Ishan Dyes Chemicals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

28.10.26 06:35 Uhr

Ishan Dyes Chemicals lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 2,28 INR gegenüber -1,680 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ishan Dyes Chemicals in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 202,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 203,7 Millionen INR im Vergleich zu 67,4 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net