ISM-Index für US-Dienstleister fällt im April

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat ist im April etwas langsamer gewachsen. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 53,6 (Vormonat: 54,0). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen konstanten Wert von 54,0 prognostiziert. Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Dienstleistungsbranche signalisiert.

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Unter den stark beachteten Unterindizes fiel der für Neuaufträge auf 53,5 (Vormonat: 60,6), jener für die Beschäftigung legte zu auf 48,0 (Vormonat: 45,2). Der Index für die Aktivität nahm zu auf 55,9 (Vormonat: 53,9), während der Subindex der Preise einen konstanten Wert von 70,7 aufwies.

Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

DJG/DJN/mus/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2026 10:03 ET (14:03 GMT)