Israel: Dutzende Terroristen nahe Krankenhaus in Gaza festgenommen

GAZA (dpa-AFX) - Israels Armee hat nach eigenen Angaben Dutzende Terroristen rund um das Krankenhaus Kamal Aduan im Norden des Gazastreifens festgenommen. Das Militär veröffentlichte am Donnerstag Aufnahmen, die bewaffnete palästinensische Männer zeigen, die mit erhobenen Händen das Krankenhaus verlassen. Auf Fotos und Videos waren mehrere Männer mit freiem Oberkörper zu sehen, die Waffen über den Kopf halten und diese sowie ihre Ausrüstung daraufhin niederlegen.

Israelische Truppen hätten zuvor in Zusammenarbeit mit dem Inlandsgeheimdienst Schin Bet in den vergangenen Tagen ein von Hamas-Terroristen genutztes Gebäude in der Nähe des Krankenhauses ausfindig gemacht, hieß es in einer Mitteilung. Das Militär fand bei dem Einsatz zudem Waffen.

Die insgesamt rund 70 Männer hätten sich ergeben und seien nach den Festnahmen einer Geheimdiensteinheit der Armee sowie der israelischen Sicherheitsbehörde übergeben worden, hieß es weiter. Die Armeeangaben sind derzeit nicht unabhängig überprüfbar.

Die von der Armee verbreiteten Bilder erinnerten an Aufnahmen aus der vergangenen Woche, die im Gazastreifen festgenommene Palästinenser in Unterhosen zeigten. Die Bilder sorgten damals für Empörung. Israelischen Militärexperten zufolge soll unter anderem ausgeschlossen werden, dass sich unter den Festgenommenen Selbstmordattentäter mit Sprengstoffgürteln befinden./rme/DP/mis