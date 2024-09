IRW-News: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko informiert über ausgewählte Anlagen

IRW-PRESS: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko informiert über ausgewählte Anlagen

Montréal, 4. September 2024 - Osisko Gold Royalties Ltd (das "Unternehmen" oder "Osisko") (OR: TSX & NYSE) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/ - freut sich, einige ausgewählte Anlagen-Updates bekannt zu geben.

Jason Attew, President & CEO von Osisko, kommentierte: "In den letzten Monaten hat die Anlagenbasis von Osisko für einige positive Entwicklungen gesorgt, die einen zusätzlichen Wert für das Unternehmen geschaffen haben, wobei bis Ende 2024 weitere Katalysatoren für das Portfolio erwartet werden. In der Zwischenzeit wird ein Großteil des kurz- bis mittelfristigen Wachstums von Osisko weiterhin durch mehrere fortgeschrittene Projekte gestützt, darunter drei Schächte, die derzeit bei Odyssey Underground, im Island Gold District und bei Hermosa/Taylor im Bau sind, sowie zwei Tagebaue, die sich bei Tocantinzinho bzw. Namdini in der Endphase der Erschließung befinden bzw. kurz davor stehen."

Hinweis: Alle Beträge in dieser Aktualisierung sind in kanadischen Dollar angegeben, sofern nicht anders vermerkt.

ASSET-UPDATES AUSWÄHLEN

Upper Beaver Projekt (betrieben von Agnico Eagle Mines Ltd.)

Am 31. Juli 2024, gab Agnico Eagle Mines Ltd. ("Agnico Eagle") ein Update zu seinem Projekt Upper Beaver, das sich etwa 25 Kilometer östlich der Stadt Kirkland Lake in Ontario, Kanada, befindet. Es wurde eine positive interne Bewertung für ein eigenständiges Minen- und Mühlenszenario bei Upper Beaver abgeschlossen. Basierend auf dieser Bewertung ist Agnico Eagle der Ansicht, dass Upper Beaver das Potenzial hat, im Jahresdurchschnitt etwa 210.000 Unzen Gold und 3.600 Tonnen Kupfer zu produzieren, wobei die erste Produktion bereits im Jahr 2030 möglich ist. Über eine voraussichtliche Lebensdauer der Mine von 13 Jahren wird die gesamte zahlbare Gold- und Kupferproduktion voraussichtlich etwa 2,8 Millionen Unzen bzw. 46.300 Tonnen betragen. Die für das Projekt Upper Beaver entwickelte Abbaustrategie sieht vor, die Lagerstätte hauptsächlich mit konventionellen Untertagebaumethoden abzubauen, wobei ein kleiner Teil (etwa 10 % der Mineralressourcen) im Tagebau abgebaut werden soll. Es wird erwartet, dass die Untertage- und Tagebauminen im selben Zeitrahmen erschlossen werden. Aktuelle Szenarien sehen einen unterirdischen Zugang über eine Hauptabstiegsrampe sowie einen 1.220 Meter tiefen Schacht vor. Darüber hinaus hat das Projekt das Potenzial, ein beträchtliches Explorationspotenzial in der Tiefe und innerhalb der Satellitenlagerstätten in Agnico Eagles Lagerstätte Kirkland Lake, einschließlich der Projekte Upper Canada und Anoki-McBean, zu erschließen.

Agnico Eagle hat eine Investition in Höhe von 200 Mio. US$ über einen Zeitraum von drei Jahren genehmigt, um das Risiko des Projekts weiter zu verringern; die Arbeiten haben bereits 2024 begonnen. Der Aushub der Rampe und das Abteufen des Schachts werden voraussichtlich in H2 2025 beginnen.

Osisko besitzt eine 2 %ige Net Smelter Return (NSR"-Lizenzgebühr) für das Projekt Upper Beaver sowie eine 2 %ige NSR-Lizenzgebühr für die meisten regionalen Grundstücke von Agnico am Kirkland Lake, einschließlich Amalgamated Kirkland, Munro, Anoki-McBean, Bidgood und Upper Canada.

Shaakichiuwaanaan-Projekt (betrieben von Patriot Battery Metals Inc.)

