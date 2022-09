IRW-News: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko kündigt Lizenztransaktion mit Marimaca Copper an

IRW-PRESS: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko kündigt Lizenztransaktion mit Marimaca Copper an

Montréal, 8. September 2022 - Osisko Gold Royalties Ltd ("Osisko") (OR: TSX & NYSE - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/) freut sich bekannt zu geben, dass es eine 1,0 %-Nettoschmelzlizenzgebühr ("NSR") erworben hat, die die derzeit bekannte Mineralisierung und die aussichtsreichen Explorationsgebiete des Kupferprojekts Marimaca in Antofagasta, Chile, abdeckt (Abbildung 1).

HIGHLIGHTS

- Osisko hat von Marimaca Copper Corp. (MARI:TSX) und einigen seiner hundertprozentigen Tochterunternehmen (Marimaca") eine NSR-Lizenzgebühr von 1,0 % für einen Gesamtbetrag von 15,5 Millionen US$ erworben;

- Neu geschaffene Lizenzgebühren auf dem Kupferprojekt Marimaca, die sich auf etwa 1.310 Hektar erstrecken, einschließlich der bestehenden Ressource und aussichtsreicher, ressourcennaher Ziele;

- Als Teil der Transaktion wurden Osisko bestimmte Rechte eingeräumt, einschließlich eines Vorkaufsrechts in Bezug auf jegliche Lizenzgebühren, Streams oder ähnliche Beteiligungen im Zusammenhang mit der Finanzierung des Projekts Marimaca;

- Das Projekt Marimaca befindet sich in einem gut etablierten Bergbaugebiet, 35 Kilometer von der in Betrieb befindlichen Kupfermine Mantos Blancos entfernt, die sich im Besitz von Capstone Copper Corp. befindet und in der Osisko einen Silberstream besitzt;

- Osisko ist der Ansicht, dass das Projekt Marimaca eines der besten unerschlossenen Kupferprojekte ist, das sich derzeit im Besitz eines einzelnen Projektentwicklers befindet;

o Eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung für 2020 ergab eine jährliche Kupferkathodenproduktion von 36 Tausend Tonnen über einen Zeitraum von 12 Jahren;

o 41.572 m Bohrungen im Jahr 2022 sollen die Mineralressourcen erweitern, um eine endgültige Machbarkeitsstudie zu unterstützen, die voraussichtlich im Laufe dieses Jahres beginnen wird;

o Insbesondere definierte Marimaca ein Explorationsziel von 30-50 Mio. t 0,4-0,5 % Cu für die MAMIX-Zone, die sich in der Tiefe und entlang des Streichs der bekannten Lagerstätte befindet und in den kommenden Studien zu einem erhöhten Mineralbestand beitragen sollte;

- Einfaches Oxidkupfer-Tagebauprojekt mit geringer Kapitalintensität;

- Bewährtes Bergbaurecht mit Zugang zu wichtiger Infrastruktur wie Strom, Wasser und Häfen;

- Erfahrenes Managementteam und Vorstand.

MARIMACA-KUPFERPROJEKT

Das Kupferprojekt Marimaca ist ein Oxid-Kupferprojekt im Tagebau mit Haufenlaugung in Antofagasta, Chile. Das Projekt befindet sich zu 100 % im Besitz von Marimaca und beherbergt eine NI 43-101-konforme Ressource von 70,4 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,60 % CuT (Gesamtkupfer) und 0,39 % CuS (lösliches Kupfer) für 420kt CuT (276kt CuS) in den Kategorien gemessene und angezeigte Ressourcen sowie 43 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,52 % CuT (0,31 % CuS) für 225kt CuT (132kt CuS) in der Kategorie abgeleitete Ressourcen. Diese Ressourcen stammen aus dem Dezember 2019 und wurden erst kürzlich in einer von Marimaca im August 2020 veröffentlichten PEA gemeldet, die auf SEDAR verfügbar ist. Die Beschreibung und die Belege für die verschiedenen Explorationsziele, einschließlich MAMIX, sind in der Pressemitteilung vom 20. Januar 2022 zu finden. Marimaca ist weiterhin auf dem besten Weg, Ende September oder Anfang Oktober ein Ressourcen-Update für das Projekt zu veröffentlichen, und das Unternehmen rechnet mit dem Beginn einer endgültigen Machbarkeitsstudie für das Projekt im Laufe dieses Jahres.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67391/09092022_DE_Osisko.001.png

Abbildung 1: Osisko NSR-Interessengebiet

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei Osisko Gold Royalties Ltd. geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") ist.

