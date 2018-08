IRW-News: Medigene AG: Medigene AG: Medigene gibt Wechsel im Vorstand bekannt

IRW-PRESS: Medigene AG: Medigene AG: Medigene gibt Wechsel im Vorstand bekannt

Planegg (31.08.2018) - Die Medigene AG (FWB: MDG1, Prime Standard, TecDAX), ein Immunonkologie-Unternehmen mit klinischen Projekten fokussiert auf die Entwicklung T-Zell-gerichteter Therapieplattformen zur Bekämpfung von Krebs, gab heute bekannt, dass Finanzvorstand (CFO) Dr. Thomas Taapken aus persönlichen Gründen das Unternehmen verlässt und zum 31. August 2018 von seinem Amt als Finanzvorstand zurücktritt. Sein Ausscheiden ist nicht durch etwaige Unstimmigkeiten zur Rechnungslegung des Unternehmens, bei internen Kontrollen, bei Finanzveröffentlichungen oder auch bei den Aussichten der Forschungs- und Entwicklungspipeline des Unternehmens begründet.

Die Aufgaben und Pflichten des Finanzvorstands werden kommissarisch von den übrigen Mitgliedern des Vorstands und der Finanzabteilung der Gesellschaft übernommen. Gleichzeitig nimmt das Unternehmen die Suche nach einem geeigneten Nachfolger auf. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, steht Dr. Taapken der Gesellschaft bis zum Ablauf seines Vertrages bis Ende des Jahres als Berater des Vorstands zur Verfügung.

Dr. Taapken war seit Anfang 2017 Finanzvorstand der Gesellschaft und dabei insbesondere für zwei erfolgreiche Kapitalerhöhungen in den Jahren 2017 und 2018 unter breiter Beteiligung internationaler Investoren verantwortlich. Prof. Dr. Horst Domdey, Aufsichtsratsvorsitzender der Medigene AG, erklärte: "Im Namen des Aufsichtsrats möchte ich Thomas für seinen wichtigen Beitrag zu Medigene danken." Prof. Dr. Dolores J. Schendel, Vorstandsvorsitzende der Medigene AG, ergänzte: "Thomas hat die Umsetzung der Unternehmens- und Finanzstrategie der Gesellschaft konsequent vorangetrieben. Kollegen und Mitarbeiter schulden ihm großen Respekt und viel Dankbarkeit für seinen Beitrag. Wir wünschen Thomas alles Gute für die Zukunft."

Die Medigene AG (FWB: MDG1, WKN A1X3W0, Prime Standard, TecDAX) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.

ISIN(s): DE000A1X3W00