Am 21. August 2024, gab Patriot Battery Metals Inc. ("Patriot") die Ergebnisse einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung ("PEA") für sein Vorzeige-Lithium-Hartgesteinsprojekt Shaakichiuwaanaan (früher als Corvette bekannt) bekannt, das sich in der Region Eeyou Istchee James Bay in Québec, Kanada, befindet. Die PEA basierte auf der CV5-Pegmatit-Komponente der vor kurzem gemeldeten aktualisierten Mineralressourcenschätzung (MRE") von Shaakichiuwaanaan, die die größte bekannte Lithium-Pegmatit-Mineralressource in Nord- und Südamerika und die 8. größte weltweit ist. Basierend auf der PEA hat das Projekt Shaakichiuwaanaan das Potenzial, einer der größten Spodumenproduzenten der Welt und der größte Spodumenproduzent in Nord- und Südamerika zu werden.

Die PEA beinhaltet eine stufenweise Erschließungsstrategie, wobei in Phase 1 eine Produktionskapazität von ~400 Kilotonnen pro Jahr (ktpa") Spodumenkonzentrat angestrebt wird und in Phase 2 die Produktionskapazität auf ~800 ktpa erweitert werden soll (wobei der Baubeginn für Jahr 2 und die volle Produktion ab Jahr 4 erwartet wird). Die Lebensdauer der Mine des Projekts Shaakichiuwaanaan wird auf 24 Jahre veranschlagt, basierend auf einer gesamten abgebauten Mineralressource von 66 % der gesamten bei CV5 definierten Ressourcen. Basierend auf den Ergebnissen der PEA wird Patriot nun in Erwägung ziehen, das Projekt bis zur Machbarkeitsstudie voranzutreiben, die im Falle eines Fortschritts voraussichtlich im dritten Quartal 2025 abgeschlossen sein wird.

Osisko hält bei Shaakichiuwaanaan eine gleitende NSR-Lizenzgebühr von 1,5-3,5 % für Edelmetalle und 2,0 % für alle anderen Produkte, einschließlich Lithium. Osisko schätzt, dass ein Großteil (~85-95 %) des CV5-MRE in sein 2,0 %-Lithium-NSR-Lizenzgebiet fällt. Die PEA umfasst nur den Spodumen-Pegmatit CV5 und schließt daher keine der anderen bekannten Spodumen-Pegmatit-Cluster auf dem Grundstück - CV4, CV8, CV9, CV10, CV12 und CV13 - ein, von denen einige durch Osiskos Lizenzgebühr abgedeckt sind.

Windfall-Projekt (betrieben von der Windfall Mining Group)

Am 12. August 2024 gab Osisko Mining Inc. (Osisko Mining") bekannt, dass es mit Gold Fields Limited (Gold Fields") ein endgültiges Arrangement Agreement (das Arrangement Agreement") abgeschlossen hat, gemäß dem Gold Fields durch den Erwerb aller emittierten und ausstehenden Stammaktien von Osisko Mining zu einem Preis von 4,90 $ pro Aktie in einer Bargeldtransaktion im Wert von ca. 2,16 Milliarden $ den Besitz von 100 % des Projekts Windfall konsolidieren wird. Osisko Mining ist zu 50 % an der hochgradigen Goldlagerstätte Windfall in Québec und zu 50 % an einem großen Gebiet von Claims in der Umgebung von Urban Barry und dem nahe gelegenen Gebiet Quévillon (über 2.300 Quadratkilometer) beteiligt, wobei die anderen 50 % von Windfall und dem großen Gebiet von Claims bereits im Besitz von Gold Fields sind. Vorbehaltlich der Erfüllung aller im Arrangement Agreement festgelegten Abschlussbedingungen wird die Transaktion voraussichtlich im vierten Quartal 2024 abgeschlossen werden. Der Chief Executive Officer von Gold Fields, Mike Fraser, erklärte:

