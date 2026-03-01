DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8600 +2,2%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.498 +2,1%Euro1,1554 +0,1%Öl107,2 +14,8%Gold5.103 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Anstieg der Ölpreise: DAX vor tiefrotem Start - 23.000-Punkte-Marke dürfte fallen -- Asiens Börsen brechen ein -- Lufthansa, TUI, NVIDIA, Rheinmetall, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Ausblick: NIO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: NIO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ready for Take-off? finanzen.net ZERO schenkt Dir 1 Lufthansa-Aktie und 2 MSCI World-Anteile Ready for Take-off? finanzen.net ZERO schenkt Dir 1 Lufthansa-Aktie und 2 MSCI World-Anteile
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Israel greift erneut Einrichtungen der iranischen Führung an

09.03.26 07:53 Uhr

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben erneut Ziele der Führung im Iran angegriffen, darunter in der Stadt Isfahan. Derweil gab es in der Nacht und am Morgen demnach auch wieder iranische Raketenangriffe auf Israel.

Wer­bung

Die Angriffe im Iran galten einer Mitteilung zufolge Kommandozentren von Behörden für innere Sicherheit und der Basidsch-Milizen. Die Basidsch-Milizen sind besonders für ihr hartes Vorgehen gegen die Proteste im eigenen Land bekannt. Außerdem seien Raketenabschussrampen und eine Produktionsanlage für Raketentreibwerke im Iran beschossen worden.

Am Morgen und in der Nacht heulten in Israel erneut die Warnsirenen, darunter auch im Großraum Tel Aviv. Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes Magen David Adom wurden bei den iranischen Raketenangriffen rund 20 Menschen verletzt. Einige davon seien gestürzt, als sie in Schutzräume rannten./le/DP/zb