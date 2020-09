IRW-PRESS: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy plant Aufnahme des Bohrprogramms beim Battery Hill-Projekt

Montreal (Quebec, Kanada), den 15. September 2020 - Manganese X Energy Corp. (TSX-V: MN, FWB: 9SC2, OTC: MNXXF) (Mangan X oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Ausschreibungsverfahren für die Bohrverträge im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Bohrprogramm beim Battery Hill-Projekt unweit von Woodstock in der kanadischen Provinz New Brunswick abgeschlossen hat. Das Programm wird voraussichtlich in den nächsten drei Wochen beginnen.

Im Rahmen vorheriger Diamantbohrungen durch das Unternehmen wurden insgesamt 5.188 Bohrmeter in 25 Löchern auf einer Streichlänge von 1,8 Kilometer des aussichtsreichen Trends mit Manganvorkommen absolviert. Die meisten Löcher durchschnitten eine Manganmineralisierung mit bedeutenden Gehalten und Mächtigkeiten, darunter 10,75 Prozent Mangan über 52,6 Meter (Kernlänge) in SF-16-05, 12,96 Prozent Mangan über 32,85 Meter (Kernlänge) in SF-16-08 und 9,39 Prozent Mangan über 74,0 Meter in SF-17-18.

Das bevorstehende Bohrprogramm wird rund 20 Bohrlöcher mit einer Mindestlänge von insgesamt 3.000 Meter umfassen. Ziel des Programms ist es, die aktuelle Mineralisierung als abgeleitete oder höherwertige Ressource zu klassifizieren. Das Programm wird sich auf oberflächennahe, hochgradige Bereiche der Lagerstätte wie die Moody Hill-Zonen konzentrieren.

Nach erfolgreichem Abschluss des Bohrprogramms und der laufenden metallurgischen Untersuchungen, die im NI 43-101-konformen technischen Bericht vom Juni 2020 empfohlen wurden, werden die Arbeiten für die Anfertigung einer wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) eingeleitet werden.

Martin Kepman, CEO von Manganese X Energy, meint dazu: Wir freuen uns darauf, mit den Bohrungen zu beginnen, um den Wert unseres Manganprojekts an der Grenze zu den USA nachzuweisen. Der aktuelle Marktzyklus begünstigt alles, was mit Elektrifizierung zu tun hat, und wir wollen hieran als Anbieter von konformem und kompatiblem Manganoxid für den Markt für Elektrofahrzeugbatterien teilnehmen. Unser Rohstoffkonzessionsgebiet trägt den treffenden Namen Battery Hill und wir sind das einzige Manganunternehmen in Nordamerika, das offensiv auf die Kommerzialisierung hinarbeitet. Unternehmen wie Tesla haben angedeutet, dass sie Batteriematerialien im Rahmen einer nordamerikanischen Lieferkette beziehen wollen, und wir beabsichtigen, ein Teil dieser Lieferkette zu werden.

Über Manganese X Energy

Manganese X hat es sich zur Aufgabe gemacht, Mangan-Bergbauprojekte in Nordamerika mit großem Potenzial zu erwerben und voranzutreiben. Das Unternehmen hat die Absicht, die Lithiumionen-Batteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertmaterialien zu versorgen.

Außerdem ist das Unternehmen bemüht, neue Methoden zu entwickeln, die aus umweltfreundlichen, geographisch und ethisch vertretbaren sowie ökologisch nachhaltigen bzw. emissionsfreien Verfahren hervorgehen und gleichzeitig Mangan zu niedrigen wettbewerbsfähigen Kosten herzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.manganesexenergycorp.com.

