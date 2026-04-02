DAX23.168 -0,6%Est505.693 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7000 -0,6%Nas21.936 +0,3%Bitcoin60.358 +0,7%Euro1,1541 +0,2%Öl109,0 -0,2%Gold4.664 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 ExxonMobil 852549 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trumps Iran-Rede: DAX geht leichter ins lange Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Rheinmetall, Telekom, Intel, Tesla, Öl-Aktien, Micron, Pharmawerte, Airbus, Thales, OHB im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Montagnachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Montagnachmittag
Musk vs. Bezos: SpaceX bekommt Konkurrenz von Blue Origin und Amazon Leo Musk vs. Bezos: SpaceX bekommt Konkurrenz von Blue Origin und Amazon Leo
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ISM-Index für US-Dienstleister fällt im März

06.04.26 16:12 Uhr

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Dienstleistungsbranche ist im März langsamer gewachsen. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 54,0 (Vormonat: 56,1). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 54,9 prognostiziert.

Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Dienstleistungsbranche signalisiert.

Unter den stark beachteten Unterindizes stieg der für Neuaufträge auf 60,6 (Vormonat: 58,6), jener für die Beschäftigung ging zurück auf 45,2 (Vormonat: 51,8).

Der Index für die Aktivität gab nach auf 53,9 (Vormonat: 59,9), während der Subindex der Preise einen Anstieg auf 70,7 (Vormonat: 63,0) auswies.

Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

DJG/DJN/mus/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 06, 2026 10:13 ET (14:13 GMT)