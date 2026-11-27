TEL AVIV (dpa-AFX) - Der in Israel mit der Regierungsbildung beauftragte Abgeordnete Gadi Eisenkot sieht bei den Verhandlungen über eine Große Koalition mit der Partei des bisherigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu keine Fortschritte. Netanjahus rechtskonservative Likud-Partei sei derzeit nicht bereit, bei irgendeinem wesentlichen Thema voranzukommen und Kompromisse einzugehen, teilte Eisenkot auf der Plattform X mit.

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Verhandlungsteams beider Seiten hätten sich in den vergangenen zwei Wochen fünfmal getroffen, dennoch sei keine Vereinbarung erzielt worden. Laut Eisenkot ist Netanjahus Partei unter anderem nicht dazu bereit, auf Hardliner in der Regierung zu verzichten. Der Vorsitzende der Mitte-Partei Jaschar warf Likud-Vertretern vor, Zeit zu schinden bis sein Mandat zur Regierungsbildung ausläuft und eine Neuwahl anzustreben.

Zwei Koalitionsvereinbarungen stehen - Kritik von Netanjahus Likud

Eisenkot betonte aber, dass es an anderer Stelle Fortschritte gegeben habe: So seien Koalitionsvereinbarungen mit der ultrarechten Partei Israel Beitenu und den linksliberalen Demokraten unterzeichnet worden. Auch mit einer dritten Oppositionspartei arbeite er daran, bald ein Abkommen zu erzielen.

Netanjahus Likud kritisierte, dass Eisenkot eine "gefährliche linke Regierung" bilde und den Demokraten und Israel Beitenu bereits Ministerposten zugesagt habe. Die Likud-Partei werde dennoch alles daran setzen, um eine Große Koalition zu erreichen. Netanjahu und seinen Partnern gelang es bei der Wahl in Israel vor rund einem Monat nicht, ihre Mehrheit im Parlament zu halten. Die Regierung galt als die bislang am weitesten rechts stehende in der israelischen Geschichte.

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Weitere Optionen für Eisenkot

Möglich ist auch, dass die Oppositionsparteien unter Eisenkots Führung eine Regierung mit den ultraorthodoxen Parteien, die zuletzt Netanjahus politischem Lager angehörten, bilden. Allerdings fordern sie weitreichende Ausnahmen vom Wehrdienst für strenggläubige Juden, der Ex-Militärchef Eisenkot hingegen will eine Dienstpflicht für alle Bürger. Er hat auch die Bildung einer Minderheitsregierung, die auf die Unterstützung der arabischen Parteien im Parlament angewiesen wäre, ins Spiel gebracht.

Eisenkot hat zunächst bis zum 6. Dezember Zeit, um eine Koalition zu schmieden. Er beabsichtigt eigenen Angaben zufolge diese Frist einzuhalten, ohne eine mögliche Verlängerung zu beantragen./cir/DP/mis