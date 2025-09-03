ISM-Index für US-Industrie steigt im August stärker als erwartet

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im August beschleunigt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 48,7 (Vormonat: 48,0). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 48,5 prognostiziert.

Das Stimmungsbarometer liegt damit unter der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Schrumpfen signalisiert.

Unter den stark beachteten Unterindizes stieg der für Neuaufträge auf 51,4 (Vormonat: 47,1), jener für die Beschäftigung legte zu auf 43,8 (43,4).

Der Index für die Produktion gab nach auf 47,8 (51,4), während der Subindex der Preise einen Rückgang auf 63,7 (64,8) auswies.

September 02, 2025 10:16 ET (14:16 GMT)