"Wir freuen uns, die verbleibende 50 %-Beteiligung am fortgeschrittenen Windfall-Projekt und seinem äußerst aussichtsreichen Explorationscamp zu konsolidieren. In den vergangenen zwei Jahren, beginnend mit unserer ersten Due-Diligence-Prüfung im Jahr 2022 und während unserer gemeinsamen Eigentümerschaft des Projekts seit Mai 2023 mit Osisko Mining, haben wir ein umfassendes Verständnis von Windfall und seinem Potenzial entwickelt und betrachten es als den nächsten langlebigen Eckpfeiler in unserem Portfolio. Wir freuen uns darauf, auf den bisher bei Windfall erzielten Fortschritten aufzubauen und mit der gastgebenden Cree First Nation Waswanipi, anderen lokalen Gemeinden, der Regierung von Québec sowie den Mitarbeitern und Geschäftspartnern von Windfall zusammenzuarbeiten, um dieses Projekt voranzutreiben, von dem ich fest überzeugt bin, dass es einen gemeinsamen, dauerhaften Wert für Gold Fields und unsere Mitarbeiter, Gemeinden, Unternehmen und Regierungspartner schaffen wird."

Osisko besitzt eine 2-3%ige NSR-Lizenzgebühr für das Projekt Windfall und die umliegenden Grundstücke.

CSA Mine (betrieben von Metals Acquisition Limited)

Am 22. Juli 2024 gab Metals Acquisition Limited ("MAC") bekannt, dass CSA im zweiten Quartal 2024 eine Rekordkupferproduktion von 10.864 Tonnen unter ihrer Leitung erzielt hat, was einem Anstieg von 24 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Die monatliche Kupferproduktion im Juni 2024 erreichte mit 5.378 Tonnen einen neuen Rekord. Das Rekordquartal wurde trotz einer größeren geplanten Wartungsabschaltung im April erreicht, wobei in diesem Monat 1.583 Tonnen und im Mai und Juni zusammen 9.281 Tonnen Kupfer produziert wurden. Im zweiten Quartal lag der durchschnittliche Kupfergehalt bei CSA bei 4,2 % (Cu"), was einer Steigerung von ca. 20 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, da der Minenplan auf höhergradige Abbaustellen umgestellt und die Verdünnungssteuerung verbessert wurde.

Darüber hinaus gab MAC am 30. Juli 2024, ein Markt-Update zu den laufenden Explorations- und Ressourcenentwicklungen bei CSA. MACs Untertage-Explorationsarbeiten konzentrierten sich weiterhin auf die neigungsabwärts und entlang des Streichens verlaufenden Erweiterungen der Lagerstätten QTSN und QTSC sowie auf die flachen, neigungsaufwärts verlaufenden Teile der Lagerstätten East und West und der Zone QTSS Upper A. Die in der Pressemitteilung gemeldeten Bohrergebnisse umfassen 22,1 m mit 9,8 % Cu, 22,1 m mit 7,8 % Cu und 24,2 m mit 7,8 % Cu. Diese gemeldeten Ergebnisse liegen unter anderem nach dem Stichtag (31. August 2023) für die Ressourcen- und Reservenschätzung 2023 und werden in die Aktualisierung der Ressourcen- und Reservenschätzung 2024 für CSA aufgenommen.

Osisko besitzt neben einem 3,0-4,875%igen Cu-Strom auf der Mine CSA auch einen 100%igen Silberstrom.

Tocantinzinho Mine (betrieben von G Mining Ventures Corp.)

Am 3. September 2024, gab G Mining Ventures Corp. ("GMIN") bekannt, dass es die kommerzielle Produktion in der zu 100 % unternehmenseigenen Goldmine Tocantinzinho ("TZ") im brasilianischen Bundesstaat Pará pünktlich und innerhalb des Budgets erreicht hat. Im August 2024 arbeitete die Mühle mit 76 % des Nenndurchsatzes und verarbeitete insgesamt 304.312 Tonnen Erz mit einer Gewinnungsrate von 88 %. Der Hochlauf der Anlage verläuft weiterhin im Einklang mit den internen Produktionsplänen, wobei alle wichtigen Ausrüstungen nachweislich auf oder über dem Auslegungsniveau betrieben werden können. Nach dem ersten Goldablass, der für Juli 2024 angekündigt wurde, konzentriert sich GMIN darauf, die Produktion hochzufahren, um die Fähigkeit der Verarbeitungskreisläufe zu testen, die Nennlast zu bewältigen und gleichzeitig die Ausbeute in Richtung einer durchschnittlichen Lebensdauer der Mine von 90 % zu verbessern. GMIN plant, die Produktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 hochzufahren und strebt den Nenndurchsatz bis zum ersten Quartal 2025 an.

