ISM-Index für US-Dienstleister steigt im Juli

05.08.26 16:07 Uhr

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Juli beschleunigt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 54,1 (Vormonat: 54,0). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 54,5 prognostiziert.

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Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Dienstleistungsbranche signalisiert.

Unter den stark beachteten Unterindizes stieg der für Neuaufträge auf 57,2 (Vormonat: 55,1), jener für die Beschäftigung ging zurück auf 47,4 (Vormonat: 51,2).

Der Index für die Aktivität nahm zu auf 59,1 (Vormonat: 55,4), während der Subindex der Preise einen Anstieg auf 70,3 (Vormonat: 67,7) auswies.

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Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

DJG/DJN/mus/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2026 10:08 ET (14:08 GMT)