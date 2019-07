IRW-News: TransCanna Holdings Inc.: TransCanna übernimmt The GoodFellas Group LLC

IRW-PRESS: TransCanna Holdings Inc.: TransCanna übernimmt The GoodFellas Group LLC

Vancouver (British Columbia), 8. Juli 2019. TransCanna Holdings Inc. (CSE: TCAN, XETR: TH8) (TransCanna oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es ein endgültiges Übernahmeabkommen vom 6. Juli 2019 (das Abkommen) hinsichtlich der Übernahme von The GoodFellas Group LLC (GoodFellas) unterzeichnet hat.

GoodFellas ist auf Markenbildung, Vertrieb und Marketing in der Cannabis- und Hanfindustrie spezialisiert. Abgesehen vom Vertriebsmanagement- und Vertriebsteam umfasst die Übernahme auch zwei der bestehenden Eigenmarken von GoodFellas: Simple Farms und Daily Cannabis Goods. GoodFellas vertritt auch Cannabismarken von Drittanbietern, einschließlich Biovelle, eines mit CBC angereicherten Kokosöls, das das Unternehmen zu erwerben plant, wie in seiner Pressemitteilung vom 3. Mai 2019 gemeldet.

Simple Farms ist eine Marke, die darauf ausgerichtet ist, das Cannabiserlebnis mit Einfachheit und Qualität zu verbessern. Das Vorzeigeprodukt der Marke ist das Simple Kit - ein benutzerfreundlicher Cannabissatz, der für Anfänger entwickelt wurde.

Daily Cannabis Goods soll den Verbrauchern qualitativ hochwertiges Cannabis zu günstigeren Preisen als Wettbewerber anbieten. The Daily Classic ist die führende Bestandseinheit der Marke mit drei 0,5-Gramm-Pre-Rolls, die in ihren jeweiligen Sativa-, Hybrid- und Indica-Mischungen erhältlich sind.

TransCanna beabsichtigt, alle Mitarbeiter von GoodFellas für die Vertretung der Eigenmarken des Unternehmens einzusetzen, um seine Eigenmarken online anzubieten.

Gemäß dem Abkommen wird das Unternehmen den Inhabern von GoodFellas Mitgliedschaftsbeteiligungen in Höhe von insgesamt 520.000 US-Dollar bezahlen, von denen das Unternehmen bereits zuvor 358.000 US-Dollar an kurzfristigen Darlehen vorausbezahlt hat, womit beim Abschluss der Restbetrag in Höhe von 162.000 US-Dollar fällig ist. Der Kaufpreis entspricht dem Doppelten des Umsatzes von GoodFellas im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018, wie aus dem testierten Geschäftsbericht hervorgeht. Das Unternehmen wird die Übernahme gemäß dem Abkommen am Dienstag, dem 9. Juli 2019, formell abschließen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass es nach dem Erhalt seiner staatlichen Transport- und Vertriebslizenzen in den Werken Modesto oder Adelanto in der Lage sein wird, die Produkte Daily und Simply herzustellen und über die Vertriebsplattform des Unternehmens zu vertreiben. Unterdessen wird GoodFellas seine Produktions- und Vertriebsbeziehungen zu Drittanbietern weiterentwickeln.

Wie in unserer Telefonkonferenz für Investoren in der vergangenen Woche erörtert, haben wir die ersten Ziele erreicht, die wir uns gesteckt hatten: die Identifizierung einer skalierbare Anlage, was uns durch den Erwerb der 196.000 Quadratfuß großen Anlage gelungen ist, die kürzlich acht Millionen US-Dollar für Renovierungsarbeiten erhalten hat, sowie die Einstellung erstklassiger Talente für das Management unserer Betriebe, was ebenfalls erfolgreich abgeschlossen wurde. Der nächste Schritt sind der Beginn und der Abschluss der von uns geplanten Erwerbe. Damit beginnt der Übernahmeprozess, sagte Jim Pakulis, CEO von TransCanna.

Die Zusammenarbeit mit TransCanna wird es uns ermöglichen, unsere Produkte unmittelbar über unsere eigenen internen Vertriebsmitarbeiter einzusetzen, sobald alle Lizenzen erteilt wurden, sagte Nam Tran, Managing Member von The GoodFellas Group. Die größte Herausforderung, mit der GoodFellas konfrontiert ist, sind die Einschränkungen von Drittherstellern und Vertriebsunternehmen, die in der Lage sind, durchgängig qualitativ hochwertige Dienstleistungen anzubieten. Dies hat unsere Möglichkeiten, in die Mehrheit der Apotheken in Kalifornien zu expandieren, erheblich eingeschränkt. Die Zugehörigkeit zum Team von TransCanna wird es uns jedoch ermöglichen, im ganzen Bundesstaat zu expandieren.

Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass Herr Applione zugestimmt hat, seine Funktion im Unternehmen zu erweitern und für alle Managementaktivitäten in ganz Kalifornien verantwortlich zu sein. Das ursprüngliche Abkommen mit Herrn Applione sah vor, dass er nur für alle Managementaktivitäten in Stanislaus County verantwortlich ist.

Darüber hinaus hat das Unternehmen sein Abkommen mit Umbrella Capital Group Ltd. revidiert, um auch Marktpflegeaktivitäten für das Unternehmen durchzuführen, womit sich die Laufzeit des Abkommens verlängert und die Vergütung erhöht. Umbrella Capital Group Ltd. ist ein unabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Toronto. Im Rahmen des revidierten Abkommens hat das Unternehmen die monatliche Vergütung für Umbrella in den ersten drei Monaten auf 70.000 erhöht und die Laufzeit um weitere neun Monate auf ein ganzes Jahr verlängert, wofür die Umbrella eine monatliche Gebühr von 8.000 bis 8.800 Dollar erhalten wird, die gänzlich im Voraus bezahlt wurde.

Das Unternehmen verhandelt auch darüber, der Hauptsponsor einer großen Cannabismesse zu werden, die im Frühherbst in Kalifornien stattfinden wird.

Schließlich hat das Unternehmen zwei weitere Transportfahrzeuge erworben, wobei die Fahrzeuge angepasst werden, um den Anforderungen des Bundesstaates gerecht zu werden. Nach dem Abschluss wird das Unternehmen über drei Transportfahrzeuge verfügen.

Das Unternehmen wird seine Investoren und Aktionäre weiterhin regelmäßig auf dem Laufenden halten.

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN:

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen, Annahmen und Schätzungen des Managements, die zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen als angemessen erachtet werden, und unterliegen von Natur aus einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen bekannten und unbekannten Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten abweichen. Zu diesen Faktoren gehören (i) dass Transcanna die erforderliche Lizenz erhält, um ihre Geschäftstätigkeit wie geplant oder überhaupt durchzuführen, und (ii) Entwicklungen, ob allgemein oder in Bezug auf die Cannabisindustrie, insbesondere in den Vereinigten Staaten, die nicht mit den derzeitigen Erwartungen von Transcanna übereinstimmen, sowie die Risikofaktoren, die in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen von Transcanna diskutiert oder erwähnt werden, die unter www.sedar.com verfügbar sind. Obwohl Transcanna versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Events oder Resultate nicht vorhergesehen, geschätzt oder beabsichtigt werden.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Transcanna übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

