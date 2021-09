IRW-News: Relay Medical Corp. : Relay Medical & Fio Corporation stellen beim Toronto International Film Festival COVID-19-Schnelltests bereit

IRW-PRESS: Relay Medical Corp. : Relay Medical & Fio Corporation stellen beim Toronto International Film Festival COVID-19-Schnelltests bereit

Toronto, 10. September 2021 - Relay Medical Corp. (Relay oder das Unternehmen) (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2) und Fio Corporation (Fio) stellen gemeinsam über ihr Joint-Venture-Unternehmen, die Fionet Rapid Response Group (FRR), auf dem 46. Toronto International Film Festival (TIFF) COVID-19-Schnelltests und Echtzeit-Tracking bereit.

Das 46. Toronto International Film Festival führt 10 Tage lang fast 200 außergewöhnliche internationale und kanadische Filmen in seiner offiziellen Auswahl vor, bietet unvergleichliche Veranstaltungen mit renommierten Branchengästen und richtet die TIFFs Industry Conference aus. TIFF, das größte öffentliche Filmfestival der Welt, erweckt das Kino wieder zum Leben und hält seinen Ruf als führender Anbieter bei der Verstärkung unterrepräsentierter Filmstimmen und als Vorreiter bei der Vorstellung von preisgekrönten Filmen aus aller Welt aufrecht.

In diesem Jahr werden die Tribute Awards https://tiff.net/tiff-tribute-awards

und die Spendenaktion Jessica Chastain, Benedict Cumberbatch, Denis Villeneuve und Alanis Obomsawin ehren, gefolgt von weiteren Ehrengästen in den kommenden Wochen. Frühere Empfänger der Tribute Awards wie Chloé Zhao, Mati Diop, Joaquin Phoenix, Tracey Deer, Taika Waititi und Sir Anthony Hopkins haben international viele Auszeichnungen erhalten. Die TIFF Tribute Awards 2021 werden von den Bell Media Studios koproduziert und zum zweiten Mal in Folge von CTV landesweit ausgestrahlt und von Variety international gestreamt.

Das Toronto International Film Festival ist für die Stadt Toronto ein sehr wichtiges Ereignis und wir sind stolz darauf, unseren Teil dazu beitragen zu können, den Teilnehmern in diesen schwierigen Zeiten die größtmögliche Sicherheit zu geben, sagte Yoav Raiter, CEO von Relay Medical Corp. Unser jüngster Erfolg beim Tennisturnier National Bank Open und den FIFA-Qualifikationsspielen 2021 hat gezeigt, wie schnell, einfach und effizient unsere Plattform ist. Wir freuen uns sehr auf ein weiteres erfolgreiches Festival und begrüßen die Filmstars aus aller Welt.

Am 12. August wurde angegeben, dass Masken für jeden, der persönlich an Vorführungen teilnimmt, obligatorisch sein werden und dass Künstler und Medienpersonal regelmäßig getestet werden. Die Organisatoren sagten auch, dass Schauspieler, Filmemacher, TIFF-Führungskräfte und andere Teilnehmer an den Veranstaltungen alle 48 Stunden auf COVID-19 getestet werden müssen, zusätzlich zu den internationalen Besuchern, die innerhalb von 72 Stunden nach ihrer Ankunft in Toronto getestet werden. https://www.cp24.com/entertainment-news/no-proof-of-vaccine-required-at-tiff-masks-testing-for-media-talent-mandatory-1.5544564

2021 Toronto International Films Festival

Erleben Sie TIFF persönlich mit Einzelkarten für Filmvorführungen, Drive-in- und Open-Air-Kinovorführungen und von zu Hause aus mit Tickets für TIFF-Filmvorführungen, die in ganz Kanada erhältlich sind. Alle Details finden Sie unter tiff.net/tickets.

Informationen zur Branchenregistrierung für das diesjährige Festival (9. bis 18. September) und die Industry Conference (9. bis 13. September) finden Sie unter tiff.net/industry-accreditation.