Über Osisko Gold Royalties Ltd

Osisko ist ein auf Nord- und Südamerika spezialisiertes Edelmetall-Lizenzunternehmen, das seine Tätigkeit im Juni 2014 aufgenommen hat. Osisko besitzt ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio mit über 165 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen. Das Portfolio von Osisko wird von seinem Eckpfeiler, einer 5 %-igen Net-Smelter-Return-Lizenzgebühr für die kanadische Mine Malartic, der größten Goldmine in Kanada, getragen.

Der Hauptsitz von Osisko befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Osisko Gold Royalties Ltd:

Heather Taylor

VP Investor Relations

Tel: (514) 940-0670 #105

E-Mail: htaylor@osiskogr.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze betrachtet werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen naturgemäß voraus, dass Osisko bestimmte Annahmen trifft, und sind zwangsläufig mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Leistungsgarantie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem Aussagen in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, die Realisierung der erwarteten Vorteile aus den Investitionen von Osisko, einschließlich der Investitionen in das Kupferprojekt Marimaca, die allgemeine Leistung der Vermögenswerte von Osisko und die Ergebnisse der Explorations-, Erschließungs-, Explorations- und Produktionsaktivitäten sowie der Erweiterungsprojekte in Bezug auf die Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, beinhalten und insbesondere darauf hinweisen, dass alle Bedingungen erfüllt werden, damit der Betreiber das Kupferprojekt Marimaca rechtzeitig in Produktion bringen kann. Wörter wie "können", "werden", "würden", "könnten", "erwarten", "glauben", "planen", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "fortsetzen" oder die negative oder vergleichbare Terminologie sowie Begriffe, die üblicherweise in der Zukunft und unter Vorbehalt verwendet werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen beruhen auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Erstellung einer Schlussfolgerung oder einer Vorhersage oder Projektion zugrunde gelegt wurden, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Einschätzung des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen, des fortlaufenden Betriebs der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, durch die Betreiber dieser Grundstücke in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis übereinstimmt, sowie der Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Bekanntmachungen der Betreiber dieser zugrunde liegenden Grundstücke; keine wesentliche nachteilige Änderung des Marktpreises der Rohstoffe, die dem Anlagenportfolio zugrunde liegen; keine nachteilige Entwicklung in Bezug auf ein bedeutendes Grundstück, an dem Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung hält; die Richtigkeit der öffentlich bekannt gegebenen Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der zugrunde liegenden Grundstücke, die noch nicht in Produktion sind; und das Fehlen anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Osisko hält seine Annahmen auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass sich seine Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, von denen sich viele der Kontrolle von Osisko entziehen, letztendlich als falsch erweisen könnten, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die Osisko und seine Geschäfte betreffen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem, dass die in dieser Pressemitteilung präsentierten Finanzinformationen vorläufig sind und Anpassungen unterworfen sein könnten, die erfolgreiche Fortsetzung der Bergbauaktivitäten in Québec und insbesondere der den Vermögenswerten des Unternehmens zugrunde liegenden Betriebe, die Leistung der Vermögenswerte von Osisko, das Wachstum und die Vorteile, die sich aus dem Investitionsportfolio ergeben, Risiken in Zusammenhang mit den Betreibern der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, einschließlich Änderungen der Eigentumsverhältnisse und der Kontrolle über diese Betreiber; Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung, der Genehmigung, der Infrastruktur, dem Betrieb oder technischen Schwierigkeiten auf einem der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, der Einfluss makroökonomischer Entwicklungen sowie die Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs und die Reaktionen der zuständigen Regierungen darauf sowie die Wirksamkeit dieser Reaktionen. In dieser Pressemitteilung stützt sich Osisko auf Informationen, die von einem anderen Emittenten im Zusammenhang mit seinen Vermögenswerten öffentlich bekannt gegeben wurden, und übernimmt daher keine Haftung für solche Veröffentlichungen von Dritten.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, finden Sie im Abschnitt Risk Factors" im jüngsten Jahresbericht von Osisko, der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und elektronisch unter Osiskos Emittentenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist, sowie bei der U.S. Securities and Exchange Commission, die elektronisch unter Osiskos Emittentenprofil auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar ist. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen von Osisko zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ändern. Osisko lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

