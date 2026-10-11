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Israel droht Hamas-Anführer al-Haja mit dem Tod

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Verteidigungsminister Israel Katz droht dem Chef der islamistischen Hamas, Chalil al-Haja, mit dem Tod. Katz erklärte auf der Plattform X, Israel habe die Hamas-Führer im Gazastreifen ausgeschaltet und al-Hajas Stunde werde kommen. Er werde zu "seinen Kameraden in die Tiefen der Hölle geschickt".

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In demselben Beitrag postete Katz ein Foto, das den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit al-Haja zeigt. Katz warf Erdogan vor, er rolle weiter den roten Teppich für die Mörder der Hamas aus und unterstütze deren terroristische Aktivitäten.

Der 65 Jahre alte al-Haja führt die Hamas seit dem 20. Juli und hält sich überwiegend im Golfstaat Katar auf. Al-Hajas Vorgänger, Jihia al-Sinwar, wurde bei einer Militäroperation im Oktober 2024 im Gazastreifen getötet. Der Vorgänger von al-Sinwar, Ismail Hanija, wurde Opfer eines gezielten Anschlags Ende 2024 in Teheran.

Im vergangenen Jahr hatte Israels Luftwaffe versucht, die Führungsspitze der Hamas in der Hauptstadt Doha anzugreifen - al-Haja war dabei Berichten zufolge ein Ziel. Nach Hamas-Angaben schlug die Attacke jedoch fehl. Vier seiner Söhne wurden bislang bei israelischen Angriffen getötet, darunter einer bei dem Angriff in Doha./da/DP/he

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