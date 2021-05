ISM: US-Einkaufsmanager erwarten Fortsetzung der Erholung

NEW YORK (Dow Jones)--Die Einkaufsmanager sowohl des Dienstleistungssektors als auch des verarbeitenden Gewerbes in den USA erwarten, dass die wirtschaftliche Erholung für den Rest des Jahres 2021 anhält. "Die Erwartungen für den Rest des Jahres 2021 haben sich im Vergleich zum Dezember 2020 etwas verstärkt, da die Hoffnung besteht, dass die Pandemie überwunden ist", schreibt das Institute for Supply Management (ISM) in seinem halbjährlichen Wirtschaftsausblick.

Sowohl das verarbeitende Gewerbe als auch der Dienstleistungssektor signalisierten Expansion. Für das verarbeitende Gewerbe wird dieses Jahr ein Umsatzwachstum von 7,2 (Dezember: 6,9) Prozent vorausgesagt. Für das Dienstleistungsgewerbe wird ein Umsatzzuwachs von 5,4 (1,6) Prozent in Aussicht gestellt.

Link: https://www.instituteforsupplymanagement.org/research/report-on-business

May 18, 2021