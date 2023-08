IRW-News: Starcore International Mines Ltd.: Starcore beginnt im Golden Triangle in der Provinz British Columbia mit der Exploration

IRW-PRESS: Starcore International Mines Ltd.: Starcore beginnt im Golden Triangle in der Provinz British Columbia mit der Exploration

29. August 2023 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / - Starcore International Mines Ltd. (TSX: SAM) (Starcore oder das Unternehmen) hat heute den Beginn des Explorationsprogramms in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Ajax bekannt gegeben, das sich 12 km nördlich von Alice Arm im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia, am Südrand des als Golden Triangle bekannten Mineralgürtels, befindet. Das Unternehmen hat vor kurzem die Firma Auracle Geospatial Science Inc. mit der Durchführung einer unterirdischen Strukturauswertung sowie einer Studie zur Messung des augenscheinlichen Widerstands im Konzessionsgebiet Ajax mittels satellitengestützter Radarsensorik beauftragt. Dieses Bildgebungsverfahren dient zur Durchdringung der Deckschicht und hilft bei der Abgrenzung von Gesteinsformationen, geologischen Strukturen und möglichen Verwerfungen mit Mineralisierung. Anhand der Ergebnisse dieser Arbeiten wurden mehrere Zielzonen im Konzessionsgebiet definiert, die genauer untersucht werden sollen.

Das 1.718 Hektar große Konzessionsgebiet wurde von Starcore im Jahr 2015 durch den Kauf der Creston Moly Corp. und deren Tochtergesellschaft Tenajon Resources Corp. erworben. Das Konzessionsgebiet beherbergt das große erschlossene Prospektionsgebiet Ajax, das aus Porphyr mit Molybdänmineralisierung besteht und ab Mitte der 1960er Jahre anhand von 48 Bohrungen erkundet wurde. Das Bohrkernmaterial wird während der Feldarbeiten nochmals beprobt und auf zusätzliche Elemente wie Gold, Silber, Kobalt, Wolfram und Rhenium untersucht. Darüber hinaus dienen diese Feldarbeiten zur Lokalisierung und Beprobung der historischen Untertagebaustätten im Bereich der Mineralvorkommen Le Roy, die sich in einer deutlich tieferen Lage als die molybdänführende Porphyrmineralisierung befinden.

Das Konzessionsgebiet Ajax liegt rund 12 km südöstlich von Dolly Varden Silver, 7 km südlich von Big Bulk und 17 km östlich des Konzessionsgebiets Golddigger/Surebet der Firma Goliath Resources. Ajax ist 1 bis 3 km innerhalb der Trias-Jura-Kontaktzone gelegen, die in diesem Bereich als Red Line bezeichnet wird und in deren Umfeld sich viele Mineralisierungssysteme des Golden Triangle befinden.

Qualifizierte Person

Ian Webster P.Geo. ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, die den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Über Starcore

Starcore International Mines konzentriert sich auf die Produktion von Edelmetallen mit Schwerpunkt und Erfahrung in Mexiko. Obwohl diese Produktionsaktiva durch Explorations- und Erschließungsprojekte in ganz Nordamerika ergänzt werden, ist Starcore bestrebt, seine Reichweite auf internationaler Ebene auszubauen. Das Unternehmen ist führend im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung und setzt sich für wertorientierte Entscheidungen ein, die den Unternehmenswert langfristig steigern. Weitere Informationen finden Sie auf der anlegerfreundlichen Website: www.starcore.com.

FÜR STARCORE INTERNATIONAL MINES LTD.

gez. Robert Eadie--

Robert Eadie, Chief Executive Officer

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

ROBERT EADIE

Investor Relations

Telefon: (604) 602-4935

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/starcore-international-mines-ltd/

X: https://twitter.com/starcoreir

Facebook: https://www.facebook.com/StarcoreInternationalMines/

Suite 750 - 580 Hornby Street, Box 113

Vancouver, British Columbia

Canada V6C 3B6

Telephone: (604) 602-4935

Fax: (604) 602-4936

e-mail: info@starcore.com

website: www.starcore.com

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen (zukunftsgerichtete Aussagen). Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen des Managements des Unternehmens sowie auf Annahmen und Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen, und spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, und dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71785

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71785&tr=1

