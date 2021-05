IRW-News: QMines Limited: QMines Limited: QMines notiert nach erfolgreichem Copper-IPO an der Börse ASX

Aktien in diesem Artikel

IRW-PRESS: QMines Limited: QMines Limited: QMines notiert nach erfolgreichem Copper-IPO an der Börse ASX

6. Mai 2021

- Börsengang (IPO) bringt mit 0,30 Dollar pro Aktie einen Erlös in Höhe von 11,55 Millionen Dollar;

- Die aufgebrachten Mittel dienen der Exploration und Erschließung von Projekten in Queensland;

- Derzeit finden im Vorzeigeprojekt Mt Chalmers Explorationen statt:

o Das erste Diamantbohrprogramm über 1.575 m (11 Löcher) ist nun abgeschlossen;

o RC-Bohrungen über 3.000 m sollen ab Mitte Mai beginnen;

- Große Unterstützung seitens europäischer und australischer Anleger;

- Ausreichende Finanzierung zur Umsetzung eines ausgedehnten Bohrprogramms und wachstumsfördernder strategischer Maßnahmen.

Überblick

IPO (Börsengang)

QMines Limited (QMines oder Unternehmen) (ASX:QML) freut sich, den erfolgreichen Abschluss seines IPO und die Aufnahme in den Handel an der Australian Securities Exchange ab 6. Mai 2021 bekannt zu geben. Der erzielte Bruttoerlös in Höhe von 11,55 Millionen Dollar lag über der im Prospekt ausgewiesenen Mindestzeichnungssumme von 10 Millionen Dollar. Für die große Unterstützung seitens europäischer und australischer Anleger zeichnete die Firma Shaw and Partners verantwortlich, die im Rahmen der Platzierung als Lead Manager auftrat.

Explorationsprogramm im Projekt Mt Chalmers ist in Umsetzung

Das Unternehmen ist nunmehr ausreichend finanziert, um ein großes Explorations- und Bohrprogramm in seinem Vorzeigeprojekt Mount Chalmers, das östlich von Rockhampton im Zentrum von Queensland liegt, durchführen zu können. Im Projekt lagern aktuell 3,9 Millionen Tonnen vermutete Ressourcen (JORC 2012) mit einem Erzgehalt von 1,15 % Cu, 0,81 g/t Au und 8,4 g/t Ag. 1,2

Diamantbohrprogramm wurde vor kurzem abgeschlossen

Das erste Diamantbohrprogramm des Unternehmens wurde Ende April mit 11 neuen Bohrungen über insgesamt 1.575 m abgeschlossen. Die durchschnittliche Lochtiefe betrug 143 m.

Die Proben wurden mittlerweile an das Labor von ALS Laboratories in Brisbane übergeben; die Ergebnisse sollten noch vor Ende des Juni-Quartals vorliegen.

Geplantes RC-Bohrprogramm startet im Mai 2021

QMines hat außerdem einen örtlichen Vertragspartner aus Rockhampton mit der Durchführung von RC-Bohrungen beauftragt, die in den kommenden zwei Wochen starten sollen. Die erste Phase des Bohrprogramms umfasst rund 3.000 Meter und dient der Erkundung von Ausläufern der bekannten Ressourcen unterhalb sowie unmittelbar neben den historischen Tagebaustätten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58246/20210506IPOComplete_DE_PRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Standorte der Projekte von QMines - Mt Chalmers, Silverwood, Herries Range, Warroo.

Andrew Sparke, Chairman von QMines, erklärt: Die Unterstützung, die wir von den neuen und bestehenden Aktionären, von den Verkäufern, von der Regierung von Queensland und von der örtlichen Gemeinde erhalten haben, freut uns sehr. Zudem können wir unter den Aktionären eine Reihe von institutionellen und qualifizierten Anlegern begrüßen.

Ich möchte unserem Lead Manager, der Firma Shaw and Partners, dem Rechtsberater Steinepreis Paganin, dem Wirtschaftsprüfer RSM Corporate, dem unabhängigen Geologen H&S Consultants sowie dem gesamten Team von QMines für ihre engagierte Arbeit und ihren unermüdlichen Einsatz danken, die diesen Börsengang und das Listing an der Börse überhaupt erst möglich gemacht haben.

Wir sind begeistert, diese Kupfer- und Gold-Story in unserer Heimat an die Börse ASX bringen zu können. Wir danken allen unseren Aktionären für ihre Unterstützung und ihren Glauben an die Projekte und an unser Team. Wir freuen uns schon darauf, Ihnen in Kürze über eine Reihe von faszinierenden Bohrergebnissen und mehrere weitere geplante Initiativen berichten zu können.

Über QMines

QMines Limited (ASX: QML) ist ein in Queensland ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Kupfer- und Goldvorkommen spezialisiert hat. QMines hat die Absicht, sich als Australiens erstes emissionsfreies Kupfer- und Golderschließungsunternehmen zu etablieren. Das Unternehmen besitzt sämtliche Rechte an vier Projekten im fortgeschrittenen Erschließungsstadium mit einer Gesamtfläche von 978 km². Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Mt Chalmers, liegt 17 km nordöstlich von Rockhampton. Das Projekt ist ein hochgradiger historischer Bergbaubetrieb, aus dem zwischen 1898 und 1982 insgesamt 1,2 Millionen Tonnen mit einem Erzgehalt von 3,6 g/t Au, 2,0 % Cu und 19 g/t Ag gefördert wurden.

Mt Chalmers beherbergt 3,9 Millionen Tonnen vermutete Ressourcen (JORC 2012) mit einem Erzgehalt von 1,15 % Cu, 0,81 g/t Au und 8,4 g/t Ag.1,2

QMines hat sich zum Ziel gesetzt, seine Ressourcenbasis zu erweitern, die Projekte in der Region zusammenzulegen und entsprechende Vermarktungsmöglichkeiten zu sondieren. Das Unternehmen hat ein ambitioniertes Explorationsprogramm eingeleitet, das den Aktionären enorme Vorteile aus der Ressourcenerweiterung und den Explorationserfolgen verschafft.

Direktoren

ANDREW SPARKE

Executive Chairman

DANIEL LANSKEY

Geschäftsführer

ELISSA HANSEN

Non-Executive Director & Company

Secretary

QMines Limited

ACN 643 212 104

Aktien in Umlauf

110.528.415 voll ausbezahlte Stammaktien

Nicht börsennotierte Optionen

4.200.000 Stück mit Ausübung zu 0,375 Dollar, Ausübungsfrist endet am 6. Mai 2024

ASX Symbol:

QML

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors von QMines Limited genehmigt und autorisiert.

Zur Ansicht der vollständigen Originalpressemeldung in englischer Sprache folgen Sie bitte dem Link: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02372043-6A1032003?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4

QMINES LIMITED

Eingetragene Adresse: Suite J, 34 Suakin Drive, Mosman NSW 2088

Website: www.qmines.com.au

Telefon: +61 (2) 8915 6241

Daniel Lanskey, Managing Director-Email: dan@qmines.com.au

Peter Nesvada, Investor Relations-Email: peter@qmines.com.au

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Anmerkungen:

¹ Siehe den Bericht des unabhängigen Geologen, der auf Seite 84 des Prospekts vom 16. März 2021, verfügbar unter https://qmines.com.au/prospectus-2/

2 Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im Prospekt vom 16. März 2021 enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Ressourcenschätzungen im Prospekt vom 16. März 2021 zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58246

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58246&tr=1

