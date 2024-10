Israel greift im Kampf gegen Hisbollah erneut Stellungen in Beirut an

TEL AVIV (dpa-AFX) - Nach dem iranischen Raketenangriff hat Israel im Kampf gegen die Hisbollah-Miliz erneut die libanesische Hauptstadt Beirut angegriffen. Die Armee attackiere "terroristische Ziele in Beirut", teilte die Armee am frühen Mittwochmorgen mit. Details nannte das Militär zunächst nicht. Zuvor hatte Israel kraftvolle Angriffe im Nahen Osten angekündigt. Die iranischen Raketenangriffe hätten keine Auswirkungen auf die Einsatzfähigkeit der Luftwaffe, hieß es.

Der Iran hatte Israel am Dienstag mit zahlreichen Raketen angegriffen. Die meisten seien von Israel und einer von den USA geführten Verteidigungskoalition abgefangen worden, hieß es vom israelischen Militär. Ein Todesopfer gab es im Westjordanland und zwei Verletzte in Tel Aviv. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu kündigte Vergeltung an. Israel werde Zeitpunkt und Ort noch bestimmen, hieß es weiter./hme/DP/zb