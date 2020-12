IRW-PRESS: Noram Ventures Inc. : Noram erhält Genehmigung für 5 weitere Bohrlöcher bis in Tiefen von 500 ft (152 m) und bohrt CVZ-64 bis in Tiefe von 422 ft (129 m)

Vancouver (British Columbia), 17. Dezember 2020. Noram Ventures Inc. (TSX Venture: NRM, Frankfurt: N7R, OTCQB: NRVTF) (Noram oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom Bureau of Land Management (das BLM) die Genehmigung erhalten hat, im Rahmen des Phase-5-Bohrprogramms weitere fünf Bohrungen bis in eine Tiefe von 500 Fuß durchzuführen. Infolge der erfolgreichen Bohrung der bis dato längsten Abschnitte im Rahmen dieses Programms wurde die genehmigte Tiefe von 400 Fuß (122 Meter) auf 500 Fuß (152 Meter) erhöht.

Abbildung 1. Karte des Konzessionsgebiets Zeus mit Kennzeichnung a) der Lage der aktuellen angedeuteten und vermuteten Ressourcen mit einem Mindesterzgehalt von >900 ppm Li; b) der Lage der bisherigen Bohrstandorte der Phase V des Programms von 2020, die bereits abgeschlossen oder noch in Arbeit sind (in Grün gekennzeichnet). Geplante Bohrstandorte, an denen noch keine Exploration stattgefunden hat, sind in Weiß gekennzeichnet.

CVZ-64 wurde in einer Tiefe von 422 Fuß (129 Meter) abgeschlossen, wobei in Oberflächennähe, bei 22 Fuß (sieben Meter), ein potenziell mineralisierter Tonstein vorgefunden wurde. Es enthielt etwa 240 Fuß (73 Meter) mit vielversprechendem Tonstein von olivgrüner, schwarzer und blauer Farbe. Diese Art von Ton enthielt in Bohrlöchern früherer Bohrprogramme beim Projekt Zeus hohe Lithiumwerte. CVZ-64 ergab olivgrünen Ton zwischen 22 und 109 Fuß (sieben bis 33 Meter), schwarzen und blauen Tonstein zwischen 109 und 212 Fuß (33 bis 65 Meter) sowie blauen Tonstein zwischen 212 und 268 Fuß (65 bis 82 Meter). Darunter durchschnitt das Kernbohrloch Tonstein unterschiedlicher Farbe: grau, braun, blau und olivgrün. Dieses Bohrloch befindet sich in einem Gebiet, das noch nicht mittels Bohrungen in dieser Tiefe erprobt wurde, weshalb nicht bekannt ist, ob die unteren Einheiten (unterhalb von 268 Fuß) die höheren Lithiumgehalte enthalten, die im oberen Teil dieses Bohrlochs erwartet werden.

Die Bohrlöcher CVZ-63 und -64 wurden beide in der Nähe des nordöstlichen Bereichs des Konzessionsgebiets Zeus gebohrt. Es ist äußerst vielversprechend festzustellen, dass beide Bohrlöcher beträchtliche Mächtigkeiten desselben Tonsteins enthalten, der zur Definierung der bereits zuvor gemeldeten Tonnagen der angedeuteten und vermuteten Lithiumressourcen verwendet wurde. Da es sich beim Tonstein um deckenartige Seesedimente handelt, bestätigen diese beiden Bohrlöcher, dass der Tonstein von der südwestlichen bis zur nordöstlichen Ecke des Konzessionsgebiets Zeus vorkommt, was einer Distanz von etwa vier Kilometern entspricht, sagte Brad Peek, beratender Geologe und qualifizierte Person (Qualified Person) für diese und alle vier vorangegangenen Bohrphasen im Lithiumkonzessionsgebiet Zeus von Noram.

Abb. 2: Bohrgerät von Noram im Einsatz am Standort A (CVZ-63) im nordöstlichen Bereich des Konzessionsgebiets Zeus. Im Hintergrund die Silver-Peak-Lithiumsole-Salinen von Albemarle

Proben von CVZ-62 und -63 wurden im Eiltempo an ALS Global Laboratories in Vancouver (British Columbia) zur Analyse unter Anwendung der Methode ME-MS61 gesendet, die einen Aufschluss aus vier Säuren umfasst.

Brad Peek., M.Sc., CPG, ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 für Norams Lithiumprojekt Clayton Valley zuständig und hat den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Noram Ventures Inc.

Noram Ventures Inc. (TSX-V: NRM; Frankfurt: N7R/ OTCQB: NRVTF) ist ein Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Ziel darin besteht, Lithiumlagerstätten zu erschließen und sich als kostengünstiger Lieferant zu etablieren. Das primäre Projekt des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Zeus (Zeus) in Clayton Valley, Nevada. Das Projekt Zeus verfügt über eine aktuelle Ressourcenschätzung von 124 Millionen Tonnen mit 1.136 ppm Lithium als angedeuteten Ressourcen und 77 Millionen Tonnen Lithium mit 1.045 ppm Lithium als vermuteten Ressourcen (Mindesterzgehalt von 900 ppm Li: 1,18 Millionen Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent - LCE.

Norams langfristige Strategie besteht darin, ein multinationales Lithiumunternehmen aufzubauen, das auf die Produktion und den Verkauf von Lithium in den Märkten Europas, Nordamerikas und Asiens spezialisiert ist.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.noramventures.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Anita Algie eh.

Director & CFO

Büro: (604) 553-2279

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch Aussagen über die im Rahmen der Vereinbarung abgeschlossenen Transaktionen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch die Genehmigungsverfahren bei der Behörde. Obwohl Noram die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält - dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Noram jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

