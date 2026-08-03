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ISM-Index für US-Industrie steigt im Juli

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im Juli beschleunigt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 55,6 (Vormonat: 53,3). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 54,0 prognostiziert. Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum signalisiert.

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Unter den stark beachteten Unterindizes stieg der für Neuaufträge auf 56,7 (Vormonat: 56,0), jener für die Beschäftigung legte zu auf 52,8 (Vormonat: 49,7). Der Index für die Produktion nahm zu auf 58,5 (Vormonat: 52,2), während der Subindex der Preise einen Rückgang auf 71,1 (Vormonat: 73,0) auswies.

Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

DJG/DJN/mus/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2026 10:06 ET (14:06 GMT)