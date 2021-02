IRW-News: TransCanna Holdings Inc.: Endstadium der ersten Ausbauphase der Betriebsanlage Daly ist erreicht

IRW-PRESS: TransCanna Holdings Inc.: Endstadium der ersten Ausbauphase der Betriebsanlage Daly ist erreicht

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

STELLT KEIN ANGEBOT ZUM VERKAUF BZW. ERWERB DER HIER BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DAR

Erste Phase soll jährliche Umsatzzuwächse bis zu zwischen 28.000.000 und 32.000.000 CAD bringen

Vancouver, British Columbia, 17. Februar 2021 - TransCanna Holdings Inc. (CSE:TCAN: XETR: TH8) (TransCanna oder das Unternehmen) freut sich außerordentlich bekannt geben zu können, dass das Unternehmen das letzte Stadium der ersten Ausbauphase in der Betriebsanlage Daly in Modesto (Kalifornien) eingeleitet hat. Der Anlagenbau ist zu rund 80 % abgeschlossen und das Unternehmen rechnet damit, dass die noch verbleibenden Bauaktivitäten ab dem Unterzeichnungsdatum der finalen Vereinbarungen mit der Firma Wild Horse Properties L.P., die dem Unternehmen ein wandelbares Baudarlehen in Höhe von 2.000.000 Dollar zusichern, noch 60 Tage in Anspruch nehmen werden.

Das gesamte Team ist begeistert, den noch verbleibenden Teil der ersten Ausbauphase in der Betriebsanlage Daly abzuschließen. Die Chancen, die sich uns im Hinblick auf die Erweiterung unseres genetischen Angebots, Anbaus, landesweiten Vertriebs und der Verarbeitungsbereiche eröffnen, sind faszinierend. Jede dieser Funktionen hat synergistische Auswirkungen auf die Effizienz der Betriebsführung. Schon bald wird eine hochkarätige Produktion von Konzentraten folgen und das gesamte Portfolio deutlich aufwerten, weiß Alan Applonie, der als General Manager den Betrieb Daly leitet.

Nach Abschluss der Bauarbeiten am bzw. um den 15. April 2021 wird das Unternehmen in seinem Vorzeigebetrieb Daly über folgende Anbau-, Vertriebs- und Verarbeitungskapazitäten verfügen:

Anbau

- Fünf (5) sogenannte Growrooms mit 4.500 Quadratfuß Betriebsfläche.

- Jeder neue Growroom dürfte mit Zusatzeinnahmen in Höhe von 12 - 14 Millionen CAD zu Buche schlagen.

- Die stufenweise Aufstockung von 500 Lampen entspricht einem Kapazitätsanstieg um 330 % gegenüber der aktuellen Situation.

- Jeder Raum ist mit mindestens 100 Lampen ausgestattet.

- Der erste Growroom mit geplanter Pflanzenbeleuchtung soll bis spätestens 15. März 2021 in Betrieb gehen.

Vertrieb

- Solide Vertriebsinfrastruktur mit abgesicherter Beladung/Entladung der LKWs.

- Klimatisierte Lagerhallen, in denen auf 100 Acres Ernteprodukte und ausgehärtetes Schüttgut gelagert sowie mehr als 100 Palettenplätze für gefertigte Waren bereitgestellt werden.

- Ansammlung der unternehmenseigenen Pflanzenbauprodukte.

- Fertigwaren zahlreicher Marken und Partner für die effiziente Logistik zwischen den Märkten Nord- und Südkaliforniens.

- Der erste Umsatz wird ab März erwartet; das hochgerechnete Jahresergebnis (Annual Run Rate) dürfte sich auf 8 bis 10 Millionen CAD belaufen.

Verarbeitung

- Aushärten, Veredeln und Verpacken der Cannabisblüten von lizenzierten Drittfarmen.

- Bietet die operative Basis für die Einrichtung eines umfassenden White-Label-/Co-Verpackungs- und Markenkreationszentrums, das die Marktnischen im unteren Preissegment besetzen wird.

- Die ersten Umsätze werden ab März erwartet; ; das hochgerechnete Jahresergebnis (Annual Run Rate) dürfte sich auf 8 bis 10 Millionen CAD belaufen.

- staatliche Verarbeitungslizenz voraussichtlich ab 15. März 2021

Über TransCanna Holdings Inc.

TransCanna Holdings Inc. ist ein in Kanada notiertes Unternehmen mit Sitz in Kalifornien (USA), das über seine hundertprozentigen kalifornischen Tochtergesellschaften Cannabis-Marken für den kalifornischen Lifestyle entwickelt.

Die hundertprozentige Tochtergesellschaft von TransCanna, Lyfted Farms, ist Kaliforniens authentische Cannabismarke, die mit ihrem Pioniergeist seit 1984 kontinuierlich auf der Suche nach den besten Cannabisblütengenen und den besten Anbaumethoden ist. Von der Prohibition bis zu den Profis: Die Marken von Lyfted Farms werden schon bald in einer der größten und effizientesten vertikal integrierten Betriebsanlagen Kaliforniens zusammenfließen. Die exklusiven Cannabisblüten von Lyfted Farms sind landesweit im exklusiven Einzelhandel erhältlich.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.transcanna.com bzw. per E-Mail unter info@transcanna.com.

Für das Board of Directors:

Bob Blink, CEO

Corporate Communications:

1.604.800.3589

irteam@transcanna.com

Aktuelle Informationen über das Unternehmen erhalten Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com) oder der Website der CSE (www.thecse.com).

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, wie z.B. Aussagen über zukünftige Erweiterungen und Kosteneinsparungen sowie Pläne bezüglich Produktionssteigerungen und Finanzierungen. Diese Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, einschließlich Annahmen bezüglich der Fertigstellung der Erweiterung der Anlage Daly, der Genehmigung einer Pro-Cannabis-Politik durch die Regierung, eines besseren Zugangs zu Finanzdienstleistungen und erhöhter Anbaukapazitäten, die erheblichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, welche schwer vorherzusagen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen impliziert werden. Zu den Risiken, die eine Abweichung der Ergebnisse von denen bewirken können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung genannt werden, gehören unerwartete Steigerungen der Betriebskosten, eine anhaltende Belastung der Landwirte aufgrund von Bränden und der Coronavirus-Pandemie sowie der Wettbewerb durch andere Einzelhändler. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich aller Finanzprognosen oder zukunftsgerichteten Finanzinformationen, gelten ausschließlich zum Datum dieser Mitteilung und dienen dem Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu geben. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen widergespiegelten Ergebnissen abweichen können, sofern und solange dies nicht durch die für das Unternehmen geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Zusätzliche Informationen, die Risiken und Ungewissheiten aufzeigen, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat. Diese Unterlagen sind unter www.sedar.com verfügbar.

Die Canadian Securities Exchange (die CSE) und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56757

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56757&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89356V1040

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.