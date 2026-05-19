iSpecimen informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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iSpecimen hat am 18.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
iSpecimen hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 6,66 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -28,400 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 0,2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 84,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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