IRW-News: Nicola Mining Inc.: Nicola Mining Inc. versendet gemeinsam mit Blue Lagoon Resources produziertes Konzentrat und erhält entsprechende Zahlung

IRW-PRESS: Nicola Mining Inc.: Nicola Mining Inc. versendet gemeinsam mit Blue Lagoon Resources produziertes Konzentrat und erhält entsprechende Zahlung

VANCOUVER, B.C., 31. August 2021 - Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM) (FWB: HLI) (das Unternehmen oder Nicola) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen zusammen mit Ocean Partners UK Limited (Ocean Partners) mit dem Versand von Konzentrat begonnen hat. Ocean Partners ist in einer Reihe von Ländern tätig, unter anderem in Kanada, Chile, China, Zypern, Mexiko, der Mongolei, den Niederlanden, Peru, Taiwan, der Türkei, Großbritannien und den Vereinigten Staaten, und unterhält Agenturrepräsentanzen in Argentinien, Australien, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador, Indien, Japan, Südafrika und Südkorea. Das Unternehmen verfügt über ein leistungsstarkes globales Netzwerk mit Beziehungen und Kontakten in den Bereichen Industriemetall-Bergbau und Verhüttung.

Bisher wurden 140 metrische Tonnen (Trockengewicht) Gold- und Silberkonzentrat mit einem Gehalt von geschätzten 90 g/t Au und 500 g/t Ag für den Versand vorbereitet (siehe Aufnahme 1). Alle Analysen des Konzentrats wurden bei Base Met Labs Base Met Labs: https://basemetlabs.com/

, einer akkreditierten metallurgischen Analyseeinrichtung mit Sitz in Kamloops, BC, durchgeführt. Die Konzentratgehalte sind von 84,6 g/t Au auf 92,2 g/t Au gestiegen Für diese Pressemitteilung wurden 24 Analysen herangezogen. Die ersten zehn Analysen ergaben einen durchschnittlichen Gehalt von 84,6 g/t Au, während die letzten zehn Analysen (15 -24) einen Gehalt von 92,2 g/t Au ergaben.

, was auf höhere Durchsatzraten und Gewinnungsgrade zurückzuführen sein kann. Das Unternehmen wird zukünftige Untersuchungsergebnisse gerne in einer nachfolgenden Pressemitteilung veröffentlichen.

Die Zerkleinerung des Aufbereitungsguts, das zum Standort von Blue Lagoon Resources Inc. (CNSX: BLLG) transportiert wurde, startete am 2. Juli 2021. Neben der Produktion des Gold- und Silberkonzentrats hat das Unternehmen ferner wichtige Nachrüstungen vorgenommen und Ersatzteile gekauft, um die Produktionseffizienz weiter zu steigern.

Aufnahme 1: Erster Versand von Gold- und Silberkonzentrat

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61198/Nicola_310821_DEPRcom.001.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61198/Nicola_310821_DEPRcom.002.png

Peter Espig, der Chief Executive Officer, merkte dazu wie folgt an: Der Beginn des Aufbereitungsbetriebs ist ein wichtiger Meilenstein, damit wir uns zum neuen Gold- / Silberproduzenten Kanadas entwickeln können. Im Laufe der letzten Monate haben wir ein Explorationsprogramm im Kupferprojekt New Craigmont abgeschlossen, eine wirtschaftliche Beteiligung in Höhe von 75 % an einem hochwertigen Goldprojekt erworben, für welches wir derzeit die Genehmigung für die Entnahme einer Massenprobe einholen, und ökologische und soziale Initiativen gestartet, die die Beauftragung von Vesta Filipchuk einschließen. Dies unterstreicht, dass wir ein Unternehmen mit Fokus auf Geschäftsumsetzung sind und gleichzeitig unsere sozialen und ökologischen Verpflichtungen ernst nehmen.

Qualifizierter Sachverständiger

Kevin Wells, P.Geo, ein geologischer Berater des Unternehmens, ist der unabhängige qualifizierte Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects für die technischen Informationen in dieser Pressemeldung.

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX Venture Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das hundertprozentige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen verfügt über vier zentrale Aktiva:

1. Eine moderne Aufbereitungsanlage im Wert von + $ 30,0 Millionen, die freies Grundeigentum darstellt und der einzige Standort mit der Genehmigung ist, provinzweit Material zu verarbeiten.

2. Das hundertprozentige Eigentum an der historischen Kupfermine Craigmont im Süden von British Columbia.

3. Das hundertprozentige Eigentum an Treasure Mountain, einer hochwertigen Silbermine im Süden von British Columbia.

4. Eine wirtschaftliche Beteiligung von 75 % an dem hochgradigen Goldprojekt Dominion Creek.

Detaillierte Informationen können der Unternehmenspräsentation des Unternehmens entnommen werden: https://nicolamining.com/investors/corporate-presentation/

Für das Board of Directors

Peter Espig

Peter Espig

CEO & Director

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Kontaktperson: Peter Espig

Tel: (778) 385-1213

E-Mail: info@nicolamining.com

