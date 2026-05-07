DAX25.088 +0,2%Est506.284 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8500 +0,8%Nas26.040 -0,7%Bitcoin52.679 -0,1%Euro1,1406 +0,2%Öl71,05 -0,2%Gold4.072 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 BMW 519000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überschaubar fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- IPO-Pläne von KNDS auf Eis -- Koalition bei Reformpaket einig -- Regierungseinstieg bei OpenAI? -- Chipaktien, Bayer, BYD,Micron im Fokus
Top News
SpaceX-IPO: Die Vontobel Zertifikate sind startklar. Erfahren Sie hier mehr! SpaceX-IPO: Die Vontobel Zertifikate sind startklar. Erfahren Sie hier mehr!
DAX arbeitet sich im frühen Donnerstagshandel im Plus vor DAX arbeitet sich im frühen Donnerstagshandel im Plus vor
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Israel gedenkt 1.000 Tagen nach Hamas-Massaker mit Protesten

02.07.26 08:56 Uhr

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Mit landesweiten Protesten haben zahlreiche Israelis am 1.000. Tag nach dem 7. Oktober 2023 an das beispiellose Massaker der Hamas erinnert. Die erste Gedenkzeremonie begann am frühen Morgen an einer Kreuzung in Galiläa im Norden des Landes. Im Laufe des Tages waren zahlreiche weitere Veranstaltungen geplant. Für den Abend wurde auf dem sogenannten Geiselplatz im Zentrum Tel Avivs eine große Kundgebung erwartet.

Der Angriff der Hamas und anderer extremistischer Gruppen auf Israel am 7. Oktober 2023, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 als Geiseln nach Gaza verschleppt wurden, löste den verheerenden Gaza-Krieg aus. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden seitdem mehr als 73.000 Palästinenser getötet. Israel weist Vorwürfe von Kriegsverbrechen und Völkermord zurück.

Harte Kritik der Opposition

Die Opposition wirft dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und seiner Regierung vor, ihre Verantwortung für das Versagen am 7. Oktober vertuschen zu wollen.

Der Oppositionspolitiker Avigdor Lieberman besuchte den besonders schwer vom Hamas-Massaker am 7. Oktober betroffenen Kibbuz Kfar Aza. Dort bezeichnete er das Massaker nach Angaben des Kan-Senders als "die schlimmste Katastrophe in der Geschichte des jüdischen Volkes seit dem Holocaust". Die Warnzeichen seien erkennbar gewesen, dennoch versuche die Regierung seither, sich der Verantwortung zu entziehen. Auch 1.000 Tage später seien im regionalen Krieg noch immer "alle Fronten offen". Die rechtsreligiöse Regierung habe Israel "Chaos und Anarchie" hinterlassen, sagte Lieberman, der früher Israels Außenminister sowie Verteidigungsminister war./le/DP/zb