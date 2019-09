IRW-PRESS: Treasury Metals, Inc.: Treasury Metals Weebigee-Sandy Lake Gold-Projekt mit neuen Goldfunden in der W3-Zone in Ontario

TORONTO, 4. September 2019 - Treasury Metals Inc. (TSX: TML) ("Treasury" oder das "Unternehmen" - https://www.resource-capital.ch/en/companies/treasury-metals-inc/ ) freut sich, Explorationsergebnisse bekannt zu geben, darunter 0,75 Meter mit 450 g/t Au und 1,40 Meter mit 11,85 g/t Au in zwei Bohrlöchern, die der Earn-in-Optionspartner G2 Goldfields Inc. auf dem 100%igen Goldprojekt Weebigee-Sandy Lake im Nordwesten von Ontario erzielt hat.

Weitere Einzelheiten der Earn-in- und Joint-Venture-Vereinbarung zwischen Goldeye Explorations Ltd., der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Treasury, und G2 Goldfields Inc. ("G2" oder der "Optionee") finden Sie auf der Website vonTreasury unter: Goldeye Explorations Ltd. Weebigee ist Teil des Pakets von hochwertigen Ontariovorkommen, die Treasury 2016 im Zusammenhang mit der Akquisition von Goldeye Explorations Ltd. erworben hat zu dem auch die Shining Tree-Fawcett- und Gold Rock-Projekte in Ontario gehören.

Alle in der Pressemitteilung von G2 genannten Bohrungen wurden auf der Blockzone Weebigee Main gebohrt, die der Earn-in-Vereinbarung unterliegen und seit April 2015 gilt. Das Goldprojekt Weebigee-Sandy Lake liegt 227 Kilometer nördlich des Red Lake im Nordwesten Ontarios.

G2 Goldfields berichtete gestern in einer Pressemitteilung, dass beim Projekt Sandy Lake eine neue hochgradige, oberflächennahe Zone entdeckt wurde. Der neue Fund liegt etwa 1,8 km westlich der von Goldeye entdeckten W1/W2-Zonen.

Die W3-Zone wurde zunächst in sieben Bohrlöchern getestet, von denen der Optionee Untersuchungsergebnisse für sechs Bohrlöcher erhalten hat, von denen drei eine bedeutende Goldmineralisierung durchschnitten.

Die Breiten sind bohrspezifische Kernlängen, da zu diesem Zeitpunkt nicht ausreichend gebohrt wurde, um die tatsächlichen Breiten zu bestimmen.

Loch Von (m) Bis (m) Länge (m) Gold (g/t)

19-12 24.00 25.40 1.40 11.85

19-12 32.00 34.51 2.50 1.10

19-14 69.64 70.37 0.73 450.04

19-16 29.4 32.76 3.36 5.29

Bohrloch 19-16 befindet sich etwa 230 Meter westlich der Löcher 19-12 und 19-4. Die Mineralisierung im W3-Gebiet befindet sich in einer dicht gefalteten Banded Iron Formation (BIF), deren erste Bohrungen eine Breite von bis zu 60 Metern gemäß G2 ergeben haben. Goldmineralisierung in der geschwefelten (Pyrrhotit, Pyrit und Chalkopyrit) BIF, die mit den Aufladbarkeitsanomalien übereinstimmt, die durch eine geophysikalische VTEM-Luftaufnahme definiert sind, die 2015 durchgeführt wurde, so der Optionee.

Für eine Zusammenfassung der detaillierten Geologie, Bohrung und Geophysik der Bohrziele der W-Serie klicken Sie bitte hier.

Der Begünstigte hat auch weitere fünf Löcher in den Bereichen W1/W2 abgeschlossen.

Die Breiten sind bohrspezifische Kernlängen, da zu diesem Zeitpunkt nicht ausreichend gebohrt wurde, um die tatsächlichen Breiten zu bestimmen.