Osisko möchte GMIN dazu gratulieren, dass die kommerzielle Produktion bei TZ pünktlich und innerhalb des Budgets und in weniger als zwei Jahren erreicht wurde. Osisko besitzt eine NSR-Lizenzgebühr von 0,75 % auf die Mine TZ.

Eagle Gold Mine (verwaltet von PricewaterhouseCoopers Inc. als Insolvenzverwalter)

Am 14. August 2024, gab Victoria Gold Corp. ("Victoria Gold") bekannt, dass der Ontario Superior Court of Justice (Commercial List) eine Verfügung erlassen hat, mit der PricewaterhouseCoopers Inc. ("PwC") zum Konkursverwalter und Manager von Victoria Gold ernannt wurde. PwC wird auf Anweisung der Regierung von Yukon und unter der Aufsicht des Gerichts die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwalten, die zuvor unter der Kontrolle von Victoria Gold standen.

Bei einem Briefing am 16. August erklärte die Justizministerin der Regierung von Yukon, Tracy-Anne McPhee, dass die Regierung des Territoriums die Absicht habe, die Konkursverwaltung so einzuleiten, dass die Mine wieder geöffnet und der Abbau wieder aufgenommen werden kann, sobald die Aufräumarbeiten nach dem Erdrutsch unter der Leitung des Konkursverwalters abgeschlossen sind. Längerfristig sollen der Abbau und die Verarbeitung in Eagle vollständig wieder aufgenommen werden können, sobald die notwendigen Arbeiten zur Gewährleistung der Sicherheit und der Umweltsicherheit abgeschlossen sind. Ende August 2024 hat die Regierung von Yukon angekündigt, dass sie eine unabhängige Untersuchung der Ursachen für das Versagen des Haufenlaugungspolsters in der Eagle-Mine, das sich im Juni 2024 ereignete, durchführen wird.

Osisko hält eine NSR-Lizenzgebühr von 5 % auf Eagle, bis 97.500 Unzen Gold geliefert wurden, und danach eine NSR-Lizenzgebühr von 3 %. Osiskos Lizenzgebühr umfasst das gesamte Grundstück Dublin Gulch, einschließlich der Lagerstätten Eagle und Olive. Darüber hinaus verfügt Osisko über verschiedene Schutzmechanismen in Bezug auf seine Lizenzgebühr, einschließlich: (i) Sicherheiten für das Grundstück, (ii) ein eingetragenes Landrecht, das im Yukon Territory registriert ist, und (iii) eine Kreditvereinbarung mit dem vorrangigen Kreditsyndikat. Zusammen mit den Finanzergebnissen für das zweite Quartal 2024 verbuchte Osisko einen vollständigen, nicht zahlungswirksamen Wertminderungsaufwand in Höhe von 67,8 Millionen $ (49,9 Millionen $, nach Abzug von Einkommenssteuern), der auf Osiskos Einschätzung der aktuellen Fakten und Umstände zu diesem Zeitpunkt basiert.

Ermitaño-Mine (betrieben von First Majestic Silver Corp.)

Am 31. Juli 2024 meldete First Majestic Silver Corp. ("First Majestic") die Entdeckung eines bedeutenden neuen, aderhaltigen Gold- und Silbermineralsystems auf seinem Grundstück Santa Elena in Sonora, Mexiko. Diese neue hochgradige Entdeckung, das Navidad-Adersystem (Navidad"), wurde in der Tiefe neben der zu 100 % unternehmenseigenen und derzeit produzierenden Mine Ermitaño gemacht. Bis dato wurden sieben Bohrlöcher abgeschlossen, um die Entdeckung Navidad zu erproben; sechs dieser Bohrlöcher durchschnitten eine bedeutende aderhaltige Gold- und Silbermineralisierung. Der der Mine Ermitaño am nächsten gelegene Bohrlochabschnitt befindet sich etwa 500 m südwestlich und 750 m unterhalb der bestehenden Minenerschließung.

Osiskos 2 % NSR-Lizenzgebühr auf Ermitaño würde Navidad sowie das angrenzende Grundstück Cumobabi einschließen.

Island Gold District (betrieben von Alamos Gold Inc.)

