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Israel: Demokraten-Chef fordert Koalition mit arabischen Parteien

TEL AVIV (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der linksliberalen Demokraten in Israel, Jair Golan, hat nach der Wahl zur Bildung einer Koalition mit den arabischen Parteien aufgerufen. Der rechtskonservative Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe verloren, sagte Golan nach Angaben seines Büros. Die Opposition habe insgesamt mehr Stimmen als das rechtsreligiöse Lager Netanjahus.

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"Wir haben hier keine Zukunft, wenn wir nicht aufhören, Angst zu haben", sagte der Vorsitzende der Demokraten. "Und wenn wir dem Rassismus kein Ende setzen. Wir dürfen Netanjahus rassistische Unterscheidung zwischen jüdischen und arabischen Stimmen nicht länger hinnehmen." Wer versuche, die Stimmen arabischer Bürger auszulöschen, kapituliere vor Netanjahu und gebe Israel auf.

In der israelischen Politik gibt es eine Art "Brandmauer" rechter jüdischer Parteien gegenüber den arabischen Parteien. Einige sehen in ihnen eine fünfte Kolonne der Palästinenser.

"In Netanjahus Lager sitzen 16 Knesset-Abgeordnete nicht zionistischer ultraorthodoxer Parteien, die sich für eine massenhafte Verweigerung des Militärdienstes einsetzen, während unsere Kinder kämpfen und sterben", sagte Golan. "Von ihnen lassen wir uns keine Vorträge über Zionismus halten."

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Er rief die Opposition auf, "gemeinsam mit den arabischen Bürgern Israels eine Regierung des Wandels zu bilden - eine Regierung, die allen israelischen Bürgern dient". Er appellierte an die anderen Mitglieder des Lagers um Ex-Militärchef Gadi Eisenkot: "Was wir jetzt brauchen, ist Mut. Wir brauchen Führungsstärke. Wir müssen aufhören, Angst zu haben, und endlich anfangen zu handeln."/le/DP/mis

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