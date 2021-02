ISRA VISION-Aktie aktuell: ISRA VISION tendiert auf rotem Terrain

Die ISRA VISION-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 47,76 EUR. Das Tagestief markierte die ISRA VISION-Aktie bei 47,76 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 47,76 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 500 ISRA VISION-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2020 bei 50,95 EUR. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.02.2020 bei 34,60 EUR.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,67 EUR. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,52 EUR je Aktie in den ISRA VISION-Büchern.

Die ISRA Vision AG ist mit ihren Tochtergesellschaften führend in der Entwicklung und Produktion von Oberflächeninspektionssystemen und Bildverarbeitungsprogrammen (Machine Vision) mit der Spezialisierung im Bereich 3D Vision, insbesondere für das 3D Robotersehen. Als eine Kernkompetenz entwickelt und vertreibt die Gesellschaft die ISRA-BrainWARE®, eine Software für die visuelle Überwachung von Arbeitsprozessen. Einsatz findet diese Anwendung in so genannten Machine-Vision-Systemen, die das dreidimensional sehende "elektronische Auge" ermöglichen, d.h. die digitale Bildverarbeitung in der Steuerung von automatisierten Produktionsprozessen. Schwerpunkt bilden dabei Automationslösungen für die Roboterführung (Industrial Automation). Zielmärkte sind Energie, Healthcare, Nahrung, Mobilität und Information. Zu den Kunden gehören Global Player in diesen Branchen. Es liegt ein Übernahmeangebot des schwedischen Unternehmens Atlas Copco vor.

