Vancouver, British Columbia - 12. November 2020 - Noram Ventures Inc. (Noram) (TSX - Venture: NRM / Frankfurt: N7R / OTCQB: NRVTF) freut sich, den erfolgreichen Start seines Phase-V-Bohrprogramms bekannt geben zu können. Bohrloch Nr. 1 (siehe unten) wurde bis in eine Tiefe von rund 227 Fuß (69 m) gebohrt und lieferte sichtbare Proben aus Lithium-Tonstein (siehe unten), die zur möglichst raschen Analyse an das Labor übermittelt werden. Das Unternehmen rechnet mit dem Erhalt der ersten Ergebnisse in den nächsten Wochen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54189/2020-1-12_NRM-DE_Prcom.001.png

Abbildung 1 und 2 - Fotos von Bohrkernmaterial aus Bohrloch Nr. 1. Derzeit ist das Loch rund 227 Fuß (69 m) tief, es wird aber weitergebohrt.

Das Unternehmen beabsichtigt, nächste Woche ein zweites Bohrgerät im Konzessionsgebiet zu stationieren. Das Phase-V-Bohrprogramm soll insgesamt 1440 Bohrmeter umfassen, wobei 12 Bohrlöcher jeweils 120 m (393 Fuß) tief gebohrt werden. Der Lithium-Tonstein reicht über weite Teile des Konzessionsgebiets bekanntlich bis in eine Tiefe von 120 m (393 Fuß). Das Bohrprogramm beinhaltet Ergänzungsbohrungen sowohl innerhalb als auch außerhalb der bestehenden Bohrstandorte. Damit wird die Absicht verfolgt, angedeutete und vermutete Ressourcen in sichere und angedeutete Ressourcen hochzustufen und die Lagerstätte südlich und östlich der aktuellen Ressourcen zu erweitern. In Übereinstimmung mit der Vorschrift National Instrument 43-101 werden Ressourcen, basierend auf dem geologischen Vertrauensniveau hinsichtlich der Mineralisierung, in vermutete, angedeutete und sichere Ressourcen unterteilt, sowie in wahrscheinliche und nachgewiesene Reserven, nachdem mindestens eine Vormachbarkeitsstudie zu den angedeuteten und sicheren Ressourcen durchgeführt wurde. In den sicheren und angedeuteten Ressourcen sind auch nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven enthalten.

Dies ist für die Aktionäre insofern von Bedeutung, als eine Höherstufung der Mineralressourcen von vermutet auf angedeutet oder sicher ein größeres Maß an Vertrauen in die Menge, den Erzgehalt oder die Qualität, die Dichte, die Form und die physischen Eigenschaften der Lagerstätte widerspiegeln würde, sodass modifizierende Faktoren ausreichend detailliert angewendet werden können, um die Bergbauplanung und die Bewertung der Wirtschaftlichkeit der Lagerstätte zu unterstützen. Eine sichere Ressource basiert auf detaillierten und zuverlässigen Explorations-, Beprobungs- und Testdaten, die mittels geeigneter Methoden an entsprechenden Standorten wie z.B. in Aufschlüssen, Gräben, Abbaubereichen und Bohrlöchern in ausreichend engem Abstand voneinander gesammelt werden, um sowohl die geologische Kontinuität als auch die Kontinuität des Erzgehalts zu bestätigen.

Nach Abschluss der Phase-V-Bohrungen wird in der aktualisierten Version des NI43-101-konformen Fachreports die aufgewertete Ressourcenschätzung sowie ein Tagebaumodell enthalten sein. Noram wird im Laufe des kommenden Jahres eine Reihe von bemerkenswerten Meilensteinen erreichen. Das Unternehmen arbeitet mit großem Einsatz auf den Abschluss einer PEA hin, in der die starken Wirtschaftskennzahlen der Ressource und ihr Potenzial zur Generierung eines beachtlichen Cashflows zugunsten der Aktionäre dargelegt werden, erklärt President und CEO Dr. Tucker Barrie.

Über Noram Ventures Inc.

Noram Ventures Inc. (TSX-V: NRM; Frankfurt: N7R/ OTCQB: NRVTF) ist ein Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Ziel darin besteht, Lithiumlagerstätten zu erschließen und sich als kostengünstiger Lieferant zu etablieren. Seit seiner Gründung konzentriert sich das Unternehmen im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit vor allem auf die Exploration von Mineralprojekten. Norams langfristige Strategie besteht darin, ein multinationales Lithiumunternehmen aufzubauen, das auf die Produktion und den Verkauf von Lithium in den Märkten Europas, Nordamerikas und Asiens spezialisiert ist.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.noramventures.com.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch Aussagen über die im Rahmen der Vereinbarung abgeschlossenen Transaktionen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch die Genehmigungsverfahren bei der Behörde. Obwohl Noram die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält - dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Noram jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus.

