IRW-News: Medigene AG: Medigene AG: Medigene erhält 2 Mio. USD Meilensteinzahlung von Roivant/Cytovant und verbessert Finanzprognose für 2021

Aktien in diesem Artikel Medigene 3,64 EUR

-0,68% Charts

News

Analysen

IRW-PRESS: Medigene AG: Medigene AG: Medigene erhält 2 Mio. USD Meilensteinzahlung von Roivant/Cytovant und verbessert Finanzprognose für 2021

Planegg/Martinsried (02.11.2021) - Die Medigene AG (Medigene, FWB: MDG1, Prime Standard), ein Immunonkologie-Unternehmen mit klinischen Projekten fokussiert auf die Entwicklung T-Zell-gerichteter Krebstherapien, hat im Rahmen der Partnerschaft mit Cytovant Sciences HK Limited, einem von Roivant Sciences gegründeten biopharmazeutischen Unternehmen (Roivant/Cytovant), aufgrund eines erreichten präklinischen Entwicklungsziels eine Meilensteinzahlung in Höhe von 2 Mio. USD erhalten. Medigene ist seit dem Jahr 2019 mehrere Lizenz- und Kooperationsverträge mit Roivant/Cytovant eingegangen, die unter anderem verschiedene T-Zell-Rezeptor Projekte für Asien inklusive China, Hong Kong, Macao, Taiwan, Südkorea und Japan umfassen.

Die erhaltene Meilensteinzahlung sowie die reduzierten Forschungs- und Entwicklungskosten, die nun zum Jahresende hin besser eingeschätzt werden können, spiegeln die Kosteneinsparungen wider, die im Rahmen der strategischen Fokussierung auf solide Tumore im Jahr 2020 erzielt wurden, und ermöglichen es Medigene, ihre erstmals im Geschäftsbericht 2020 veröffentlichte Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2021 zu verbessern.

Die Prognose für die Gesamterlöse wird von zuvor 7-9 Mio. EUR auf eine Bandbreite von 10-11 Mio. EUR erhöht und die Prognose für die Forschungs- und Entwicklungskosten von zuvor 14-20 Mio. EUR auf eine Bandbreite von 11-12 Mio. EUR reduziert. Daraus resultierend verbessert sich die Prognose für den erwarteten EBITDA-Verlust auf 7-9 Mio. EUR (zuvor 10-17 Mio. EUR). Auf Basis der aktuellen Planung ist das Unternehmen weiterhin bis in das erste Quartal 2023 finanziert.

Axel Malkomes, Vorstand für Finanzen und Geschäftsentwicklung von Medigene: "Wir sind stolz darauf, dass wir dank unserer unternehmenseigenen Hochdurchsatz-Plattform zur Entdeckung und Charakterisierung von T-Zell-Rezeptoren wieder einen hervorragenden Rezeptorkandidaten an einen Partner ausliefern konnten. Dank der erhaltenen Meilensteinzahlung sowie der strategischen Fokussierung und operativen Verschlankung der vergangenen Monate wird es uns voraussichtlich gelingen, auch das Finanzergebnis für das Geschäftsjahr 2021 deutlich zu verbessern.

Basierend auf unserer jahrelangen intensiven Forschungsarbeit sind wir weiterhin davon überzeugt, dass unsere T-Zell-basierten Therapien zur Behandlung von soliden Tumoren die vielversprechendste Chance für Medigene darstellen - wissenschaftlich, klinisch und kommerziell."

--- Ende der Pressemitteilung ---

Über Medigene

Die Medigene AG (FWB: MDG1, ISIN DE000A1X3W00, Prime Standard) ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Planegg, Ortsteil Martinsried bei München. Mit wissenschaftlicher Expertise arbeitet Medigene an der Entwicklung innovativer Immuntherapien zur Steigerung der T-Zell-Aktivität gegen solide Krebserkrankungen in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf. Die Pipeline von Medigene umfasst sowohl präklinische als auch klinische Entwicklungsprogramme.

Medigene verfolgt die Strategie, eigene Therapieansätze bis zum klinischen Machbarkeitsnachweis voranzubringen. Zudem bietet das Unternehmen auf Basis seiner firmeneigenen Technologieplattformen ausgewählten Partnern Möglichkeiten zur Entdeckung und Entwicklung von Therapieansätzen an. Im Gegenzug dazu erwartet Medigene Vorab- und Meilensteinzahlungen sowie Erstattung von Forschungs- und Entwicklungskosten und künftige Umsatzbeteiligungen.

Weitere Informationen unter https://www.medigene.de

Über Medigenes TCR-Ts

Im Mittelpunkt von Medigenes Therapieansätzen stehen T Zellen. Mit Hilfe von Medigenes Immuntherapien sollen die körpereigenen Abwehrmechanismen des Patienten aktiviert und T Zellen für den Kampf gegen Tumorzellen bereitgemacht werden. Medigenes Therapien zielen darauf ab, körpereigene T Zellen des Patienten mit Tumor-spezifischen T Zell-Rezeptoren (T cell receptor, TCR) auszurüsten. Die so entstandenen TCR-Ts sollen dadurch in die Lage versetzt werden, Tumorzellen zu erkennen und effizient zu zerstören.

Dieser immuntherapeutische Ansatz versucht die bestehende Toleranz gegenüber den Krebszellen und die Tumor-induzierte Unterdrückung einer Immunantwort im Patienten zu überwinden. Hierfür werden die T Zellen des Patienten außerhalb des Körpers aktiviert, mit Tumor-spezifischen TCRs gentechnisch modifiziert und anschließend vermehrt. Damit kann eine große Anzahl an spezifischen T Zellen, die den Tumor bekämpfen können, für Patienten innerhalb kurzer Zeit verfügbar gemacht werden.

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von Medigene zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von Medigene tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Medigene ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Medigene® ist eine Marke der Medigene AG. Diese Marke kann für ausgewählte Länder Eigentum oder lizenziert sein.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.

Kontakt

Dr. Anna Niedl

Tel.: +49 89 2000 3333 01

E-Mail: investor@medigene.com

(Ende)

Aussender: Medigene AG

Adresse: Lochhamer Straße 11, 82152 Planegg/Martinsried

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Medigene PR/IR

Tel.: +49 89 2000 3333 01

E-Mail: investor@medigene.com

Website: www.medigene.de

ISIN(s): DE000A1X3W00 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62384

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62384&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE000A1X3W00

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.