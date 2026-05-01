DAX25.178 ±-0,0%Est506.071 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4700 -4,2%Nas26.678 +0,1%Bitcoin64.234 -1,4%Euro1,1623 -0,1%Öl95,07 -4,2%Gold4.456 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran sieht Verstoß gegen Waffenruhe: DAX letztlich stabil -- Wall Street uneins -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Xiaomi, adidas, PUMA, Schaeffler, NVIDIA, Infineon, Micron, BYD im Fokus
Top News
KI-Krimi um NVIDIA & Super Micro: Schmuggelnetzwerk nach China aufgedeckt? So reagieren die Aktien KI-Krimi um NVIDIA & Super Micro: Schmuggelnetzwerk nach China aufgedeckt? So reagieren die Aktien
Lifecycle-ETFs entlarvt: Warum automatische ETF-Umschichtungen Anlegern wenig bringen könnten Lifecycle-ETFs entlarvt: Warum automatische ETF-Umschichtungen Anlegern wenig bringen könnten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Israel erklärt Südlibanon zur 'Kampfzone'

27.05.26 20:18 Uhr

BEIRUT (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat große Teile des Südlibanons zur "Kampfzone" erklärt und die Bevölkerung zur Flucht aufgerufen. Alle Bewohner südlich des Sahrani-Flusses sollten sich in Richtung Norden in Sicherheit bringen, teilte ein Militärsprecher in arabischer Sprache auf der Plattform X mit. Der Sahrani-Fluss verläuft etwa 40 Kilometer nördlich der libanesisch-israelischen Grenze.

In einer Videobotschaft erklärte der Sprecher, die Menschen sollten sich von Infrastruktur der proiranischen Hisbollah-Miliz fernhalten. Die israelische Armee bereite sich darauf vor, "mit äußerster Härte" gegen die Miliz vorzugehen.

Zuvor hatte das israelische Militär bereits unter anderem die Bewohner der Städte Tyrus und Nabatija zur Evakuierung aufgefordert. Unter der Bevölkerung brach erneut Panik aus. Auf Straßen in Richtung der Hauptstadt Beirut entstanden Augenzeugen zufolge lange Staus.

Trotz einer zwischen der libanesischen und israelischen Seite vereinbarten Waffenruhe gehen die Kampfhandlungen zwischen Israel und der Hisbollah weiter. Die Lage hatte sich in den vergangenen Tagen deutlich zugespitzt. Israels Militär gab dabei zuletzt an, seine Einsätze im Südlibanon auszuweiten. Israel ist weiterhin mit Truppen im Libanon aktiv und liefert sich dort auch Bodenkämpfe mit der Hisbollah./arj/DP/men