IRW-PRESS: Relay Medical Corp. : Relay Medical & Fio melden Pilotprojekt für COVID-19-Schnelltests mit Lonestar Life Sciences in ländlichen Krankenhäusern in Texas

20. November 2020 - Relay Medical Corp. (Relay oder das Unternehmen) (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2) und Fio Corporation (Fio) freuen sich, gemeinsam mit der Fionet Rapid Response Group (FRR) die Unterzeichnung eines MOU [Absichtserklärung] am 19. November 2020 mit Lonestar Life Sciences bekannt zu geben, um COVID-19-Schnelldiagnosetests in ländliche Krankenhäuser in Texas zu bringen.

Das Übereinkommen mit Lonestar Life Sciences (LS) bezieht sich auf 10 ländliche Krankenhäuser in der Umgebung von Austin, Texas. In jedem Krankenhaus wird das Fionet-System in Kombination mit zugelassenen Lateralfluss-Schnelldiagnosetests (RDTs) eine vollständige COVID-19-Screening- und Überwachungslösung bieten, mit der 20-40 Personen pro Stunde mit der gleichen Qualität wie im Labor getestet werden können.

Fionet ist die erste mobile Test- und Rückverfolgungs-Plattform ihrer Art, die für die Durchführung weit reichender Schnelltests für Infektionskrankheiten, einschließlich COVID-19, und die Erfassung von Daten und Erkenntnissen in Echtzeit entwickelt wurde.

Wir freuen uns sehr, an den von Fio Rapid Response angebotenen Schnelltestlösungen beteiligt zu sein, da Texas nach wie vor ein Krisenherd für COVID-19-Infektionen ist und die ländliche Bevölkerung Schwierigkeiten hat, die Epidemie in diesem Bundesstaat wirksam zu bekämpfen. Die Technologie von Fio wird es uns ermöglichen, eine Qualitätskontrolle in Laborqualität mit schneller Diagnostik am Behandlungsort durchzuführen, was uns schnellere Diagnosen, Berichte und die Rückverfolgbarkeit von Tests ermöglicht, sagte der CEO von Lonestar Life Sciences, Matt Atwood.

Texas ist nach wie vor eine der am härtesten betroffenen Regionen der Vereinigten Staaten. Die Fälle von COVID-19 nehmen von Woche zu Woche weiter zu. Die Krankenhäuser in ländlichen Gemeinden sind wesentliche Pfeiler der Agrarindustrie in Texas. Schnelldiagnosetests könnten diesen ländlichen Krankenhäusern helfen, ihre Kosten zu senken und unmittelbare Erkenntnisse über die Ausbreitung der Infektion zu gewinnen, da jetzt die Erkältungs- und Grippesaison beginnt.

Mit Fionet ist es den Gemeinden möglich, die Zahl der Schnelldiagnosetests und die Rückverfolgung von COVID-19 dramatisch zu steigern, und zwar dort, wo die Menschen arbeiten, leben und spielen. Breit angelegte Tests in Kombination mit der Echtzeit-Datenverfolgung können dazu beitragen, dass die Gemeinden ihre wirtschaftliche Tätigkeit mit Zuversicht wieder aufnehmen können, so der CEO von Relay Medical Corp., Yoav Raiter.

Im Rahmen dieses Projekts werden auch verschiedene College-Fußballmannschaften in der Umgebung von Austin, TX, in Bezug auf das Fionet-System angesprochen. COVID-19 hat den College-Fußball und die umliegenden Wirtschaftszweige, die auf ihn angewiesen sind, dramatisch gestört. Fionet könnte eine Lösung sein, um die Sicherheit von Mitarbeitern, Studierenden und Besuchern zu gewährleisten.

Über Lonestar Life Sciences

LoneStar Life Sciences konzentriert sich auf natürliche und alternative medizinische Therapien für Allergien, Asthma, Schmerzbehandlung, Krebs, die Kontrolle des Cholesterinspiegels, Autoimmunkrankheiten und neurologische Störungen unter Einsatz von Stammzellentherapie und Phytobiotika (therapeutische Pflanzenextrakte). Die Zukunft der Medizin ist jetzt, und LoneStar Life Sciences wird die neueste Form natürlicher Therapien anbieten, die die traditionellen Formen der Medizin unterstützen und herausfordern.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54342/RELANov202020_de_PRCOM.001.png

Website: www.lonestarmedtech.net

Über Fio Corporation

Das privat geführte Unternehmen Fio Corporation mit Firmensitz in Toronto entwickelte und vermarktet nun die weltweit erste integrierte Führungs- und Tracking-IT-Plattform für dezentrale Anwendungsbereiche im Gesundheitswesen. Dieser neue Lösungsansatz führt zu einer Qualitätssteigerung und einer Kostensenkung im Gesundheitssystem. Die Plattform versetzt die durchschnittliche klinische Fachkraft im Gesundheitswesen in die Lage, qualitätsgeprüfte Diagnostik und Fallmanagement auf völlig neuem Niveau anzubieten. Gleichzeitig erfasst die Plattform - sozusagen als automatisiertes Nebenprodukt der klinischen Anwendung - bisher nicht verfügbare Frontline-Daten und stellt diese dem standortfernen Überwachungspersonal und beteiligten Personen zur Verfügung; damit wird ein Datentracking, eine Verteilung der Daten und auch eine Intervention aus der Ferne möglich. Fio unterhält auf internationaler Ebene Partnerschaften mit lokalen Vertriebs-, Dienstleistungs- und Support-Organisationen und kooperiert auch mit anderen Firmen, die ihre eigenen Technologien in Lizenz vergeben.

Internet: www.fio.com

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein MedTech-Innovationsunternehmen mit Sitz in Toronto (Kanada), dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung neuer Technologien in den Bereichen Diagnostik und KI-Datenanalyse gerichtet ist.

Webseite: www.relaymedical.com

Kontakt:

W. Clark Kent

President

Relay Medical Corp.

Büro: 647-872-9982 DW 2

TF: 1-844-247-6633 DW 2

investor.relations@relaymedical.com

Bernhard Langer

EU Investor Relations

Büro: +49 (0) 177 774 2314

E-Mail: blanger@relaymedical.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für die HemoPalm Corp. tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54342

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54342&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA75943L1058

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.