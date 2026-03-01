ISM-Index für US-Industrie über Erwartung

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im Februar verlangsamt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 52,4 (Vormonat: 52,6). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 52,0 prognostiziert.

Wer­bung Wer­bung

Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum signalisiert.

Unter den stark beachteten Unterindizes fiel der für Neuaufträge auf 55,8 (Vormonat: 57,1), jener für die Beschäftigung legte zu auf 48,8 (Vormonat: 48,1).

Der Index für die Produktion gab nach auf 53,5 (Vormonat: 55,9), während der Subindex der Preise einen Anstieg auf 70,5 (Vormonat: 59,0) auswies.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/DJN/voi/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2026 10:07 ET (15:07 GMT)