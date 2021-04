IRW-News: Relay Medical Corp. : Relay Medical und Fio arbeiten mit LifeLabs, dem kanadischen Marktführer im Gesundheitswesen, zusammen, um die Fionet-Plattf...

IRW-PRESS: Relay Medical Corp. : Relay Medical und Fio arbeiten mit LifeLabs, dem kanadischen Marktführer im Gesundheitswesen, zusammen, um die Fionet-Plattform für COVID-19-Tests landesweit bereitzustellen

14. April 2021 - Relay Medical Corp. (Relay oder das Unternehmen) (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2) und Fio Corporation (Fio) geben gemeinsam über ihr Joint-Venture-Unternehmen, die Fionet Rapid Response Group (FRR), die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit LifeLabs LP (LifeLabs) bekannt, um die Fionet-Plattform für COVID-19-Schnelltests und Echtzeitverfolgung in ganz Kanada bereitzustellen.

LifeLabs ist Kanadas größter Anbieter von spezialisierten Labortestdiensten, Labordiagnoseinformationen und digitalen Netzwerksystemen im Gesundheitswesen, die Patienten und Ärzten die Diagnose, Behandlung, Überwachung und Prävention von Krankheiten ermöglichen. Das Unternehmen unterstützt jährlich 20 Millionen Patientenbesuche und führt über 100 Millionen Labortests mithilfe modernster Technologien und 6.000 Mitarbeitern durch.

Die landesweite Bedrohung des persönlichen und wirtschaftlichen Wohlergehens durch COVID-19 hat einen Bedarf an Innovationen in den Bereichen Technologie und Dienstleistungen geschaffen. Durch diese Partnerschaft bringen LifeLabs und FRR automatisierte, qualitätskontrollierte Tests und Nachverfolgung in jede Gemeinde - Dienstleistungen, die bisher nur in zentralisierten Laboreinrichtungen verfügbar waren. FRR erwartet, dass die Fionet-Plattform im Rahmen dieser Vereinbarung Hunderttausende von Tests pro Monat verarbeiten wird, so Dr. Michael Greenberg, CEO von FRR und Fio Corporation.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Fionet Rapid Response Group in dieser kritischen Zeit der Pandemie. Wir sehen zwar die anhaltende Bereitstellung von Impfstoffen, aber die Nachfrage nach COVID-19-Tests bleibt hoch. Diese Partnerschaft ist ein weiterer großer Schritt in unseren gemeinsamen Bemühungen, sichere, zugängliche und qualitativ hochwertige Tests für Kanadier bereitzustellen, während wir unsere Wirtschaft im Rahmen unseres WorkClear-Programms neu ankurbeln, sagte Charles Brown, President und CEO von LifeLabs.

Die Fionet-Plattform ermöglicht schnelle, skalierbare, qualitätskontrollierte Tests und automatische digitale Ergebnisse in Echtzeit für die elektronische Berichterstellung. Jedes Fionet-Gerät verarbeitet etwa 60 Tests pro Stunde genau dort, wo sie benötigt werden. Das Geschäftsmodell von FRR besteht in der Erhebung einer Gebühr für jeden Test, der über seine Plattform verarbeitet wird.

Im Rahmen der Vereinbarung wird LifeLabs die Fionet-Plattform auf der Gemeinde-Ebene an mehreren Standorten in ganz Kanada bereitstellen, einschließlich Flughäfen, Pop-up-Laboren und Anlagen für Kleinunternehmen. Die Fionet-Plattform ist in das Labor-Informationssystem von LifeLabs eingebunden, wodurch eine nahtlose Interoperabilität gewährleistet wird, und auch in das schlüsselfertige, durchgängige COVID-19-RDT-Programm (Rapid Diagnostic Testing) von LifeLabs, das Kanadier bei ihrer Rückkehr an den Arbeitsplatz unterstützt.

