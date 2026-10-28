Ishan Dyes Chemicals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Ishan Dyes Chemicals lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS belief sich auf 2,28 INR gegenüber -1,680 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ishan Dyes Chemicals in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 202,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 203,7 Millionen INR im Vergleich zu 67,4 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ishan Dyes Chemicals
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ishan Dyes Chemicals
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen