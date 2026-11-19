Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat iSpecimen in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 118,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,2 Millionen USD im Vergleich zu 0,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -19,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

iSpecimen hat am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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