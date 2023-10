Israel: Ein Fünftel der Raketen schlug zuletzt in Gaza selbst ein

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Etwa ein Fünftel der in den letzten 24 Stunden aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuerten Raketen sind nach israelischen Militärangaben in dem Palästinensergebiet selbst eingeschlagen. Seit Beginn des Krieges vor zwei Wochen seien mehr als 550 Raketen, die militante Palästinenser abgefeuert hätten, im Gazastreifen eingeschlagen, sagte der israelische Militärsprecher Daniel Hagari am Samstag. "Fehlgeleitete Raketenangriffe der Hamas und des Islamischen Dschihad töten unschuldige Zivilisten im Gazastreifen", sagte er.

Insgesamt sind nach Armeeangaben binnen zwei Wochen rund 7000 Raketen aus dem Küstenstreifen abgefeuert worden. Die Angaben zu einem Fünftel fehlgeleiteter Geschosse bezog sich nur auf die letzten 24 Stunden.

Nach einer Explosion bei einem Krankenhaus in der Stadt Gaza hatte die israelische Armee von einer fehlgeleiteten Rakete des Islamischen Dschihad gesprochen. Der Dschihad wies dies zurück./le/DP/he