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Israel fliegt neue Angriffe auf Ziele im Südlibanon

18.03.26 06:10 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelische Luftwaffe greift nach eigenen Angaben erneut Ziele im Süden des Libanons an. Die Angriffe gelten der Infrastruktur der vom Iran unterstützten Terrororganisation Hisbollah, wie das Militär mitteilte. Zuvor hatten die israelischen Streitkräfte Bürger in der südlibanesischen Stadt Tyros zur Flucht aufgefordert, nachdem laut Armeeangaben Raketen aus der Region auf Israel abgefeuert worden waren.

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Die USA und Israel führen seit mehr als zwei Wochen Krieg gegen den Iran, der im Gegenzug sowohl Israel als auch mit den USA verbündete Golfstaaten mit Raketen und Drohnen angreift. Israels Militär geht inzwischen auch massiv gegen die schiitische Hisbollah-Miliz im benachbarten Libanon vor. Der Einsatz begann infolge von Raketenangriffen aus dem Libanon und beschränkte sich zunächst auf Luftangriffe, inzwischen gibt es aber auch Einsätze am Boden./jbz/DP/zb