Der Island Gold District von Alamos Gold Inc. ("Alamos") besteht aus den angrenzenden Minen Island Gold und Magino. Am 23. Juli 2024, meldete Alamos neue Ergebnisse von Unter- und Übertagebohrungen in der Goldmine Island. Die Explorationsbohrungen erweitern weiterhin die hochgradige Goldmineralisierung in der gesamten Goldlagerstätte Island sowie innerhalb mehrerer Hängewand- und Fußwandstrukturen. Abgrenzungs- und Definitionsbohrungen haben breite, hochgradige Zonen innerhalb des Gebiets Island East definiert. Es wird erwartet, dass dies zu einem weiteren Wachstum der hochgradigen Mineralreserven und -ressourcen im Rahmen der Aktualisierung zum Jahresende führen wird. Darüber hinaus wurde eine hochgradige Mineralisierung im Scherungsgebiet North Shear und im Lagergebiet Webb Lake durchteuft, was eine längerfristige, bergbaunahe Möglichkeit als potenzielle Quelle für eine zusätzliche Mühlenbeschickung für den erweiterten Mühlenkomplex Magino aufzeigt.

Osisko besitzt eine NSR-Lizenzgebühr von 1,38-3 % auf die Goldmine Island. Da das Gebiet nun vollständig konsolidiert ist, wird erwartet, dass der erweiterte und beschleunigte Phase-3+-Minenplan von Alamos bei Island Gold (der nun die Verwendung der Mühle Magino einschließt) einen größeren Anteil der Produktion in Richtung der Grenzen von Osiskos 2 %- und 3 %-NSR-Lizenzgebühren zu einem früheren Zeitpunkt des Minenplans verlagern wird, im Gegensatz zu dem Mineralinventar, das von Osiskos 1,38 %-NSR-Lizenzgebühr abgedeckt wird. Ein kleiner Teil der östlichen Begrenzung der Grube Magino ist durch die 3 %ige NSR-Lizenzgebühr im Besitz von Osisko abgedeckt, wobei Lieferungen im Rahmen dieser Lizenzgebühr ab 2030 erwartet werden. Das Potenzial für Untergrundexplorationen, das der frühere Eigentümer Argonaut Gold auf diesem Claim hervorgehoben hat, befindet sich weniger als 300 m von der bestehenden Infrastruktur der Untertagemine Island Gold entfernt, von der ein Teil durch Osiskos 3 %ige NSR-Lizenzgebühr abgedeckt ist.

WEITERE PORTFOLIO-HIGHLIGHTS

1) Calibre Mining Corp. gab bekannt, dass das Unternehmen in der Mine Pan in Nevada weiterhin oberflächennahe, hochgradige Goldmineralisierungen entdeckt; die Bohrabschnitte umfassen 0,45 g/t Gold auf 117,4 m und 0,56 g/t Gold auf 59,4 m. (4,0 % NSR Royalty)

2) Capstone Mining Corp. gab zusammen mit den Ergebnissen des zweiten Quartals 2024 bekannt, dass die Aktivitäten zur nachhaltigen Erreichung von 20 Kilotonnen pro Tag ("ktpd") im Sulfidbetrieb trotz einer etwa zweimonatigen Verzögerung im Vergleich zu unserem früheren Plan aufgrund längerer Vorlaufzeiten für die Ausrüstung voranschreiten. Im dritten Quartal 2024 wird erwartet, dass die Installation von Schlüsselequipment zusammen mit anderen Infrastrukturverbesserungen die Durchsatzleistung der Konzentratoranlage weiter steigern und die 20 ktpd-Kapazität dauerhaft erreichen wird. (100% Silberstrom)

3) Minera Alamos Inc. meldete, dass der Abbau- und Stapelbetrieb im Juni 2024 mit ca. 900 Unzen neu abgebautem Gold, das auf dem Laugungspad gestapelt wurde (bis Ende Juni), während der Aufnahme des Abbaubetriebs in der neuen Lagerstätte Nicho Main Zone in seiner Vorzeige-Goldmine Santana in Mexiko begonnen hat. (3,0 % NSR-Lizenzgebühr)

4) SSR Mining Inc. gab bekannt, dass der Betrieb bei Seabee aufgrund von Waldbränden vorsorglich eingestellt wurde; gemäß den internen Protokollen des Unternehmens wurde das Personal vom Standort evakuiert (3,0% NSR Royalty).

