DAX23.168 -0,6%Est505.693 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7000 -0,6%Nas21.936 +0,3%Bitcoin60.358 +0,7%Euro1,1541 +0,2%Öl109,0 -0,2%Gold4.664 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 ExxonMobil 852549 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trumps Iran-Rede: DAX geht leichter ins lange Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Rheinmetall, Telekom, Intel, Tesla, Öl-Aktien, Micron, Pharmawerte, Airbus, Thales, OHB im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Montagnachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Montagnachmittag
Musk vs. Bezos: SpaceX bekommt Konkurrenz von Blue Origin und Amazon Leo Musk vs. Bezos: SpaceX bekommt Konkurrenz von Blue Origin und Amazon Leo
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Israel beschleunigt Produktion von Arrow-Abfangraketen

06.04.26 16:57 Uhr

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Angesichts fortwährender Raketenangriffe des Irans und seiner Verbündeten will Israel die Produktion von Abwehrraketen des Typs Arrow deutlich beschleunigen. Ein entsprechender Plan sei gebilligt worden, teilte das israelische Verteidigungsministerium mit. Ziel sei "eine deutliche Erhöhung sowohl der Produktionsrate als auch des Vorrats an Arrow-Abfangraketen".

Arrow 3 wurde gemeinsam von Israel und den USA entwickelt. Der "Pfeil" kann feindliche Flugkörper außerhalb der Atmosphäre im beginnenden Weltraum durch einen direkten Treffer zerstören. Das System bildet damit die oberste Schicht eines Verteidigungssystems.

Das System habe "seine Leistungsfähigkeit während des aktuellen Krieges unter Beweis gestellt, indem es erfolgreich zahlreiche ballistische Raketen abgefangen hat, die aus dem Iran und dem Jemen abgefeuert wurden", hieß es in der Mitteilung. Nach Militärangaben liegt die Abfangrate bei mehr als 90 Prozent.

Verteidigungsminister betont ausreichende Vorräte

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz dementierte Berichte, denen zufolge Israel mit einer Knappheit von Abwehrraketen zu kämpfen hat. "Israel verfügt über genügend Abfangraketen, um seine Bürger zu schützen, und diese Initiative soll sicherstellen, dass wir weiterhin Handlungsfreiheit und die notwendige operative Ausdauer haben", sagte Katz den Angaben zufolge. Der Iran müsse wissen, dass Israel widerstandsfähig sei und "bereit, die Kampagne so lange wie nötig fortzusetzen".

Die "Times of Israel" berichtete, eine Arrow-Abwehrrakete koste nach Schätzungen zwei bis drei Millionen Dollar und die Herstellung dauere mehrere Monate./le/DP/he