Zu den wichtigsten Abschnitten gehören:

Loch Von (m) Bis (m) Länge (m) Gold g/t

19-07 7.24 13.47 6.23 4.85

19-09 12.00 17.21 5.21 5.02

einschließlich 14.00 15.00 1.00 12.26

und 44.00 47.00 3.00 1.51

und 64.00 66.00 2.00 3.26

und 143.00 146.00 3.00 1.69

und 148.00 153.00 5.00 2.42

19-10 40.00 45.00 5.00 2.92

19-11 43.06 45.00 1.94 7.05

und 116.00 117.56 1.56 11.25

Die Zone W1/W2 weist derzeit eine Streichlänge von sechshundert Metern auf und es wurden signifikante Goldmineralisierungen von der Oberfläche bis in vertikale Tiefen von mehr als hundert Metern gefunden.

Treasury Metals hat die Daten in der Pressemitteilung vom 3. September 2019 von G2 Goldfields Inc. nicht unabhängig verifiziert, da die Ergebnisse und Bohrdaten nicht vor der Verteilung der Pressemitteilung übermittelt wurden. Gemäß der Pressemitteilung von G2 Goldfields Inc. und auf Anfrage von IIROC finden Sie im Folgenden die QA/QC zu diesen Bohrergebnissen und das G2-Bohrprogramm.

QA/QC

"Der Bohrkern wird protokolliert und in einem sicheren Kernlager in Sandy Lake, Ontario, entnommen. Kernproben aus dem Programm werden mit einer Diamantsäge halbiert und zur Analyse an SGS Canada Inc. in Red Lake, Ontario, einem akkreditierten Mineralanalyselabor, geschickt. Alle Proben werden mit Hilfe von Standard Fire Assay-AA (Atomabsorption) auf Gold analysiert. Proben, die über 10,0 g/t Gold zurückgeben, werden mit Hilfe von Standard-Feuerproben-gravimetrischen Methoden analysiert. Zertifizierte Gold-Referenzstandards, Rohlinge und Feldduplikate werden routinemäßig im Rahmen des Qualitätskontroll- und Qualitätssicherungsprogramms (QA/QC) von G2 Goldfield in den Probenstrom eingefügt. Es wurden keine QA/QC-Probleme mit den hierin berichteten Ergebnissen festgestellt.

"Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung von [G2 Gold Fields Inc.] wurden unter der Aufsicht von Dan Noone (Direktor von G2 Goldfields Inc.), einer "qualifizierten Person" im Sinne von National Instrument 43-101, erstellt. Herr Noone (B.Sc. Geologie, MBA) ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists.

Um weitere Details zu Treasury Metals Projects in Kanada zu erhalten, besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.treasurymetals.com

Über Treasury Metals Inc.

Treasury Metals Inc. ist ein goldorientiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Anlagen in Kanada und ist an der Toronto Stock Exchange ("TSX") unter dem Symbol "TML" und am OTCQX® Best Market unter dem Symbol TSRMF notiert. Das zu 100% im Besitz von Treasury Metals Inc. befindliche Goliath Gold Project im Nordwesten von Ontario soll eine der nächsten Goldminen Kanadas werden. Mit einer erstklassigen Infrastruktur, die derzeit vorhanden ist, und einer Goldmineralisierung, die sich bis zur Oberfläche erstreckt, plant Treasury Metals die erste Erschließung einer Goldmine im Tagebau, um eine 2.500 pro Tag teure Verarbeitungsanlage zu versorgen, die in den letzten Jahren der Lebensdauer der Mine unter Tage betrieben wird. Goldeye Explorations Ltd. ist eine kanadische Tochtergesellschaft von Treasury Metals Inc. Goldeye's Flaggschiffgrundstück ist das Goldprojekt Weebigee-Sandy Lake, das sich in der Nähe von Sandy Lake im Nordwesten Ontarios befindet, und es gibt zwei weitere Grundstücke in Ontario (Gold Rock und Shining Tree-Fawcett).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Management des Unternehmens erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denjenigen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Treasury Metals lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