5) Regulus Resources Inc. gab bekannt, dass das Unternehmen ein Kooperationsabkommen mit der Compañía Minera Coimolache S.A. abgeschlossen hat, um die Rentabilität eines integrierten Kupfer-Gold-Projekts Coimolache Sulphides/AntaKori zu bewerten. Die Evaluierung wird aus einer MRE bestehen, mit der Option, im gegenseitigen Einvernehmen beider Parteien eine PEA durchzuführen. Coimolache ist ein Joint Venture im Besitz von Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (40,1%), Southern Copper Corporation (44,2%) und Espro S.A.C. (15,7%). Die aktive Gold-Silber-Oxid-Mine des Joint Ventures, Tantahuatay, wird von Buenaventura betrieben. (0,125-1,5% NSR-Lizenzgebühr)

6) Osisko Metals Inc. gab eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Projekt Pine Point in der Nähe von Hay River in den kanadischen Northwest Territories bekannt. Die Mineralressourcenschätzung 2024 wird die Ressourcenbasis für eine Machbarkeitsstudie bilden, deren Beginn für das dritte Quartal 2024 geplant ist. (3,0% NSR-Lizenzgebühr)

7) Hot Chili Ltd. gab bekannt, dass das Unternehmen eine Finanzierung in Höhe von 31,9 Mio. AUD gesichert hat, um die Aktivitäten auf seinem Cu-Au-Projekt Costa Fuego zu beschleunigen. Die Finanzierung ermöglicht den Abschluss der Vormachbarkeitsstudie für Costa Fuego (voraussichtlich Ende 2024), den Abschluss der Business Case-Studie zur Wasserversorgung, den Abschluss der Umweltverträglichkeitsprüfung für Costa Fuego, den Beginn einer bankfähigen Machbarkeitsstudie und weitere Explorationsaktivitäten in den nächsten 18 Monaten. (3,0 % NSR-Lizenzgebühr auf Gold + 1,0 % NSR-Lizenzgebühr auf Cu)

8) Falco Resources Ltd. hat die Gründung und Einrichtung von technischen und strategischen Ausschüssen bekannt gegeben, wie dies in den Bedingungen der Betriebslizenz und der Entschädigungsvereinbarung mit Glencore Canada Corporation vom 23. Januar 2024 vorgesehen ist. Darüber hinaus begann, wie zuvor von der Untersuchungskommission des Bureau of Public Hearings on the Environment angekündigt, am 27. August 2024 der erste Teil der öffentlichen Anhörung zum Projekt Falco Horne 5. (90-100% Silberstrom)

9) Western Copper and Gold Corp. gab bekannt, dass das Unternehmen dem Exekutivausschuss des Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Board einen aktualisierten und verfeinerten Zeitplan für die Einreichung der Erklärung zu den ökologischen und sozioökonomischen Auswirkungen ("ESE-Erklärung") für das Minenprojekt Casino vorgelegt hat. Die ESE-Erklärung wird die Grundlage für den Bewertungsantrag von Western Copper and Gold für das Panel Review bilden und alle in den überarbeiteten ESE-Erklärungsrichtlinien vom 12. September 2023 beschriebenen Materialien enthalten. Im Zeitplan gibt Casino an, dass es plant, die ESE-Erklärung etwa im Juli 2025 einzureichen, was eine Aktualisierung des zuvor geschätzten Einreichungsdatums in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 darstellt. (2,75 % NSR-Lizenzgebühr)

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei Osisko Gold Royalties Ltd. geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") ist.

Über Osisko Gold Royalties Ltd

Osisko ist ein Edelmetall-Lizenzunternehmen mit Schwerpunkt auf Nord- und Südamerika, das seine Tätigkeit im Juni 2014 aufgenommen hat. Osisko besitzt ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio mit über 185 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen. Das Portfolio von Osisko wird von seinem Eckpfeiler, einer 3-5%igen Net Smelter Return Royalty auf den kanadischen Malartic Complex, der eine der größten Goldminen Kanadas beherbergt, getragen.

