Ispire Technology: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

17.09.26 06:35 Uhr

Ispire Technology hat am 15.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,260 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 26,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,580 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,690 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 96,01 Millionen USD – eine Minderung um 24,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 127,49 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.net