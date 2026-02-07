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ISM-Index für US-Industrie sinkt im Juni

01.07.26 16:12 Uhr

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage des Institute for Supply Management (ISM) im Juni verlangsamt. Der vom ISM berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 53,3 (Vormonat: 54,0). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 53,9 prognostiziert. Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum signalisiert.

Unter den stark beachteten Unterindizes fiel der für Neuaufträge auf 56,0 (Vormonat: 56,8), jener für die Beschäftigung legte zu auf 49,7 (Vormonat: 48,6). Der Index für die Produktion gab nach auf 52,2 (Vormonat: 54,3), während der Subindex der Preise einen Rückgang auf 73,0 (Vormonat: 82,1) auswies.

Kontakt: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/DJN/voi/hab/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2026 10:12 ET (14:12 GMT)