Yoav Raiter, CEO von Relay Medical sagt: Mit dieser Vereinbarung haben wir das Privileg, die Fionet-Plattform landesweit bereitzustellen, um den Kanadiern eine Testlösung zu bieten, die dem Land das Vertrauen und die Unterstützung gibt, um eine sichere Rückkehr ins tägliche Leben zu beginnen. Wir haben Reisenden, Verbrauchern und Mitarbeitern in ganz Kanada Schnelltests zugänglich gemacht und freuen uns darauf, dies auch für andere Länder und Gemeinden auf der ganzen Welt zu tun, da die Fionet-Plattform für einen breiten Einsatz bereit ist. Dies ist ein besonderer Moment für Relay, da wir einen neuen Standard für COVID-Schnell-Screenings bereitstellen.

Über LifeLabs

LifeLabs ist Kanadas führender Anbieter von Labordiagnoseinformationen und digitalen Netzwerksystemen im Gesundheitswesen, mit denen Kunden und Ärzte Krankheiten diagnostizieren, behandeln, überwachen und verhindern können. Wir unterstützen 20 Millionen Besuchstermine pro Jahr und führen über 100 Millionen Labortests mithilfe modernster Technologien und unserer 6.000 talentierten und engagierten Mitarbeiter durch. Wir sind ein bekannter Innovator und unterstützen Kanadier auf dem Weg in ein gesünderes Leben, wir betreiben Kanadas erstes kommerzielles Genetiklabor und das größte Online-Portal des Landes, bei dem mehr als 5 Millionen Kanadier ihre Ergebnisse online abrufen können. LifeLabs ist zu 100 % in kanadischem Besitz von OMERS Infrastructure, dem Infrastrukturinvestitionsmanager eines der größten Pensionspläne für leistungsorientierten Vorsorge in Kanada.

Website: www.lifelabs.com

Über Fionet

Die Fionet-Plattform ist eine End-to-End-Schnell-Test- und Tracking-Lösung für gemeindebasierte oder dezentrale Umgebungen. Die Fionet-Plattform kombiniert ein schnelles, tragbares Point-of-Need-Gerät, das in Echtzeit mit Cloud-Datendiensten verbunden ist, und bietet die Planung und Registrierung über die Handy-App zu Hause, Check-in vor Ort, schnelle Antigen-Tests vor Ort, Datenintegration mit anderen Testgeräten, Ergebnisbenachrichtigung, gegebenenfalls Benachrichtigung der Gesundheitsbehörden und anonymisiert Daten und Statistiken für Dashboards für autorisierte Stakeholder.

Internet: www.fionetrapidresponse.com

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein technologisches Innovationsunternehmen mit Sitz in Toronto (Ontario, Kanada), das über ein Team von kanadischen Experten verfügt, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung neuer Technologien in den Bereichen Diagnostik, KI-Datenanalyse und IoT-Cybersicherheit gerichtet ist.

Internet: www.relaymedical.com

Über Fio Corporation

Das privat geführte Unternehmen Fio Corporation mit Firmensitz in Toronto entwickelte und vermarktet nun die weltweit erste integrierte Führungs- und Tracking-IT-Plattform für dezentrale Anwendungsbereiche im Gesundheitswesen. Dieser neue Lösungsansatz führt zu einer Qualitätssteigerung und einer Kostensenkung im Gesundheitssystem. Die Plattform versetzt die durchschnittliche klinische Fachkraft im Gesundheitswesen in die Lage, qualitätsgeprüfte Diagnostik und Fallmanagement auf völlig neuem Niveau anzubieten.

Internet: www.fionetrapidresponse.com

Medienanfragen richten Sie bitte an: Destine Lee: media@relaymedical.com | 647-872-9982

Registrieren: Für weitere Informationen über Relay oder um sich auf der Mailingliste des Unternehmens registrieren zu lassen, besuchen Sie bitte: https://www.relaymedical.com/news

Kontakt:

W. Clark Kent

President

Relay Medical Corp. Büro: 647-872-9982 DW 2

TF. 1-844-247-6633 DW 2

investor.relations@relaymedical.com

Bernhard Langer

EU Investor Relations

Büro: +49 (0) 177 774 2314

E-Mail: blanger@relaymedical.com

Kontakt: 647-872-9982

Gebührenfreie Rufnummer/Fax: 1-844-247-6633

E-Mail: info@relaymedical.com

65 International Blvd. Suite 202

Etobicoke, Ontario M9W 6L9

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für die Technologie tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

