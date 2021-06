Israel erlaubt wieder Export landwirtschaftlicher Produkte aus Gaza

TEL AVIV (dpa-AFX) - Einen Monat nach Beginn einer Waffenruhe hat Israel die Blockade des Gazastreifens gelockert. Am Montag wurde erstmals wieder die Ausfuhr landwirtschaftlicher Produkte aus dem Palästinensergebiet am Mittelmeer erlaubt, wie die zuständige israelische Behörde mitteilte. Dies gelte aber nur, solange die Sicherheitlage stabil bleibe. Nach Angaben von palästinensischen Behörden soll auch der Personenverkehr erleichtert werden.

Israels Streitkräfte hatten sich im vergangenen Monat einen elftägigen Konflikt mit militanten Palästinensern im Gazastreifen geliefert. Dabei wurden in Israel nach offiziellen Angaben 13 Menschen getötet, in Gaza starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums 255 Menschen. Ägypten vermittelte schließlich eine Waffenruhe zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas, die am 21. Mai in Kraft trat.

Israel hatte 2007 eine Blockade des Gazastreifens verschärft, die inzwischen von Ägypten mitgetragen wird. Beide Länder begründen die Maßnahme mit Sicherheitserwägungen. Die Hamas wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft./sar/le/DP/mis