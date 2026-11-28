Isfelag Vestmannaeyja hf Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Isfelag Vestmannaeyja hf Registered hat sich am 26.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 ISK, nach 2,69 ISK im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Isfelag Vestmannaeyja hf Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,18 Milliarden ISK. Im Vorjahresviertel waren 9,13 Milliarden ISK in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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