ISM-Index für US-Industrie sinkt im Juni

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage des Institute for Supply Management (ISM) im Juni verlangsamt. Der vom ISM berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 53,3 (Vormonat: 54,0). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 53,9 prognostiziert. Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum signalisiert.

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Unter den stark beachteten Unterindizes fiel der für Neuaufträge auf 56,0 (Vormonat: 56,8), jener für die Beschäftigung legte zu auf 49,7 (Vormonat: 48,6). Der Index für die Produktion gab nach auf 52,2 (Vormonat: 54,3), während der Subindex der Preise einen Rückgang auf 73,0 (Vormonat: 82,1) auswies.

Kontakt: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/DJN/voi/hab/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2026 10:12 ET (14:12 GMT)