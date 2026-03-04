DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9600 -1,5%Nas22.549 -0,9%Bitcoin58.792 -0,1%Euro1,1621 -0,6%Öl80,15 +2,7%Gold5.117 -3,9%
Israel: Angriff auf Komplex zur Entwicklung von Atomwaffen

03.03.26 20:54 Uhr

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Israel will im Bereich von Teheran eine Einrichtung angegriffen haben, in der eine Gruppe iranischer Atomwissenschaftlern heimlich an der Entwicklung von nuklearen Waffen gearbeitet haben sollen. Der israelische Armeesprecher Effie Defrin sagte in einer Stellungnahme, die iranische Führung habe trotz der schweren Schäden am Atomprogramm im Krieg im Juni 2025 weiter an der Entwicklung von Fähigkeiten gearbeitet, die für die Herstellung von Atomwaffen notwendig seien.

In einem Post der Armee bei X hieß es, der Angriff auf die geheime Einrichtung habe "eine Kernkomponente der Fähigkeit des iranischen Regimes beseitigt, Atomwaffen zu entwickeln". Teheran dementiert seit Jahren vehement, den Bau von Kernwaffen anzustreben - und pocht auf das Recht, Atomkraft für friedliche Zwecke zu nutzen.

Defrin sagte, nach dem letzten Krieg sei Infrastruktur in "geheime Bunker" verlegt worden. Der israelische Geheimdienst habe diese Bewegungen jedoch bemerkt. Israels neue Angriffen verhinderten nun Versuche der iranischen Führung, Atomwaffen zu entwickeln.

Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Nach dem Krieg im vergangenen Jahr hatte US-Präsident Donald Trump wiederholt gesagt, die nuklearen Fähigkeiten Irans seien "ausgelöscht" worden. Irans Regierung sprach von schweren Schäden./le/DP/jha