Der Hauptsitz von Osisko befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse, die Erwartungen des Managements hinsichtlich des Wachstums der Aktiva und der erwarteten zeit- und budgetgerechten Erschließung der Projekte und Grundstücke, an denen Osisko beteiligt ist, beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "sieht voraus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell", "geplant" und ähnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet sind oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb des Einflussbereichs von Osisko liegen, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Solche Risikofaktoren beinhalten, ohne Einschränkung, (i) in Bezug auf Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung hält, Risiken in Zusammenhang mit: (a) die Betreiber der Grundstücke, (b) die rechtzeitige Erschließung, Genehmigung, Errichtung, Aufnahme der Produktion, Ramp-up (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen), (c) Unterschiede bei der Produktionsrate und dem Zeitplan der Produktion gegenüber den Ressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber, (d) Unterschiede bei der Umwandlungsrate von Ressourcen in Reserven und der Fähigkeit, Ressourcen zu ersetzen, (e) der ungünstige Ausgang von Anfechtungen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Titel, Genehmigungen oder Lizenzen, (f) Gefahren und Ungewissheiten, die mit dem Geschäft der Exploration, Erschließung und des Abbaus verbunden sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Böschungsbrüche oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder Unruhen oder andere nicht versicherte Risiken, (ii) in Bezug auf andere externe Faktoren: (a) Preisschwankungen bei den Rohstoffen, die die Grundlage für die von Osisko gehaltenen Royalties, Streams, Offtakes und Investitionen bilden, (b) Wertschwankungen des kanadischen Dollars im Vergleich zum US-Dollar (b) Schwankungen des Wertes des kanadischen Dollars im Vergleich zum US-Dollar, (c) regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzregelungen und Steuerpolitik, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in allen Ländern, in denen sich Grundstücke befinden, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, oder durch die sie gehalten werden, (d) anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung und allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen und (e) Reaktionen der relevanten Regierungen auf den Ausbruch von Infektionskrankheiten und die Effektivität solcher Reaktionen und die potenziellen Auswirkungen eines solchen Ausbruchs auf Osiskos Geschäft, Betrieb und finanzielle Lage; (iii) im Hinblick auf interne Faktoren: (a) Geschäftsmöglichkeiten, die Osisko zur Verfügung stehen oder nicht zur Verfügung stehen oder von Osisko verfolgt werden, (b) die Integration von erworbenen Vermögenswerten oder (c) die Bestimmung des PFIC-Status von Osisko; (d) dass die Finanzinformationen am Jahresende angepasst werden können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Ausbleiben signifikanter Veränderungen bei Osiskos laufenden Einnahmen und Vermögenswerten im Zusammenhang mit der Bestimmung seines PFIC-Status und das Ausbleiben anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen, sowie - in Bezug auf Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält - (i) der laufende Betrieb der Grundstücke durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Grundstücke in einer Weise, die der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntmachungen (einschließlich der Produktionsprognosen) entspricht, (ii) die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Bekanntmachungen, die von den Eigentümern oder Betreibern der zugrundeliegenden Grundstücke abgegeben wurden (einschließlich der Erwartungen für die Entwicklung der zugrundeliegenden Grundstücke, die noch nicht in Produktion sind), (iii) keine nachteilige Entwicklung in Bezug auf ein bedeutendes Grundstück, (iv) die Richtigkeit der Erklärungen und Schätzungen der Eigentümer und Betreiber in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen und (v) die Umsetzung eines angemessenen Plans für die Integration der erworbenen Vermögenswerte.

Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im jüngsten Jahresbericht von Osisko, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov veröffentlicht wurde und der auch zusätzliche allgemeine Annahmen im Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. Osisko weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend ist. Investoren und andere Personen sollten die oben genannten Faktoren sowie die Ungewissheiten, die sie darstellen, und die damit verbundenen Risiken sorgfältig abwägen. Osisko ist der Ansicht, dass die Annahmen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und voraussichtlichen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorausgesagt wurden, und solche zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und sollten nicht als verlässlich angesehen werden. In dieser Pressemitteilung stützt sich Osisko auf Informationen, die von anderen Emittenten und Dritten im Zusammenhang mit seinen Vermögenswerten öffentlich bekannt gegeben wurden, und übernimmt daher keine Haftung für solche öffentlichen Bekanntmachungen Dritter. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Osisko ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

