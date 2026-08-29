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Island stimmt über EU-Kurs ab

REYKJAVÍK (dpa-AFX) - Die Isländer stimmen an diesem Samstag über die Wiederaufnahme von EU-Beitrittsgesprächen ab. Mehr als 272.000 Menschen sind in einem Referendum aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Ein Fünftel hat sein Kreuzchen nach Angaben des isländischen Fernsehens bereits vorab gemacht. Alles deutet auf ein enges Rennen hin. Ein großer Streitpunkt in der Debatte um eine mögliche EU-Mitgliedschaft ist die Fischerei.

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Schon 2009 hatte das Land mit knapp 400.000 Einwohnern einen Antrag auf die Mitgliedschaft gestellt. Doch letztlich wurde daraus nichts: Nach der Parlamentswahl 2013 drückte eine EU-skeptische Regierung in der Sache auf den Pausenknopf. Stimmen die Isländer jetzt mit "Ja", macht das den Weg für die Wiederaufnahme von Gesprächen frei. Führen diese zum Erfolg, hat das isländische Volk noch einmal die Wahl - in einem weiteren Referendum./wbj/DP/zb

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