zu forcieren. Manganese X ist derzeit zu 15 % an MSOG beteiligt und hat die Möglichkeit, seine Beteiligung durch den Erwerb von zusätzlich 10 % der Anteile weiter zu erhöhen, sobald MSOG seine aktuelle Übernahmetransaktion abgeschlossen hat bzw. das Board von Manganese X seine Zustimmung erteilt hat.

Die Strategie des Unternehmens besteht darin, den potenziellen Cashflow aus den Dividendenzahlungen aus der Beteiligung an den Öl- und Gasförderbohrungen von MSOG für den weiteren Ausbau des Manganprojekts Battery Hill, des Kupfer-Nickel-Kobaltprojekts Peter Lake und des Graphitprojekts Lac Aux Bouleaux (LAB) sowie für die Sondierung weiterer Projektkandidaten zu verwenden.

Kupfer-Nickel-Kobaltprojekt Peter Lake (Quebec):

Das Unternehmen freut sich, den Abschluss einer elektromagnetischen MaxMin II-5-Untersuchung, die am 15. September 2019 eingeleitet wurde, bekannt zu geben. Die Untersuchung erfasste sowohl das nördliche als auch das südliche Vorkommen und wurde von Geosig Inc. aus Quebec City durchgeführt.

Nach Erhalt des endgültigen Untersuchungsberichts, der in den kommenden Wochen erwartet wird, werden die Ergebnisse in Verbindung mit den zuvor abgeschlossenen IP- (induzierte Polarisation) und geochemischen Bodenmessungen analysiert werden, um vorrangige Zielgebiete für anschließende Grabungen und Diamantbohrungen zu ermitteln, falls dies angezeigt ist.

Graphitkonzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux (LAB) (Québec):

Das Unternehmen hat im Graphitkonzessionsgebiet LAB, das im Süden direkt an die Graphitmine Lac des Iles von TIMCAL angrenzt, ein Herbst-Explorationsprogramm aufgenommen. Das Programm besteht aus der Einrichtung eines Rasters, einer elektromagnetischen Bodenuntersuchung, drohnengestützten Messungen zur Erhebung von Höhendaten und Luftbildern sowie eine eingehende Zusammenstellung aller bisherigen Arbeiten, einschließlich historischer geophysikalischer Untersuchungen und Diamantbohrungen (mehr als 80 Diamantbohrlöcher).

Das Herbst-Explorationsprogramm ist ein strategischer Schritt in Richtung einer Aktualisierung der historischen Ressourcenschätzungen im Konzessionsgebiet und erfolgt in Vorbereitung auf zukünftige Grabungen und Diamantbohrungen. Weitere Updates werden folgen.

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung zum Konzessionsgebiet Battery Hill, zum Cu-Ni-Co-Projekt Peter Lake und zur Graphitkonzession Lac Aux Bouleaux (LAB) sowie die aktuellen Daten zum Metallurgieprojekt von Kemetco Research Inc. wurden von Roger Dahn, P.Geo. geprüft und freigegeben. Roger Dahn ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101.

Manganese X hat es sich zur Aufgabe gemacht, Manganbergbauprojekte in Nordamerika mit großem Potenzial zu erwerben und auszubauen. Das Unternehmen hat die Absicht, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen. Außerdem ist unser Unternehmen bemüht, neue Methoden, die aus umweltfreundlichen, geographisch unbedenklichen und ökologisch sinnvollen bzw. emissionsfreien Technologien entwickelt werden, einzusetzen und gleichzeitig Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten herzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.manganesexenergycorp.com.

Für das Board of Directors von

MANGANESE X ENERGY CORP.

Martin Kepman

CEO & Director

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, in denen auch Aussagen in Bezug auf zukünftige Explorationserfolge des Unternehmens enthalten sind. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen des Unternehmens, auf die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt Bezug genommen wird, abweichen. Diese und andere Risiken wurden in den Unterlagen, die das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission (SEDAR) vorlegen muss, veröffentlicht. Anlegern wird empfohlen, sich im Vorfeld einer Transaktion in Zusammenhang mit den Wertpapieren des Unternehmens diesbezüglich zu informieren. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Das Unternehmen ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Informationen, aus welchen Gründen auch immer, zu aktualisieren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Wir bemühen uns um das Safe Harbor-Zertifikat.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49041

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49041&tr=1

