IRW-News: Nicola Mining Inc.: Nicola Mining notiert am OTCQB und erhält DTC-Fähigkeit

IRW-PRESS: Nicola Mining Inc.: Nicola Mining notiert am OTCQB und erhält DTC-Fähigkeit

Vancouver, BC, Kanada, 3. November 2021 - Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM) (FWB: HLI), (das Unternehmen oder Nicola) gibt bekannt, dass es in den USA die Berechtigung für die Depository Trust Company Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Depository_Trust_%26_Clearing_Corporation

(DTC) erhalten hat. Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass seine Aktien nun in den USA unter dem Symbol HUSIF zum Handel am OTCQB der OTC Markets Group Inc. (der OTCQB) zugelassen sind.

Das Unternehmen hat die Finanzberatungsfirma OTC Advisory Services, Inc. mit der Notierung am OTCQB beauftragt. Nicola Mining handelt zurzeit an der TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol NIM und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol HLI. Die erweiterte Notierung am OTCQB verbessert den Investorenzugang so, dass nun auch Investoren aus den USA Zugang haben.

Die DTC-Fähigkeit bedeutet, dass Nicolas Aktien nun zwischen Maklerkonten in den USA transferiert werden können und es den Investoren aus den USA nun erheblich erleichtert wird, die Aktien des Unternehmens zu handeln. Die DTC ist die weltweit größte Depotstelle für Wertpapiere mit einem Gesamtwert von mehr als vierundfünfzig Billionen US-Dollar in Wertpapieren Quelle: https://www.dtcc.com/about/businesses-and-subsidiaries/dtc -

. Das Abwicklungsvolumen beläuft sich am Tag auf rund 1,4 Mio. Transaktionen mit einem Wert von rund 600 Mrd. $. Die DTC bietet seine Handelsabwicklungsdienste für quasi alle Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente in den USA an. Nur DTC-Teilnehmer sind zur DTC-Clearance berechtigt, wodurch Kapital, Forderungen und Transaktionen von Geldmarktinstrumenten für Investoren mit Sitz in den USA erleichtert werden.

Dadurch, dass Nicolas Aktien nun zum Handel am OTCQB zugelassen sind, können die Aktien in den USA gehandelt werden, und die DTC-Fähigkeit vereinfacht solche Transaktionen für Investoren mit Sitz in den USA.

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX Venture Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das hundertprozentige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen hat einen Gewinnbeteiligungsvertrag über den Abbau und die Verarbeitung von hochgradigen Goldprojekten abgeschlossen. Nicolas vollständig genehmigte Mühle kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl Gold als auch Silber verarbeiten.

Das Unternehmen besitzt 100% des Projekts New Craigmont, ein hochgradiges Kupferkonzessionsgebiet, das ein Gebiet von 10.084 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon Batholith abdeckt und an Teck Resources Ltd.s Highland Valley Copper, Kanadas größte Kupfermine, grenzt. Außerdem besitzt das Unternehmen 100% des Konzessionsgebiets Treasure Mountain, das aus 29 Mineralkonzessionen mit einer Fläche von 2178 Hektar (ha) und einem Konzessionsgebiet von 335 ha besteht.

Für das Board of Directors

Peter Espig

Peter Espig

CEO & Director

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Kontaktperson: Peter Espig

Tel: (778) 385-1213

E-Mail: info@nicolamining.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62400

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62400&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA65405R1047

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.