Zu den Highlights von TIFF 2021 gehören Vorführungen in ganz Kanada sowie die Rückkehr der digitalen Plattformen TIFF Bell Lightbox und TIFF Bell Digital Talks. Persönliche Vorführungen in der TIFF Bell Lightbox, der Roy Thomson Hall, im Visa Screening Room im Princess of Wales Theatre, im Scotiabank Theatre und im Festival Village am berühmten Ontario Place sind die Höhepunkte des diesjährigen Festivals. Das Festival Village am Ontario Place umfasst das Cinesphere IMAX Theatre, den Visa Skyline Drive-in, den RBC Lakeside Drive-in und das West Island Open Air Cinema.

Das öffentliche digitale Erlebnis des Festivals wird von Bell präsentiert, wobei Filmvorführungen über die digitale TIFF Bell Lightbox in ganz Kanada abrufbar sind. Es gibt Vorträge und interaktive Q&A-Sessions mit Schauspielern und Machern, die auf TIFF Bell Digital Talks stattfinden, die weltweit abrufbar sind. Um die Zugänglichkeit des Festivals zu erhöhen, werden alle digital gezeigten Filme mit Untertiteln ausgestattet.

TIFF wird großzügig vom Hauptsponsor Bell, den Großsponsoren RBC, LOréal Paris und Visa unterstützt sowie der Regierung von Ontario, Telefilm Canada und der Stadt Toronto.

TIFF Film Circuit wird in Partnerschaft mit Telefilm Canada präsentiert und von Ontario Creates unterstützt.

VIDEO: Aktuelle Übersicht und Präsentationsvideo der Fionet-Testplattform: https://www.youtube.com/watch?v=pzH6Yy33Qq0

AKTUELLE NEWS: Fionet stellte zuletzt COVID-19-Tests bei den Qualifikationsspielen im Vorfeld der FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar bereit: https://www.relaymedical.com/newsblog/2021/9/2/relay-amp-fio-deployed-for-covid-19-testing-to-torontos-fifa-world-cup-qualifying-matches-in-advance-of-the-fifa-world-cup-qatar-2022

REGISTRIERUNG: Für weitere Informationen über Relay oder um sich auf der Mailingliste des Unternehmens registrieren zu lassen, besuchen Sie bitte https://www.relaymedical.com/news

Über Fionet

Die Fionet-Plattform ist eine End-to-End-Schnelltest- und Tracking-Lösung für gemeindebasierte oder dezentrale Einrichtungen. Die Fionet-Plattform kombiniert ein schnelles, tragbares Point-of-Need-Gerät, das in Echtzeit mit Cloud-Datendiensten verbunden ist, und übernimmt die Terminplanung und Registrierung über eine Telefon-App zu Hause, den Check-in vor Ort, schnelle universelle Antigentests an Ort und Stelle, die Datenintegration mit anderen Testgeräten, die Benachrichtigung über die Ergebnisse, gegebenenfalls die Benachrichtigung der Gesundheitsbehörden sowie anonymisierte Daten und Statistiken für Dashboards für autorisierte Interessengruppen..

Internet: www.fionetrapidresponse.com

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein Technologie-Innovator mit Sitz in Toronto (Kanada), dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung neuer Technologien in den Bereichen Diagnostik und KI-Datenanalyse gerichtet ist.

Internet: www.relaymedical.com

Kontakt:

Destine Lee

Media & Communications

Relay Medical Corp. Büro: 647-872-9982

Gebührenfreie Rufnummer: 1-844-247-6633

Medienanfragen: media@relaymedical.com

Investor Relations: investor.relations@relaymedical.com

Bernhard Langer

EU Investor Relations

Büro: +49 (0) 177 774 2314

E-Mail: blanger@relaymedical.com

Kontakt: 647-872-9982

Gebührenfreie Telefonnummer/Fax: 1-844-247-6633

E-Mail: info@relaymedical.com

65 International Blvd. Suite 202

Etobicoke, Ontario M9W 6L9

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für die Technologie tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61415

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61415&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA75943L1058

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.